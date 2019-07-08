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 "Телеміст - Путіну під хвіст", - националисты провели под каналом NewsOne акцию против телевизионного диалога с Москвой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В понедельник, 8 июля, под зданием телеканала NewsOne по улице Полевой прошла акция противников телемоста с пропагандистским каналом "Россия".

Об этом сообщает кореспондент Цензор.НЕТ. с места событий.

Митингующие требовали не проводить анонсированный телемост между российскими та украинскими телезрителями.

Также они кричали лозунги : "Медведчука в тюрьму" и "Pусских на#уй".

Также читайте: Митинг протеста против пророссийской агитации телеканала NewsOne пройдет 8 июля

Телеміст - Путіну під хвіст, - националисты провели под каналом NewsOne акцию против телевизионного диалога с Москвой 01
Телеміст - Путіну під хвіст, - националисты провели под каналом NewsOne акцию против телевизионного диалога с Москвой 02
Телеміст - Путіну під хвіст, - националисты провели под каналом NewsOne акцию против телевизионного диалога с Москвой 03
Телеміст - Путіну під хвіст, - националисты провели под каналом NewsOne акцию против телевизионного диалога с Москвой 04
Телеміст - Путіну під хвіст, - националисты провели под каналом NewsOne акцию против телевизионного диалога с Москвой 05
Телеміст - Путіну під хвіст, - националисты провели под каналом NewsOne акцию против телевизионного диалога с Москвой 06
Телеміст - Путіну під хвіст, - националисты провели под каналом NewsOne акцию против телевизионного диалога с Москвой 07
Телеміст - Путіну під хвіст, - националисты провели под каналом NewsOne акцию против телевизионного диалога с Москвой 08

Телеміст - Путіну під хвіст, - националисты провели под каналом NewsOne акцию против телевизионного диалога с Москвой 09
Телеміст - Путіну під хвіст, - националисты провели под каналом NewsOne акцию против телевизионного диалога с Москвой 10
Телеміст - Путіну під хвіст, - националисты провели под каналом NewsOne акцию против телевизионного диалога с Москвой 11

Видео, фото, -  Олег Богачук 

Источник: https://censor.net.ua/p3136377
 
   
 Топ комментарии
 
Кращого телемосту, ніж був у Грузії, вже не буде
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Кращого телемосту, ніж був у Грузії, вже не буде
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ща зебилов из ботофермы набежит немерено с криками что "мост эта харашо, мышебратья и нужно просто перестать стрЫлять!"
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кстати, "По итогам совещания был дан ряд поручений, в частности, Службе безопасности Украины и Национальной полиции Украины относительно обеспечения национальной информационной безопасности с неукоснительным соблюдением свободы слова", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3136375

