EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины, Фоторепортаж
  1685  38
Материалы по теме:
Все про:митинг (2317) Нацсовет_ТРВ (418) пикет (595) телемост (33)

 "NewsOne - угроза нацбезопасности", - активисты пикетируют Нацсовет по ТРВ с требованием отмены лицензии телеканала. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

9 июля Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания проведет внеочередное заседание в связи с ситуацией, сложившейся вокруг телемоста NewsOne и Россия-24. Под зданием проходит митинг.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

В митинге принимают участие активисты националистических организаций, в частности Национального корпуса, а также других общественных организаций.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Законодательство не позволяет отозвать любую лицензию телеканалов за пропаганду органов государства-агрессора", - член Нацсовета по телерадиовещанию Костинский

Митингующие требуют отмены лицензии канала NewsOne. Они держат плакаты со своими требованиями, а также жгут файеры.

Часть митингующих прошла на заседание Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Остальные ожидают результатов заседания на улице.

NewsOne - угроза нацбезопасности, - активисты пикетируют Нацсовет по ТРВ с требованием отмены лицензии телеканала 01
NewsOne - угроза нацбезопасности, - активисты пикетируют Нацсовет по ТРВ с требованием отмены лицензии телеканала 02
NewsOne - угроза нацбезопасности, - активисты пикетируют Нацсовет по ТРВ с требованием отмены лицензии телеканала 03
NewsOne - угроза нацбезопасности, - активисты пикетируют Нацсовет по ТРВ с требованием отмены лицензии телеканала 04
NewsOne - угроза нацбезопасности, - активисты пикетируют Нацсовет по ТРВ с требованием отмены лицензии телеканала 05
NewsOne - угроза нацбезопасности, - активисты пикетируют Нацсовет по ТРВ с требованием отмены лицензии телеканала 06
NewsOne - угроза нацбезопасности, - активисты пикетируют Нацсовет по ТРВ с требованием отмены лицензии телеканала 07
NewsOne - угроза нацбезопасности, - активисты пикетируют Нацсовет по ТРВ с требованием отмены лицензии телеканала 08
NewsOne - угроза нацбезопасности, - активисты пикетируют Нацсовет по ТРВ с требованием отмены лицензии телеканала 09
NewsOne - угроза нацбезопасности, - активисты пикетируют Нацсовет по ТРВ с требованием отмены лицензии телеканала 10
NewsOne - угроза нацбезопасности, - активисты пикетируют Нацсовет по ТРВ с требованием отмены лицензии телеканала 11
NewsOne - угроза нацбезопасности, - активисты пикетируют Нацсовет по ТРВ с требованием отмены лицензии телеканала 12
NewsOne - угроза нацбезопасности, - активисты пикетируют Нацсовет по ТРВ с требованием отмены лицензии телеканала 13
NewsOne - угроза нацбезопасности, - активисты пикетируют Нацсовет по ТРВ с требованием отмены лицензии телеканала 14
NewsOne - угроза нацбезопасности, - активисты пикетируют Нацсовет по ТРВ с требованием отмены лицензии телеканала 15
NewsOne - угроза нацбезопасности, - активисты пикетируют Нацсовет по ТРВ с требованием отмены лицензии телеканала 16
NewsOne - угроза нацбезопасности, - активисты пикетируют Нацсовет по ТРВ с требованием отмены лицензии телеканала 17
NewsOne - угроза нацбезопасности, - активисты пикетируют Нацсовет по ТРВ с требованием отмены лицензии телеканала 18
NewsOne - угроза нацбезопасности, - активисты пикетируют Нацсовет по ТРВ с требованием отмены лицензии телеканала 19

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/p3136444
 
   
 Топ комментарии
 
Не услышим мы голос Бамбасса "NewsOne угроза национальной безопасности", - активисты пикетируют Нацсовет по ТРВ с требованием отмены лицензии телеканала - Цензор.НЕТ 4378
 показать весь комментарий
 
и песнь бамбаситскую тоже, слезы мешают мне говорить.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
не знаю просто как мотивировать на штурм, в древности мотивацией выступало 3 дня на разграбление, этим и 3 часов хватит, чтобы в помещениях даже обоев на стене не осталось "NewsOne угроза национальной безопасности", - активисты пикетируют Нацсовет по ТРВ с требованием отмены лицензии телеканала - Цензор.НЕТ 5381
 показать весь комментарий
 
 
это да, поэтому кацап порошенко, когда сваливал из президентской администрации вывез все, даже провода пообрывал и кабели
 показать весь комментарий
 
и песнь бамбаситскую тоже, слезы мешают мне говорить.
 показать весь комментарий
 
 
Вопрос к дякувальнодумаючей двадцатыпятипроцентной общественности, а кто открыл двери мощному путинскому агенту в страну?
Кто дал ему официальный статус, право каждый день летать на своем самолете в Москву?

