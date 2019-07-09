 Автомобиль доверенного лица кандидата в парламент от "Слуги народа" подожгли в Херсоне. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Полиции Херсонской области.
Сообщение от местного жителя о возгорании автомобилей в центре Херсона поступило в полицию около 21:35.
На место выехала следственно-оперативная группа Херсонского отдела полиции и работники ГСЧС. Никто из граждан не пострадал.
"Полицейские предварительно установили, что автомобиль принадлежит местной жительнице, юристу, профессиональному адвокату, который является доверенным лицом кандидата в народные депутаты по одному из избирательных округов в Херсоне", - говорится в сообщении.
Предварительная правовая квалификация события - ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога). Следователи рассматривают несколько версий произошедшего, основная из которых связана с профессиональной деятельностью потерпевшей.
В свою очередь кандидат в депутаты от "Слуги народа" в округе № 182 (Херсон) Павел Павлиш на странице в Facebook сообщил, что подожженная машина принадлежит его доверенному лицу.
"Сегодня моему доверенному лицу подожгли авто. Напротив штаба "Слуга народа - Команда Зеленского в Херсоне и Крыму". Нас не испугать!" - говорится в заявлении партии.
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А тут сгорел двигательный отсек - скорее всего из-за кривой установки ГБО
Поддерживаю!!
Ибо во-первых по законам статистики предпочтения тех, кто не смог проголосовать распределяются примерно также, как и тех, кто проголосовал.
Во-вторых - конкретно голосование "за" было в первом туре. Во втором туре голосуют уже "против", а не "за".
Так что сегодня за Зелю примерно столько же или чуть больше, чем было на выборах в первом туре.
"И 22% -это Лугадон"
А это уже полная туфта, тк Лугандон практически не голосовал, а на неоккупированной части Донбасса во-первых слишком мало людей, чтобы выдать эти 22%, а во-вторых - большинство там за Оппоблок и За жиддя, а не за СН.
73% с 64% голосовавших. Нацики не участвовали. Чистым Зе получил 48% . Кстати, чушь несете вы, прочтите мой коммент. НА СЕГОДНЯ
А что вы знаете о шизофрении?
Статья о том, что какой-то шмаркле сожгли лисапед. Или какая-то шмаркля ради пиара сожгла лисапед.
Шмаркля пишет пост, где обвиняет экс-регионалов в этом, при том, что первым номером в его собственной партии идёт экс-регионал.
В комменты под новостью прибегает наркобот и начинает что-то гнать про списки другой партии, которая к этой новости ни каким боком.
Потом зебилы обижаются, что их считают тупыми...
А потому пебилы обижаются, что их считают тупыми
Ах да, про "зебилов" опять мимо - я как не голосовал за Зеленского, так и не собираюсь пока что голосовать за его партию. Но вы, недоумки порошковые, ведь действуете на уровне рефлексов - если кто вашу пропаганду не поддержал, а возразил - значит он "зебил".
А, вообще-то, мне кажется, начинают "просыпаться" те, кто голосовал по принципу - "Кто-угодно, только не "Порох"!!!...".
Рейтинг "блазенят" "растёт", как на дрожжах...
Мажьте лыжи,а то в сухую шкрябать до Ростова будете)))
не удивительно, что попросили не ставить