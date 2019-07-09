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Все про:авто (3646) поджог (632) Херсон (577) Слуга народа (103)

 Автомобиль доверенного лица кандидата в парламент от "Слуги народа" подожгли в Херсоне. ФОТОрепортаж

В центре Херсона вечером 8 июля неизвестные сожгли автомобиль помощницы кандидата в депутаты Верховной Рады от партии "Слуга народа".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Полиции Херсонской области.

Сообщение от местного жителя о возгорании автомобилей в центре Херсона поступило в полицию около 21:35.

На место выехала следственно-оперативная группа Херсонского отдела полиции и работники ГСЧС. Никто из граждан не пострадал.

"Полицейские предварительно установили, что автомобиль принадлежит местной жительнице, юристу, профессиональному адвокату, который является доверенным лицом кандидата в народные депутаты по одному из избирательных округов в Херсоне", - говорится в сообщении.

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Предварительная правовая квалификация события - ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога). Следователи рассматривают несколько версий произошедшего, основная из которых связана с профессиональной деятельностью потерпевшей.

Автомобиль доверенного лица кандидата в парламент от Слуги народа подожгли в Херсоне 01

В свою очередь кандидат в депутаты от "Слуги народа" в округе № 182 (Херсон) Павел Павлиш на странице в Facebook сообщил, что подожженная машина принадлежит его доверенному лицу.

"Сегодня моему доверенному лицу подожгли авто. Напротив штаба "Слуга народа - Команда Зеленского в Херсоне и Крыму". Нас не испугать!" - говорится в заявлении партии.

Автомобиль доверенного лица кандидата в парламент от Слуги народа подожгли в Херсоне 02

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Автомобиль доверенного лица кандидата в парламент от Слуги народа подожгли в Херсоне 03
Автомобиль доверенного лица кандидата в парламент от Слуги народа подожгли в Херсоне 04
Автомобиль доверенного лица кандидата в парламент от Слуги народа подожгли в Херсоне 05
Автомобиль доверенного лица кандидата в парламент от Слуги народа подожгли в Херсоне 06
Автомобиль доверенного лица кандидата в парламент от Слуги народа подожгли в Херсоне 07