Кто обеспечил ему финансовую базу, практически став бизнес-партнером?
При президентстве кого ни прокуратура, ни СБУ, ни взятый им под контроль парламент не поставили барьер для персон, определяющих свою позицию как позицию сотрудничества и примирения с Кремлем - запретив им политическую деятельность, финансирование политической деятельности, публичную деятельность, владение информационными ресурсами, владение стратегически важными активами (энергетика)?
Кто на законодательном уровне не признал такую деятельность преступной и антигосударственной?
При чьей каденции первого лица государства, имеющего большинство в Раде, и с согласия кого началось приобретение 112 и создание News One, и не была запрещена деятельность Интера?

А сейчас имеем последствия которые вам не нравятся? Поперло дерьмо и вы наконец его заметили и готовы выходить на Майдан? Все это появилось за последние 40 дней?

А когда другие люди год назад выходили на Майдан против торговли с оккупированными территориями, против коррупции в Оборонпроме и армии, против сотрудничества с Медведчуком, против партнерства с криминальными и пророссийскими мэрами украинских городов и требовали импичмента действующего президента - вы называли их планом «Шатун» и провокаторами, которые расшатывают лодку украинской государственности?

Сергей Гайдай.
 показать весь комментарий
 
Дятел- 112й защищал лысый пуштуну с серёней типо свобода слова и демократия "NewsOne - угроза нацбезопасности", - активисты пикетируют Нацсовет по ТРВ с требованием отмены лицензии телеканала - Цензор.НЕТ 2970 сепар мурев тв оно же News One так там постоянно тусил белый фошть и чёто нацжён маловато- остальные наверно в военкоматы штурмуют "NewsOne - угроза нацбезопасности", - активисты пикетируют Нацсовет по ТРВ с требованием отмены лицензии телеканала - Цензор.НЕТ 9358
 показать весь комментарий
 
 
Вот и я считаю, что тебе подобные моральные уроды финансируются с одной кормушки, как Мураев.
 показать весь комментарий
 
молодец да мурев платит налоги и его таньге мене идут в карман хочешь попасть в сепаров - военкомат и просись в артилерию ВСУ
 показать весь комментарий
 
в Україні національних і громадських каналів обмаль більшість під олігархами разом з кремльом
 показать весь комментарий
 
 
все эти "постоялки-пошумелки" полная фигня!!!
нужен Закон о колоборантской деятельности и правовые санкции в отношении лиц, уличенных в подрывной и колоборантской деятельности.. тогда дружить с Рашкой и топить за её интересы станет не выгодно.. Безнаказанность стимулирует украинофобию!
 показать весь комментарий
 
 
А где ж ты такой умный пять лет то был?
 показать весь комментарий
 
 
От і маємо, те що маємо. То що такий Закон вже не актуальний, приймати не ватро? Раха вже друг?
 показать весь комментарий
 
 
Нужно закон об отстаивании национальных интересов. И не допускать к власти, действующих в интересах других стран: неважно Московии, ЕС или США.
 показать весь комментарий
 
 
Ну пошумели и будя! Порагонять геп грановских труханов и других сепаров- мажоритарщиков.Мажоритарка- троянский конь коррупции и сепаратизьма.
 показать весь комментарий
 
 
Тебе повезло, при другом уже бы в лагеря отправили или на дурку.
 показать весь комментарий
 
И еще про "нацбезопасность":

С приходом Сергея Кизя на должность начальника департамента ГПУ по организации и процессуальному руководству досудебными расследованиеми уголовных правонарушений, подследственных ГБР, расследование дел Майдана в регионах заблокировано. Об этом рассказал руководитель департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, сообщает Громадське.
"Фактически, это расследование в областях на сегодняшний день не осуществляется. Большое количество уголовных производств закрыто и закрыто безосновательно", - отметил Горбатюк.

