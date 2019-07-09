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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Волынь (628) обыск (1300) ГФС (3347) Варченко Ольга (35) ГБР (410)

 ГБР проводит обыски в управлении ГФС на Волыни по делу об ущербе государству на 190 млн. ФОТОрепортаж (обновлено)

ГБР, ГПУ и полиция проводят обыски в Главном управлении Государственной фискальной службы в Волынской области по делу о нанесении ущерба государству на 190 млн гривен.

Об этом в Facebook написала первый заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко, передает Цензор.НЕТ.

Она сообщила, что правоохранители сейчас проводят обыски в Волынском управлении ГФС.

"Ситуация такая: следователи разоблачили противоправную схему, в которой принимали непосредственное участие сотрудники ГФС. Собственно говоря, они покрывали деятельность теневого рынка по торговле налоговыми кредитами и получали за такие "услуги" свой процент. В чем заключается схема: предприятие-импортер завозило в Украину транспортные средства и после их растаможивания продавало их конечному потребителю. Впоследствии эти ТС перепродавали другим клиентам по поддельным документам", - написала замдиректора ГБР.

Эти финансовые операции были "транзитными", то есть проводились специально с целью дальнейшей перепродажи импортного НДС предприятиям реального сектора экономики.

В итоге эти предприятия-покупатели безосновательно получали суммы налогового кредита и уклонялись от уплаты налогов.

По предварительным подсчетам деятельность этой транзитно-конвертационной группы при содействии волынских налоговиков нанесла ущерб государству на 190 млн гривен.

Обыски проводятся в рамках этого уголовного производства.

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На сайте ГБР говорится, что обыски были организованы в помещении территориального органа ГФС, по месту жительтва фигурантов дела и в офисах конвертационных групп.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) ч.4 ст.358 (использование заведомо поддельного документа) ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия); ч. 2 ст. 366 (служебная подделка, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

ГБР проводит обыски в управлении ГФС на Волыни по делу об ущербе государству на 190 млн 01
ГБР проводит обыски в управлении ГФС на Волыни по делу об ущербе государству на 190 млн 02
ГБР проводит обыски в управлении ГФС на Волыни по делу об ущербе государству на 190 млн 03

ГБР проводит обыски в управлении ГФС на Волыни по делу об ущербе государству на 190 млн 04

Источник: https://censor.net.ua/p3136460
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Классика . Обычно так меняют главу ГФС .
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І що ті 190 млн в масштабах країни? Але ж краде подавляюча більшість чиновників. В порівнянні з їх наваром витрати на ЗСУ копійки.
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Для чиновників за корупцію розстріл.
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При соевом мародере на все посты в государстве было посажено откровенное ворье, передававшее часть награбленного у народа по цепочке наверх, вплоть до шоколодного упыря. Жизненно необходимо как можно скорее очистить страну от прогнившей дотла соевой мрази!!!
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А при этом "новом лице" на все посты будет посажено откровенное меценатство и честнейшие работяги, которые даже из дому будут приносить пачечки с резинками во благо страны и для пользы народа. Первые уже пошли на должностя, любо дорого посмотреть.
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Игорь Палица (Укроп) уже как пару лет главный смотрящий на Волыни.
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Ливень начинается с капель и это уже на первая "капля" за последний месяц. !!!! Конечно, учитывая чем заканчивались последние сообщения за последние 5 лет, червь недоверия грызет. НО надежда тоже оживает.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияГБР проводит обыски в управлении ГФС на Волыни по делу об ущербе государству на 190 млн. ФОТОрепортаж (обновлено)
 
 
 
 
 
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