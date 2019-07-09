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 Пьяный на BMW убегал от патрульных в Одессе и погиб, едва не убив пешехода. ФОТО

В Одессе в ночь на понедельник произошло смертельное ДТП с участием пьяного водителя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Одесской области.

Так, экипаж патрульной полиции во время патрулирования территории остановил автомобиль под управлением одессита. После остановки, водитель с признаками опьянения, начал агрессивно вести себя и неожиданно продолжил движение, увеличивая скорость автомобиля.

"Убегая с места происшествия, водитель BMW игнорировал законные требования полицейских остановиться. Во время движения он не справился с управлением и съехал с дороги, где совершил наезд на женщину-пешехода и в дальнейшем допустил столкновение со стеной дома", - говорится в сообщении.

Пьяный на BMW убегал от патрульных в Одессе и погиб, едва не убив пешехода 01

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В результате ДТП водитель погиб на месте. Его пассажирку и 30-летнюю прохожую доставили в больницу, где им оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Источник: https://censor.net.ua/p3136440
 
 
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А куда пропали лахтоольгинские? почему я не вижу ... а при порошенко такого не было ...?
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Жалко ? Хорошо , что этот "лётчик" не убил никого на обочине .
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"как пропускают пешеходов?
совсем не так как поезда..." (С)
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Жаль- нет статистики ДТП, в Одессе, именно с участием БМВ. Ну и по последствиям этих ДТП. Вот чес слово, на сайте 048- вечная тема: "БМВ, ДТП, труп(ы)". Даже как-то странно.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПьяный на BMW убегал от патрульных в Одессе и погиб, едва не убив пешехода. ФОТО
 
 
 
 
 
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