Он объяснил, что к полномочиям департамента спецрасследований входило изучение материалов этих производств и предоставления рекомендаций относительно них.
"Именно с приходом на должность начальника департамента Кизя, уже фактически на протяжении последних полгода, такая работа была заблокирована. То есть ни одно постановление, незаконное по нашему мнению, где было закрыто уголовное производство в областях не была отменена, никакие рекомендации относительно расследования этих уголовных производств не были выполнены. А в последнее время нам вообще перестали давать для изучения эти уголовные производства", - подчеркнул Горбатюк.
Дякувальщики, кто виноват?
 показать весь комментарий
 
А вообще пусть проводят телемост. Последовательность известна: телемост, розрядка, перестройка, распад империи. Только от Украины пригласить ведущего Георгия Габунию, а не этих шлюх, которые там остались на NewsOne.
 показать весь комментарий
 
Зеля предложил Донбассу особый статус и русский язык . Вот угроза нацбезопасности . А NewsOne - мелочь .
 показать весь комментарий
 
 
Порохоботская брехня. Одна из миллиона. )))
Зеля "не видит ничего чрезвычайного в заполнении жителями оккупированных территорий бумаг на русском языке"
 показать весь комментарий
 
Я вижу , миллионы украинцев видят , вата не видит .
 показать весь комментарий
 
 
т.е. ********* решил сделать русский как минимум региональным, а это не есть гуд
 показать весь комментарий
 
Ну это понятно Бывший Ньюсван. 112, ЗИК....Мертвечук 1 ТВ, Мертвечук 2 ТВ, Мертвечук 3 ТВ.....Все ребята знают кто владелец этого типа "журналисткого" кодла. Так блокируйте с головы! Дома , офисы Мертвечука,....Рабиновича, Бойко, Лёвочкина, Шуфрича, Королевско...Они себя чувствуют как рыба воде последние 5 лет.
 показать весь комментарий
 
 
Ты же вчера кирпичеву плюсики ставил, который завывал про необходимость телемоста?
 показать весь комментарий
 
 
Иди по известному сексуальному маршруту...и друганов своих собери.
 показать весь комментарий
 
Че, в зобу дыханье сперло, на вопрос отвечай.
 показать весь комментарий
 
Президент недавно правильно сказал - имейте голову на плечах. Медведчук сын полицая и провокатора и сам провокатор и предатель,Рабинович это судимый мошенник,Мураев это просто недостойный уважения лизоблюд.У них свои интересы.У другой стороны в вышиванках свои интересы.Куча судимых за мошенничество,пид....сов всех мастей.Народ должен быть един.Только когда это будет?Я против этого моста ,там просто не с кем разговаривать их российская позиция понятна.Слушать бред Скабеевой? Нет уж извините
 показать весь комментарий
 
 
Хорошо сказала Юлия Мостовая...... Мертвечук, это "человек" патологически ненавидящий Украину и всё Украинское! Крапка!
 показать весь комментарий
 
 
Нельзя пикетировать здание Ньюс-Вань! Это "противозаконное давление на свободу слова".
Здание нужно сжечь..))
 показать весь комментарий
 
 
Может пора узаконить:
Толпа на улице решает кому давать лицензии или кто угроза нацбезопасности?
Можно уволить лицензионные комитеты, СБУ ...

 показать весь комментарий
 
можно и тебя "уволить", с записью в грудную клетку
 показать весь комментарий
 
Телемост с 85% россиян поддержавших захват украинских территорий может быть только через прицел оружия!
 показать весь комментарий
 
С одной стороны аваковские мусорки, с другой аваковские титушки. Рюкзаков, как бы намекает **********, не выполнишь обещания, увидишь, что получится
 показать весь комментарий
 
Угроза нацбезопасности сейчас разместила свою задницу в кресле Президента Украины... "NewsOne – загроза нацбезпеці", – активісти пікетують Нацраду з ТРМ з вимогою скасування ліцензії телеканалу - Цензор.НЕТ 6220
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"NewsOne - угроза нацбезопасности", - активисты пикетируют Нацсовет по ТРВ с требованием отмены лицензии телеканала. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх