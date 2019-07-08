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 Двух граждан Китая задержали в "Борисполе" с почти 7 кг янтаря, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Сегодня в аэропорту "Борисполь" пограничники у граждан Китая обнаружили 6,8 кг камней янтаря.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГПСУ, двое граждан Китая 19 и 25 лет направлялись на авиарейс Киев-Пекин. При осмотре чемоданов иностранцев правоохранители обнаружили камни янтаря крупной фракции, которые были тщательно скрыты среди различных вещей и продуктов питания.

В отношении иностранцев составлены административные протоколы о нарушении таможенных правил, янтарь изъят в установленном порядке. Мероприятия по установлению иных обстоятельств дела продолжаются.

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Двух граждан Китая задержали в Борисполе с почти 7 кг янтаря, - ГПСУ 01
Двух граждан Китая задержали в Борисполе с почти 7 кг янтаря, - ГПСУ 02
Двух граждан Китая задержали в Борисполе с почти 7 кг янтаря, - ГПСУ 03
Двух граждан Китая задержали в Борисполе с почти 7 кг янтаря, - ГПСУ 04

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Двух граждан Китая задержали в Борисполе с почти 7 кг янтаря, - ГПСУ 05
Двух граждан Китая задержали в Борисполе с почти 7 кг янтаря, - ГПСУ 06
Двух граждан Китая задержали в Борисполе с почти 7 кг янтаря, - ГПСУ 07
Двух граждан Китая задержали в Борисполе с почти 7 кг янтаря, - ГПСУ 08
Фото: dpsu.gov.ua

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Источник: https://censor.net.ua/p3136389
 
 
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кто то по крупному кинул китаёз Двух граждан Китая задержали в "Борисполе" с почти 7 кг янтаря, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 6138, сначала взял бабло за украденный из недр страны янтарь, а потом сдал их таможне, как говорится и волки сыты и овцы целы Двух граждан Китая задержали в "Борисполе" с почти 7 кг янтаря, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 9766
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На днях тримав я в руках декілька кілограмів бурштину. Так і не зрозумів, чому люди платять такі гроші за нього? В 70-х роках, проходячи практику в тих краях, ми грубку розпалювали кусками в 200-300 грам.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДвух граждан Китая задержали в "Борисполе" с почти 7 кг янтаря, - ГПСУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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