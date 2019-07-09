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 Увеличение количества урн, общественных туалетов, запрет жечь листья и омолаживающей обрезки деревьев: Минздрав предложил новые санитарные нормы. ИНФОГРАФИКА

Министерство здравоохранения предложило для общественного обсуждения проект приказа о новых санитарных нормах. МОЗ предлагает запретить омолаживающую обрезку деревьев, сжигание листьев и использовать выгребные ямы, а также обеспечить доступность общественных туалетов и использование септиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, проект приказа Минздрав предлагает следующие изменения:

Пандусы и съезды: безбарьерная среда для всех: Новые нормы обязывают при проектировании, строительстве и содержании территорий обустраивать надлежащий доступ для людей с инвалидностью, родителей с детскими колясками, велосипедистов и других групп населения.

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Увеличение количества урн, общественных туалетов, запрет жечь листья и омолаживающей обрезки деревьев: Минздрав предложил новые санитарные нормы 01
Увеличение количества урн, общественных туалетов, запрет жечь листья и омолаживающей обрезки деревьев: Минздрав предложил новые санитарные нормы 02

Например, обязательными станут: широкий (120 см) и пологий съезд с тротуара или велодорожки; пандус с необходимой шириной и уклоном или лифт на каждом из выходов подземных и надземных пешеходных переходов; скамьи для сидения вдоль улиц (каждые 300 м); парковочные столбики или другие препятствия для въезда машин в пешеходную зону.

Обязательная сортировка мусора и урны каждые 60 метров: По новым нормам, урны на тротуарах нужно будет устанавливать каждые 60 метров. Кроме того, урны для мусора должны быть на каждом из углов перекрестков улиц, а также возле остановок общественного транспорта, входов в метро, вокзалов, подземных переходов, общественных зданий. Также Минздрав предлагает сделать обязательными отдельные контейнеры для сортировки мусора — для пластика, стекла, металла, бумаги и органики.

Увеличение количества урн, общественных туалетов, запрет жечь листья и омолаживающей обрезки деревьев: Минздрав предложил новые санитарные нормы 03
Увеличение количества урн, общественных туалетов, запрет жечь листья и омолаживающей обрезки деревьев: Минздрав предложил новые санитарные нормы 04
Увеличение количества урн, общественных туалетов, запрет жечь листья и омолаживающей обрезки деревьев: Минздрав предложил новые санитарные нормы 05

Общественных туалетов должно быть больше, а туалет без канализации — запрещены: В каждой зоне зеленых насаждений, где гуляют люди, обязательно должен быть хотя бы один общественный стационарный туалет. Оптимальное расстояние между туалетами — до 700 метров, а в людных местах — до 300 метров. Туалеты предлагают оборудовать столами для пеленания ребенка и обеспечить доступ к питьевой воде. Выгребные ямы будут запрещены, вместо них предлагают локальные очистные сооружения (например, септики). Эти нормы необходимы для того, чтобы предотвратить попадание опасных веществ в почву и подземные воды, а также источники и колодцы.

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Жечь траву и листья — будет запрещено: По новым нормам, предлагают запретить сжигать листья, вместо этого вывозить их на поля компостирования. В Минздраве напомнили, что при сжигании выделяется бензопирен, что может вызвать у человека рак, а с дымом в воздух попадают диоксины — одни из самых ядовитых для человека веществ. Также при сжигании выделяются ядовитые газы, которые могут повлечь аллергии и влияют на иммунную систему. Сжигание приводит к загрязнению воздуха, воды и почвы, а также к исчезновению некоторых видов животных.

Увеличение количества урн, общественных туалетов, запрет жечь листья и омолаживающей обрезки деревьев: Минздрав предложил новые санитарные нормы 06
Увеличение количества урн, общественных туалетов, запрет жечь листья и омолаживающей обрезки деревьев: Минздрав предложил новые санитарные нормы 07
Увеличение количества урн, общественных туалетов, запрет жечь листья и омолаживающей обрезки деревьев: Минздрав предложил новые санитарные нормы 08


Посыпать дороги песком и солью от гололеда также будет запрещено: Посыпать тротуары, велодорожки и пешеходные зоны вместо песка и соли нужно гранотсевом с содержанием соли 7%, поскольку смесь песка с солью загрязняет почву, вредит зеленым насаждениям, а также портит обувь.

