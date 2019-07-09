 Увеличение количества урн, общественных туалетов, запрет жечь листья и омолаживающей обрезки деревьев: Минздрав предложил новые санитарные нормы. ИНФОГРАФИКА

Как сообщает Цензор.НЕТ, проект приказа Минздрав предлагает следующие изменения:

Пандусы и съезды: безбарьерная среда для всех: Новые нормы обязывают при проектировании, строительстве и содержании территорий обустраивать надлежащий доступ для людей с инвалидностью, родителей с детскими колясками, велосипедистов и других групп населения.

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Например, обязательными станут: широкий (120 см) и пологий съезд с тротуара или велодорожки; пандус с необходимой шириной и уклоном или лифт на каждом из выходов подземных и надземных пешеходных переходов; скамьи для сидения вдоль улиц (каждые 300 м); парковочные столбики или другие препятствия для въезда машин в пешеходную зону.



Обязательная сортировка мусора и урны каждые 60 метров: По новым нормам, урны на тротуарах нужно будет устанавливать каждые 60 метров. Кроме того, урны для мусора должны быть на каждом из углов перекрестков улиц, а также возле остановок общественного транспорта, входов в метро, вокзалов, подземных переходов, общественных зданий. Также Минздрав предлагает сделать обязательными отдельные контейнеры для сортировки мусора — для пластика, стекла, металла, бумаги и органики.







Общественных туалетов должно быть больше, а туалет без канализации — запрещены: В каждой зоне зеленых насаждений, где гуляют люди, обязательно должен быть хотя бы один общественный стационарный туалет. Оптимальное расстояние между туалетами — до 700 метров, а в людных местах — до 300 метров. Туалеты предлагают оборудовать столами для пеленания ребенка и обеспечить доступ к питьевой воде. Выгребные ямы будут запрещены, вместо них предлагают локальные очистные сооружения (например, септики). Эти нормы необходимы для того, чтобы предотвратить попадание опасных веществ в почву и подземные воды, а также источники и колодцы.

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Жечь траву и листья — будет запрещено: По новым нормам, предлагают запретить сжигать листья, вместо этого вывозить их на поля компостирования. В Минздраве напомнили, что при сжигании выделяется бензопирен, что может вызвать у человека рак, а с дымом в воздух попадают диоксины — одни из самых ядовитых для человека веществ. Также при сжигании выделяются ядовитые газы, которые могут повлечь аллергии и влияют на иммунную систему. Сжигание приводит к загрязнению воздуха, воды и почвы, а также к исчезновению некоторых видов животных.











Посыпать дороги песком и солью от гололеда также будет запрещено: Посыпать тротуары, велодорожки и пешеходные зоны вместо песка и соли нужно гранотсевом с содержанием соли 7%, поскольку смесь песка с солью загрязняет почву, вредит зеленым насаждениям, а также портит обувь.



Обрезать деревья "для омоложения" — запрещено: Так называемая омолаживающая обрезка деревьев уменьшает размер кроны дерева и ухудшает процесс очистки воздуха и значительно уменьшает площадь затененных территорий, поэтому ее Минздрава также предлагает запретить.

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"Предлагаемые изменения должны усовершенствовать правила утилизации и сортировки мусора, содержание придомовых территорий, парков и скверов, упорядочить систему озеленения, обезопасить загрязнения подземных вод и источников водоснабжения, а также - создать условия для реализации прав людей с инвалидностью наравне с другими гражданами. Кроме того, проект приказа приближает украинские нормы к европейским", - отмечают в Минздраве.

По результатам общественного обсуждения профильные эксперты Минздрава рассмотрят все предложения и замечания и внесут соответствующие поправки. Контроль над выполнением приказа и введение санкций за его нарушение будет осуществлять Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Предложения для включения в проект приказа можно вносить в течение месяца со дня опубликования документа. Их можно присылать на адрес Директората общественного здоровья МОЗ Украины в письменном или электронном виде: контактное лицо - Павел Поламарчук, тел. 253-01-00, e-mail: pavlo.polamarchuk@gmail.com; или по адресу: 01601, г.. Киев, ул. Грушевского, 7.