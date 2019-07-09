 "NewsOne - угроза нацбезопасности", - активисты пикетируют Нацсовет по ТРВ с требованием отмены лицензии телеканала. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

В митинге принимают участие активисты националистических организаций, в частности Национального корпуса, а также других общественных организаций.

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Митингующие требуют отмены лицензии канала NewsOne. Они держат плакаты со своими требованиями, а также жгут файеры.

Часть митингующих прошла на заседание Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Остальные ожидают результатов заседания на улице.







































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.