Источник: https://censor.net.ua/p3136431
 
   
 Топ комментарии
 
а может нехер ставить своё ведро на тротуаре?
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народ решил, что слуги народа должны ходить пешком Автомобиль помощницы кандидата в парламент от "Слуги народа" подожгли в Херсоне - Цензор.НЕТ 7572
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хоть на крыше ее поставит, кто хотел тот поджег бы
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только слепой или полный зебил не видит причины поджога авто!
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конечно все видят, просто кое какой кандидат пролетает от кое кого
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шо, поступила зебильная разнарядка обыгрывать бытовой конфликт, как конфликт предвыборный? 😂🤣
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Как по мне, то поджигая авто, кинули бы бутылку с бензином в салон, предварительно расхерачив стекло!
А тут сгорел двигательный отсек - скорее всего из-за кривой установки ГБО
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то вы просто не ф курсах как поджигаецца аффто. но не буду распрострраняцца - тут школоты всякой валом
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истинная причина: слуги народа должны ездить на велосипедах
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Шкода що "слуг-предателей" на було там...
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Если подожгли, значит проходит по рейтенгу 100% на выборах
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ну как говорят: "сейчас твоя машина, а завтра твоя семья и ты". Как бы все серьезно
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у тебя в паРаше, без поджогов гебнявие жулики всегда у власти
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если ты парашей Украину называешь, то тебе чемодан вокзал россии, потом путать не будешь
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не Андрюха-гебнюха, паРаша она одна, где несменяемая Пуйло с бандой воров у власти и которим ти свою пайку отрабаешь, отсиживая жопу на лахтинской скамейке...
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я тебе еще раз повторяю, что шоколадный сленг не понятен, вытяни шоколадный леденец и вытри руки от шоколада, пиши на понятном человеческом языке
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Андрюха, а с какого паРашного Мухосранска вас таких тупих в Лахту рекрутируют?
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научись разговаривать по человечески я не понимаю шоколадный сленг с явными вывертами
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Адндрюха, а ти по инвалидности пошел служить в кремлевские ***** или просто даун от рождения? Расскажи, ми украинци народ жалобливий, может тебе жрать нечего било, а я тут на тебя наезжаю..
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научись по человечески разговаривать, мозги ведь не все шоколадом залиты
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да, о том, что ***** со своим криминальным шоблом захватило власть в рашке можно говорить только на шоколадном сленге! на зебильном можно только вылизывать ***** жопу 😂🤣
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Да у них там, "в бескрайних просторах", полыхает намного чаще... Вот только, им это "неинтересно"... Главное - "чо там, у "хахлов"?...
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народ решил, что слуги народа должны ходить пешком Автомобиль помощницы кандидата в парламент от "Слуги народа" подожгли в Херсоне - Цензор.НЕТ 7572
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народ или кандидаты от европейской солидарности? во вопрос в чем
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так те же тоже украинцы и часть народа, а может это был какой то сережа тюленин, который проснулся от летаргического сна
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это был тот у кого жопа горит из-за пролета на выборах
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Кацап, ваша гебня тоже начинала как "слуги/раби на галерах" а теперь ви у них безнадежно на пую болтаетесь...
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я не понимаю шоколадный сленг, пиши по человечески
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Шоколод?! а при чем тут он? Или ти кончений дебил и не можешь ответить не заглянув в методичку?
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ты отрицаешь явное свое происхождение в цензоре
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Соя ніколи не була народом, навпаки, дерли до останнього з цього народу...
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это вопрос риторические, по паспорту по любому числится гражданами Украины иначе бы не смогли голосовать на выборах Автомобіль довіреної особи кандидата в парламент від "Слуги народу" підпалили в Херсоні - Цензор.НЕТ 363
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а кому то стало досадно что по рейтингу он ему проигрывает
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Особено вам кацапам, что народ образумился и расскусил ваших засланних казачков.
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по моему результат выборов показал, что народ раскусил Петра Алексеевича. У тебя по ходу нет другого ответа, как только всех называть кацапом, но ожидаемо от тех кто шкодить умеет (поджигатели)
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Андрюха, а какой ти по справжди нации, удмурт, мордва, мокша? сам не знаешь? но я тебе подскажу, - вертухай потомственний обикновенний!
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если бы вертухай, то они по другому разговаривают и матюклв бы нагнули, а там возможно нагнули и раком тебя. Однозначно нет
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Не Андрюха, не путай, вертухаи ето петухи, которие всегда раком стоят перед преступной властью , вот как ти на пример. Ана мордвинской зоне им да, не уютно, когда зеки им предїяви кидают. Но тебе надеюсь боятся нечего, на Селехерах комсомольци-сурквоци очко тебе разработали в палатке, да?
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ты что думаешь о судьбе задниц? Ты из ЛГБТ однозначна, про задницы ни кто не думал кроме тебя.
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Да сейчас уже и 25% еле натягивают. Ведь раньше в основном голосовали против Пороха а не за Зеленского а теперь раздуплились когда увидели кого он притащил за собой. Потому то они и выборы спешат провести поскорее что бы рейтинг до плинтуса не упал и на волне эйфории выскочить в парламент.
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Оце півгодини одна тут на хуторі вибачалася і говорила, що голосувала за зміни, а не Зеленського😏
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Выборы сейчас, на велике надо ездить.
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Ібо нехрен! Нехай слуги народа іздять у маршрутках
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А далі, коли 73% зрозуміють суть слуг народу, то їм почнуть бити морди.
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Вот прямо сорвал с языка)))
Поддерживаю!!
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Я НЕ устану повторять-73% с 64% голосовавших. Это большая разница. НЕ стану писать, что на сегодня за него только 34%,а остальные или нет или сомневаемся.И 22% -это Лугадон
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Не устану посторять, что вы несете чушь по всем параметрам.
Ибо во-первых по законам статистики предпочтения тех, кто не смог проголосовать распределяются примерно также, как и тех, кто проголосовал.

Во-вторых - конкретно голосование "за" было в первом туре. Во втором туре голосуют уже "против", а не "за".

Так что сегодня за Зелю примерно столько же или чуть больше, чем было на выборах в первом туре.