То есть вазелин сказал чётко - никто давить ньюзван НЕ БУДЕТ, канал - как и другие проросийские зебило-каналы - будут свободно внедрять лайно расейских пропагандонов в головы украинцев.. Вот такое "секретное решение"...
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Пора порохоботам уже на коленях зраду выпрашивать а то крокодил не ловится, не растет кокос(!) ... слушай, у тя день рождения случаем не сегодня?
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телемост-подвесить ***** за передний хвост!
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Це відео вилучено через порушення Умов використання YouTube.
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"бэкапы не горят!" (С) ))) пришли другие времена!
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А зачем им идти в ж"опу, если они уже в ж"опе перед всем миром давно в дерьме обретаются ?
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ну если в трусиках маленький, это беда...
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да как то не складается дни июля эти Вове Путлеру то моржовой обозвали "Телеміст - Путіну під хвіст", - националисты провели акцию против телевизионного диалога с Москвой - Цензор.НЕТ 8955 то мост ТВ рухнулпобазарим А.... на стадии проекта... все как то абидно же... такое потуги вот вот дефекация начнется.... а опять лять запором накрылось... "Телеміст - Путіну під хвіст", - националисты провели акцию против телевизионного диалога с Москвой - Цензор.НЕТ 9389
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хор имени александрова. водоплавающие.
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А пускай бы был этот телемост. Пригласить на него матерей, жен, детей у которых убили отцов, пускай им расскажут какая РФ хорошая и дружественная страна.
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вы наверное не понимаете с кем имеете дело, посмотрите стримы в ютюбе андрея полтавы, ватка русс, мила вин, одесская хунта та других о разговорах с росиянцами. и все поймете, кто ето такие.
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та не...
там был другой сценарий... и матерей и жен, вернее вдов... им видеть не интрересно
они были готовы услышать совсем другие лозунги - мышебратья, адинарот, мыславяне, услыштедамбац....
рашаговносми не те, с кем можно пагаварить.... ибо набрешут и не услышат!!!
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У Путина хвоста нема, в дитинстві купировали.
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Репти - це більш виша ланка еволюціі ніж Пу.)))
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зато копыта (ратиці) есть
(а рога периодически ботоксом шлифуют...уже кальция не хватает) ...)))))
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телеміст- #уйлу під хвіст... так було б набагато краще...
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Копняка йому під ср"аку,
Щоб вмостився на гіляку.
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Можна взяти грузинського журналіста з Руставі ведучим телемосту,кацапня та вата і до зомбоящика не підійдуть
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Щаз Рабинович на ньюзване хает Клована за запрет моста и поет дифирамбы Свынюке. Рыгота сбросила маски
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може краще "лебедине озеро" пустити? с анонсом-"скоро на всих каналах"?
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Браво!!!!)))
Ну братка настроение поднял)))
Молодчага!!!
Я думаю это вызвало бы эффект разорвавшихся пуканов))Часть кацапов бы сразу на гамно изошла)))
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Я таке буду дуже довго передивлятися 👍
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пришла пора обапдейтить фото. сделать его архетипичным )) 3:1 ))) жаберам надо в этот ряд добавить четвёртой, оту порносамку моржа, шо тут была на фоте, разлёгшаяся в демонстрации родовых корней ***** )))) жаберам задание на дом!!!!
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Медведчук ведь когда запускал идею с мостом - сразу не рассчитывал что получится, значит дело в другом, то ли это очередная путенская "многоходовочка", то ли народ отвлекают от чего-то действительно важного.
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Показать Европе что в Украине ни у кого реальной власти нет, и всем управляет толпа. Завтра эта толпа перекроет транзит и Запад останется без газа. Так что СП-2 это спасение для Запада.
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Мордва, завтра ти пойдешь в чужие земли дохнуть за Пуйло и вроттенбергов, ольгинской скамейкой не отмажешься!
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Почему завтра? Чего ждать? Почему 200 тыс ВСУ, 300 тыс МВД и 1 млн резервистов не могут совершить массированное наступление на днрлнр для освобождения Донбасса от кучки пьяных наркоманов( по данным ИС)???
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6-ой год это слышу. ВОВ за 4 года закончилась.
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Ну как можем так и воюем, главное, что ваш вонючий рюзький мир купировали, остановили вас свинособак, стиснув зуби, голими, босими и практически безоружними. Но ти мне так и не ответил вертухайчик, за Пуйло то готов идти дохнуть в Украину или еще куда?
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Мертвечук ведет настоящую информационную войну в Украине и подрывает основы государства. Он в этом настолько продвинется вперед, насколько его пустят. Интересно, когда же выдвинут ему обвинение в госизмене ? Это будет лакмусовой бумажной для новой власти, поскольку предыдущая власть стыдливо закрывала глаза на все его деяния. Нельзя допустить, чтобы эта выхлопная труба ***** паскудила нашу землю.
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Этим телемостом отвлекли народ Украины от какой очередной аферы века или нет?
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Ну хтось бажає розмовляти з рогатими, а тим часом-«Донецьк. 18:33 - 18:50 десять мінусів з шелестінням, через 40 - 50 сек чути розив. Мінусують ДАП/Точмаш?»,
«18:43. Макеевка. На западе минусуют тяжелым. Есть и плюсы. Тоже тяжелые»,
«18:44. Третий бабах за последние 10 минут… На север от Донецка»,
«18:46. Донецьк. Щось недобрий вечір! Якісь бахи в стороні Путіловки». Поодинці, але досить голосно»,
«18:51. "Бумкает" ближе к Спартаку, а на ЯБП, походу, прилетает изредка»,
«18:52. Уже больше 15»,
«19:00. Макеевка, Ясиноватая тяжелое дуплетом с эхом»,
«19:15 бууух 19:22 еще два с эхом. Похоже, около ЯБП накрывают Авдеевку»,
«Донецьк. 19:25 десь дуже далеко Піски - ЯБП чути розриви…»,
«Донецк 19.27 Гвардейка, Бутовка громко одиночные, сторона Спартак - ЯБП»,
«Авдеевка. Где-то на юге-ю-западе отдаленно гремит…(19−32)».
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эх, надо все же было начать этот телемост и задать всего один вопрос - моржовая п№зда из кремля среди присутствующих есть? - нет? - ну тогда идите на х.... и отключится "Телеміст - Путіну під хвіст", - націоналісти провели акцію проти телевізійного діалогу з Москвою - Цензор.НЕТ 9976
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Телемост пропагандонский Ньюс Ван уже отменил. Спасибо всем ребятам не безразличным к судьбе Украины что во время отреагировали на сепарскую провокацию козломордых фашистов. Хотя судя по всему ЗЕбильчики были уже не против. Вместе спасём Украину от этой мрази кацапской. Многие любители ЗЕкловуна тут обвиняли Петю что мол Медведчука не посадил..мне вот интересно - а ваш клоун его посадит?? Или вы будете усилено патякать языками чего не сделал Петя но ваши ЗЕкловуны ничего делать не будут?? А 22 номер в СЛуге УРода кум медведчука и вашего ЗЕкловуна это не смущает...как же он самого то Медведчука садить будет?? Хотя думаю всё будет проще -- вы ЗЕбилы по привычке переобуетесь и Медведчук у вас станет лутшим другом и патриотом Украины..это более реальный сценарий
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Порохобот, чтобы не перекрутить всё и приписать себе победу, не порохобот. Чао, какао, умники.
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Окей, Зе выборци может быть. Но я например не голосовал за клоуна. Дело не в клоуне, дело в Пете, на Петю это все возлагалось большинством, а с клоуна мне например спрашивать нечего,там тоже голосовало большинство, но уже без меня. Мне интересен Петя, как разочарований.
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а там интересно есть есчо по телеку такая классика, как "поле чудес" или как там оно, типо "кто будет миллионер"? появилась пара нехилых вопросов по ***** под оба эти два шоу ))))
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И что дальше? Все равно надо начинать говорить. Или лучше воевать?
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Верни Крым и свали с Даунбаса, попроси прощения на коленях за 13 тыщь убитых вашим ****** украинцев тогда начнём говорить. А то ты гнида козломордая хочешь говорить только в ущерб интересам и тереториальной целостности Украины. Так иди нах ****@ ты моржовая.
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Если согласиться на мир на условиях *****, то есть - капитулировать - будет еще хуже.
А хочешь жить в ********* - чемодал - вокзал - поехал на%ер.
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Кацапуро ти краще запропонуй прийняти всі путєнські "хатєлкі" по мінську і не тільки . Лише тоді тоді в Україні настане мир . Правда ненадовго , бо кацапія є сама суть брехні і підлості .
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Посмотрите видео
Там про проговорить

https://censor.net.ua/news/3136226/telemost_s_rf_eto_deshevyyi_no_opasnyyi_piarhod_pered_vyborami_zelenskiyi_video_obnovleno
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Посмотрел. Уже давно разделены. Донбасс свидетель. Шестой годок пошел. Или хотим по продолжительности переплюнуть столетнюю войну?
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сереболяди тоже так себя вели как пампасяо и кацапы где сейчас мило и прочее раджичи с их боянистами "Телеміст - Путіну під хвіст", - націоналісти провели під каналом NewsOne акцію проти телевізійного діалогу з Москвою - Цензор.НЕТ 8203
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Пусть россосия и начинает говорить.
Приблизительно так!

Простите нас, ********* имперских, уважаемые украинцыі. Всю ту боль и разруху, которую мы, гондоны *************, принесли вашей стране и вашему народу, понятно, что нельзя забыть и сгладить. Но позвольте нам, гною на теле планеты, хотя бы немного компенсировать нанесённый ущерб и обиду. Своих ******, как ихтамнетов, так и *********, насмотревшихся кисель-ТВ мы передаём в руки международных судов, а так же всю верхушку руководящую россией. Пусьть они несут заслуженное наказание за свои преступления против ва, украинцы и вашей страны. Поддержку дынырий-лынырий мы прекращаем, Крым передаём Украине обратно и выводим как из Крыма, так и из Донбасса все свои подразделения технику и вооружения. Выплачиваем вам, украинцы, репарации за нанесённый ущерб. Перестаём отрицать, что мы - ****** злобные твари, которые любят убивать и разрушать всё до чего могут дотянуться. готовы забыть о Украине и заняться своими внутренними лошариками и остальной ******, что постоянно происходит на территории нашей говностраны.

Приблизительно так. А лучше полное разоружение и раздел на субъекты, чтоб имперскость в голой жопе больше не играла.
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Кацап, тебе все равно придется идти воевать и дохнуть за Пуйло в чужих странах, на пригожинскую бронь "солдата ********* войск" даже не надеся!
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Головне, нищити рогатих усюди і у тилу та на фронті!!!!
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Рогаті зараз, це хто ??? У 70-80 роках ХХ сторіччя, це були селяни. Якщо про к@цапів, то вони, як були цапами, так ними і зостануться.
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Агов, Нацкорпус! Що це в ваших лавах за бидло? Вас, горе-нацiоналiсти, скоро будуть як собак поодинцi "виховувати". Покидьки.
Голова Вінницького відділення Нацкорпуса обматюкав і накинувся з кулаками на контролера паркінгу за 15 гривень.
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Ватан, тебе картинку показать, как менти и чеченци киздят вас гнойников в паРаше?
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Может и зря. Уверен, украинцы всех "порвут" на этих мостах. А так и не узнаем.
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1. Представителей Украины подбирали враги Украины.
2. Это было нарушением законов Украины. Раша24 - под санкциями.
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Не-а він всього лиш педофіл Не треба чіпляти не заслужені ярлички .
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Мы за мир! Русский мир! https://newsua.one/news/my-za-mir-russkii-mir.html … Телемост News One продюсер телеканала Голованов согласовал с Зеленским еще 24 мая во время своего визита в АП...
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Главное сейчас - не успокоиться и довести дело до закрытия медведчуковского холдинга КУМ-ТВ.Завтра собраться под НАЦРАДОЙ и требовать отзыва лицензии у путинских марионеток.
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Хватит звездеть про мир, который приходит благодаря телемостам. Пусть мертвечук не мосты мира устраивает, а просто по-дружески попросит своего классного дружбана вову, вывести своих орков с Донбасса, уйти из Крыма и соблюдать госграницы. После этого, националист, личный друг путина, мертвечук может праздновать мир во всём мире.
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НУ А ШО?

Slava Rabinovich

Ждём алаверды от украинцев, молдаван, сирийцев и венесуэльцев!
https://www.facebook.com/olegsandro.panfilov/videos/2412808538778729/
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А от ливийцев, иракцев, афганцев, сомалийцев не ждете?
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Этот сраный кАНАЛ пора закрыть к е..ой мертвечковой матери.
Вообще охерели твари, попутали берега совершенно. Телемост журношлюхи придумали, "гаварить" захотели. Закройте этот калотранслятор, по решению суда.
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Ну шо там новиє ліца і новий пріЗЕдєнт ?!

СБУ вже допитала медведчука?!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Телеміст - Путіну під хвіст", - националисты провели под каналом NewsOne акцию против телевизионного диалога с Москвой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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