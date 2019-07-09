 "NewsOne - угроза нацбезопасности", - активисты пикетируют Нацсовет по ТРВ с требованием отмены лицензии телеканала. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
В митинге принимают участие активисты националистических организаций, в частности Национального корпуса, а также других общественных организаций.
Митингующие требуют отмены лицензии канала NewsOne. Они держат плакаты со своими требованиями, а также жгут файеры.
Часть митингующих прошла на заседание Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Остальные ожидают результатов заседания на улице.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Кто дал ему официальный статус, право каждый день летать на своем самолете в Москву?
Кто обеспечил ему финансовую базу, практически став бизнес-партнером?
При президентстве кого ни прокуратура, ни СБУ, ни взятый им под контроль парламент не поставили барьер для персон, определяющих свою позицию как позицию сотрудничества и примирения с Кремлем - запретив им политическую деятельность, финансирование политической деятельности, публичную деятельность, владение информационными ресурсами, владение стратегически важными активами (энергетика)?
Кто на законодательном уровне не признал такую деятельность преступной и антигосударственной?
При чьей каденции первого лица государства, имеющего большинство в Раде, и с согласия кого началось приобретение 112 и создание News One, и не была запрещена деятельность Интера?
А сейчас имеем последствия которые вам не нравятся? Поперло дерьмо и вы наконец его заметили и готовы выходить на Майдан? Все это появилось за последние 40 дней?
А когда другие люди год назад выходили на Майдан против торговли с оккупированными территориями, против коррупции в Оборонпроме и армии, против сотрудничества с Медведчуком, против партнерства с криминальными и пророссийскими мэрами украинских городов и требовали импичмента действующего президента - вы называли их планом «Шатун» и провокаторами, которые расшатывают лодку украинской государственности?
Сергей Гайдай.
нужен Закон о колоборантской деятельности и правовые санкции в отношении лиц, уличенных в подрывной и колоборантской деятельности.. тогда дружить с Рашкой и топить за её интересы станет не выгодно.. Безнаказанность стимулирует украинофобию!
С приходом Сергея Кизя на должность начальника департамента ГПУ по организации и процессуальному руководству досудебными расследованиеми уголовных правонарушений, подследственных ГБР, расследование дел Майдана в регионах заблокировано. Об этом рассказал руководитель департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, сообщает Громадське.
"Фактически, это расследование в областях на сегодняшний день не осуществляется. Большое количество уголовных производств закрыто и закрыто безосновательно", - отметил Горбатюк.
Он объяснил, что к полномочиям департамента спецрасследований входило изучение материалов этих производств и предоставления рекомендаций относительно них.
"Именно с приходом на должность начальника департамента Кизя, уже фактически на протяжении последних полгода, такая работа была заблокирована. То есть ни одно постановление, незаконное по нашему мнению, где было закрыто уголовное производство в областях не была отменена, никакие рекомендации относительно расследования этих уголовных производств не были выполнены. А в последнее время нам вообще перестали давать для изучения эти уголовные производства", - подчеркнул Горбатюк.
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