"И 22% -это Лугадон"

А это уже полная туфта, тк Лугандон практически не голосовал, а на неоккупированной части Донбасса во-первых слишком мало людей, чтобы выдать эти 22%, а во-вторых - большинство там за Оппоблок и За жиддя, а не за СН.
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а вы статистику читали, зашли на сайт, там была ссылочка-здесь и все посмотрели? Я-ДА.
73% с 64% голосовавших. Нацики не участвовали. Чистым Зе получил 48% . Кстати, чушь несете вы, прочтите мой коммент. НА СЕГОДНЯ
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Петя приказал всех бить, кто против него, вот вам и результат.
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Петя приказал нассать тебе в штаны и не снимать неделю.. и ты чётко выполняешь приказ!
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И не плохо при нем ваши мордвинские морди били, поетотому ви на него и срете тут, правда кацап?
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а зачем Вова добровольцев преследует? Они то точно приказы не выполняют.
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Не беда...теперь настало его время...наворует на лучший....
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Прям как твоя гебня в паРаше, да кацап?
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там Воин погиб, а ваш непес о тишине говорит. Так что лучше псы при власти или слепой клоун на велике.
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Это всё экс- регионалы, которые не можуть нас здолати, поэтому я иду в парламент по списку партии, где первым номером экс-регионал...
А что вы знаете о шизофрении?
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Тут вообще-то не про Европейскую Солидарность речь идет...
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А екс-регіонали хіба тільки в європейській солідарності?))) Разумков він хто?
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Прекрасно понимаю проблемы с осмыслением реальности у простых зебилов... Автомобіль довіреної особи кандидата в парламент від "Слуги народу" підпалили в Херсоні - Цензор.НЕТ 5320


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Простые пебилы на столько тупы, что не понимают даже таких толстых намеков на то, что их кумир - тоже экс-регионал.
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Последовательность событий.
Статья о том, что какой-то шмаркле сожгли лисапед. Или какая-то шмаркля ради пиара сожгла лисапед.
Шмаркля пишет пост, где обвиняет экс-регионалов в этом, при том, что первым номером в его собственной партии идёт экс-регионал.
В комменты под новостью прибегает наркобот и начинает что-то гнать про списки другой партии, которая к этой новости ни каким боком.

Потом зебилы обижаются, что их считают тупыми... Автомобіль довіреної особи кандидата в парламент від "Слуги народу" підпалили в Херсоні - Цензор.НЕТ 9548
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Последовательность событий - пылебот, кумир которого и первый номер его партии - бывший регионал начинает задвигать кому-то в упрек, что бывший лидер его партии - тоже регионал.

А потому пебилы обижаются, что их считают тупыми

Ах да, про "зебилов" опять мимо - я как не голосовал за Зеленского, так и не собираюсь пока что голосовать за его партию. Но вы, недоумки порошковые, ведь действуете на уровне рефлексов - если кто вашу пропаганду не поддержал, а возразил - значит он "зебил".
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Да нет... Не может быть!... "Слуги народа" - это не просто "слуги"... Они "слуги регионального народа"!!! Они своим не могли подгадить... Это "свинарчуки", которых "отогнали от корыта" "самые честные в мире", "слуги народа"...
А, вообще-то, мне кажется, начинают "просыпаться" те, кто голосовал по принципу - "Кто-угодно, только не "Порох"!!!...".
Рейтинг "блазенят" "растёт", как на дрожжах...
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Самозаймання. Страхова компанія нічого не винна власнику.
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Свиноботная вата только на такие мелкие пакости и способна.
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Быдло поставило авто на тротуаре (нарушив ПДД)...и теперь возмущается...и пытается перевести стрелки в политическую плоскость....
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Нежданчик? Закономерность. Даже Овощ Еникиевмкий так за 4 года не накосячил, как это недоразумение и егоо шобла за 45 суток. Дальше будет бодьше. И косяков и ответки.
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Слуги какого народа! Ведь на саммита НЕ было решено ничего актуального и злободневного.Да и откуда у слуг машины
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заодно сожгли будку собаки доверенного лица кандидата. Сколько всяких званий и почестей! Еще недавно ковырялась в огороде с потресканными пятками...
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ЗЕлень разумковская...это только начало)))
Мажьте лыжи,а то в сухую шкрябать до Ростова будете)))
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Наверное, этот символ его босс предложил, а местным- не понравилось. Бывает, о вкусах- не спорят.
Автомобіль довіреної особи кандидата в парламент від "Слуги народу" підпалили в Херсоні - Цензор.НЕТ 9580
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пацак перегородил пешеходам дорогу.
не удивительно, что попросили не ставить
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50 днів Зе на посту Президента: 1)Канада продаватиме Україні озброєння та снаряди; 2) США: "Україна вперше за 5 років подала заявку на покупку зброї з США". Питання: "чому вперше? Чим займався 5 років мародер?" Відповідь: " впарював неякісні миномети від пашинського та грабував"
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныАвтомобиль доверенного лица кандидата в парламент от "Слуги народа" подожгли в Херсоне. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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