Обрезать деревья "для омоложения" — запрещено: Так называемая омолаживающая обрезка деревьев уменьшает размер кроны дерева и ухудшает процесс очистки воздуха и значительно уменьшает площадь затененных территорий, поэтому ее Минздрава также предлагает запретить.

Увеличение количества урн, общественных туалетов, запрет жечь листья и омолаживающей обрезки деревьев: Минздрав предложил новые санитарные нормы 09

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"Предлагаемые изменения должны усовершенствовать правила утилизации и сортировки мусора, содержание придомовых территорий, парков и скверов, упорядочить систему озеленения, обезопасить загрязнения подземных вод и источников водоснабжения, а также - создать условия для реализации прав людей с инвалидностью наравне с другими гражданами. Кроме того, проект приказа приближает украинские нормы к европейским", - отмечают в Минздраве.

По результатам общественного обсуждения профильные эксперты Минздрава рассмотрят все предложения и замечания и внесут соответствующие поправки. Контроль над выполнением приказа и введение санкций за его нарушение будет осуществлять Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Предложения для включения в проект приказа можно вносить в течение месяца со дня опубликования документа. Их можно присылать на адрес Директората общественного здоровья МОЗ Украины в письменном или электронном виде: контактное лицо - Павел Поламарчук, тел. 253-01-00, e-mail: pavlo.polamarchuk@gmail.com; или по адресу: 01601, г.. Киев, ул. Грушевского, 7.

Источник: https://censor.net.ua/p3136427
 
   
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О, это супер.
Особенно по деревьям - когда видишь, как эти использованные презервативы "омолаживающе обрезают" ствол дерева, после чего дерево как правило погибает, а если нет - остается уродливым калекой с ежиком прутьев на конце голого ствола...хочется этим обрезателям руки пообрезать...
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И по листьям тоже супер - хотя это и так вроде запрещено в городах, но все равно палят в частном секторе - у нас под домом начали теперь палить в ночь, чтобы не видно было, откуда дым идет, тк днем полицию вызывают.
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Хорошая дорожная карта для Зелёных.Вперёд Увеличение количества урн, общественных туалетов, запрет жечь листья и омолаживающей обрезки деревьев: Минздрав предложил новые санитарные нормы - Цензор.НЕТ 7699
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Самое хуже это сжигание листьев и мусора вечером нечем дышать когда всю долину накрывает смогом.Но нашему тупорылому народу особенно пенсионерам этого не объяснишь,просьбы в газетах не помогают.Только серьезные штрафы как в ЕС.Или задницей в костер.. Увеличение количества урн, общественных туалетов, запрет жечь листья и омолаживающей обрезки деревьев: Минздрав предложил новые санитарные нормы - Цензор.НЕТ 9672
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Пока это внедрят - будет второе пришествие Будды))
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Херасе гранотсевом посыпать дороги, а вы горите денег нет
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Шо тваріцца, шо тваріцца! Супрунша ворог народу.
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Предложения конечно замечательные.
Но, это все будет стоить ДОХРЕНА ДЕНЕГ.
А их нет.

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если мы уходим от паРаши и таежнго союза, где все то, что тут предлагают отменить, является нормой - какое еще обсуждение нужно? цивилизованные вещи должны были давно быть узаконены.
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Куди так поспішають в МОЗ з цими санітарними нормами? Ми можемо почекати ще років 30. В туалет можна й під дерево сходити, а суцільний смітник у нас скрізь!
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У Харкові гепини виродкі стільки зелених дерев попиляли, це просто жах, а поруч сухостій стоїть, немов зелений?!?!?! Вважаю, гепу та його посіпак треба за це під суд, за знищення зелених дерев!!!! Смерть ворогам України!!!!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУвеличение количества урн, общественных туалетов, запрет жечь листья и омолаживающей обрезки деревьев: Минздрав предложил новые санитарные нормы. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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