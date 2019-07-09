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 В результате столкновения двух грузовиков в Одесской области погибли три человека. ФОТОрепортаж

Авария между двумя грузовыми автомобилями МАН (зерновозы) произошла возле с. Знаменка Великомихайловского района, три человека погибли на месте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

В результате аварии от полученных травм водители обоих транспортных средств и пассажир одного из них погибли на месте.

Событие квалифицированы по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

В результате столкновения двух грузовиков в Одесской области погибли три человека 01

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа по ДТП следственного управления ГУНП в Одесской области.

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Предварительной причиной столкновения стал выезд водителя одного из грузовиков на встречную полосу движения.

В результате столкновения двух грузовиков в Одесской области погибли три человека 02

Источник: https://censor.net.ua/p3136437
 
 
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Помоему там еще Спринтер с развороченой мордой видно
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йшли на таран лоб в лоб як льотчікі дідовайни
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