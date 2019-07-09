EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины, Фоторепортаж
  898  8
Все про:Франция (2092) Донбасс (18896) Дюмон (47) операция Объединенных сил (1382)

 Делегация Франции во главе с послом Дюмон посетила район проведения ООС. ФОТОрепортаж

Делегация Франции во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Украине Изабель Дюмон посетила район проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях и пообщалась с местным населением на линии разграничения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, информирует Цензор.НЕТ.

"Французская делегация посетила с рабочим визитом район проведения ООС. Стороны обсудили реальное состояние гражданско-военного сотрудничества в районе проведения операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

В частности, начальник отдела гражданско-военного сотрудничества Объединенного командного пункта Объединенных Сил полковник Сергей Карпов обратил внимание иностранных гостей на выполнении специфических задач, которые ежедневно выполняют военнослужащие групп гражданско-военного сотрудничества.

Также делегация посетила КПВВ "Гнутово", где пограничники Донецкого отряда из состава Объединенных сил проинформировали иностранных гостей об особенностях работы всех контрольных пунктов въезда-выезда в пределах Донецкой и Луганской областей, рассказали о порядке пересечения линии разграничения различными категориями граждан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция осуждает решение России облегчить предоставление гражданства жителям ОРДЛО, - Дюмон

В то же время, представители делегации выразили серьезное беспокойство в отношении гражданских лиц, которые проживают на временно оккупированных территориях Украины.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Украине Изабель Дюмон, которая, к слову, не первый раз посещает район проведения операции Объединенных Сил, отметила, что Франция и в дальнейшем будет поддерживать Украину на международной арене, ведь это крайне необходимо для сохранения безопасности и отстаивания норм международного права на европейском континенте.

Во время рабочего визита на Приазовье представители французской делегации также посетили населенные пункты на линии разграничения и пообщались с местным населением.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Посол Франции Дюмон сомневается, что на Донбасс будут введены миротворцы

Делегация Франции во главе с послом Дюмон посетила район проведения ООС 01
Делегация Франции во главе с послом Дюмон посетила район проведения ООС 02
Делегация Франции во главе с послом Дюмон посетила район проведения ООС 03
Делегация Франции во главе с послом Дюмон посетила район проведения ООС 04

Источник: https://censor.net.ua/p3136447
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Фотке с указанием маршрута норм подпись подходит: на х*й,тьфу, в дамбас - это туда
 показать весь комментарий
 
Наши генералы -кабаны.На полосу препятствий и марш - бросок хотя бы на 6 км
 показать весь комментарий
 
 
В Кению летать на носорогов и жирафов смотреть дорого, свой диснейленд в Париже надоел, решили прилететь развлечься, поесть вареников, борща, а что, не дорого, увлекательно и галочку пита работали себе в плюсик поставить можно Делегация Франции во главе с послом Дюмон посетила район проведения ООС - Цензор.НЕТ 6514
 показать весь комментарий
 
І шо? Жабоїди не знайшли там кацапів, тому і повернули їх в ПАРЄ.
 показать весь комментарий
 
 
ну хоть эти в свежевыкопаных окопах между киевских гаражей на лазили.
 показать весь комментарий
 
А тётеньке, в Мариуполе, неудобный вопросик задали, между прочим: "Почему Франция голосовала за возвращение Рашки, в ПАСЕ?" Вы думаете, тётя ответила? Как жы ж, хрена! Она тут же перепрыгнула на санкции и заявила: "Я считаю, что с этой точки зрения позиция Франции ясна и четка"(с). Отак от! Ловкость рук...
 показать весь комментарий
 
 
На же только проводит политику,диктуемую ей сверху,а не сама определяет что и как делать и говорить. Хотя евробарыжничество это пакость конечно.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныДелегация Франции во главе с послом Дюмон посетила район проведения ООС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх