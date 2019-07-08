 "Телеміст - Путіну під хвіст", - националисты провели под каналом NewsOne акцию против телевизионного диалога с Москвой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает кореспондент Цензор.НЕТ. с места событий.
Митингующие требовали не проводить анонсированный телемост между российскими та украинскими телезрителями.
Также они кричали лозунги : "Медведчука в тюрьму" и "Pусских на#уй".
Видео, фото, - Олег Богачук
То есть вазелин сказал чётко - никто давить ньюзван НЕ БУДЕТ, канал - как и другие проросийские зебило-каналы - будут свободно внедрять лайно расейских пропагандонов в головы украинцев.. Вот такое "секретное решение"...
"Идите в ж*пу!": звернення Яніни Соколової щодо "телемосту" з московією на NewsOne
Йдіть в сраку! Дмитро Сєкельоff
там был другой сценарий... и матерей и жен, вернее вдов... им видеть не интрересно
они были готовы услышать совсем другие лозунги - мышебратья, адинарот, мыславяне, услыштедамбац....
рашаговносми не те, с кем можно пагаварить.... ибо набрешут и не услышат!!!
(а рога периодически ботоксом шлифуют...уже кальция не хватает) ...)))))
Щоб вмостився на гіляку.
Ну братка настроение поднял)))
Молодчага!!!
Я думаю это вызвало бы эффект разорвавшихся пуканов))Часть кацапов бы сразу на гамно изошла)))
«18:43. Макеевка. На западе минусуют тяжелым. Есть и плюсы. Тоже тяжелые»,
«18:44. Третий бабах за последние 10 минут… На север от Донецка»,
«18:46. Донецьк. Щось недобрий вечір! Якісь бахи в стороні Путіловки». Поодинці, але досить голосно»,
«18:51. "Бумкает" ближе к Спартаку, а на ЯБП, походу, прилетает изредка»,
«18:52. Уже больше 15»,
«19:00. Макеевка, Ясиноватая тяжелое дуплетом с эхом»,
«19:15 бууух 19:22 еще два с эхом. Похоже, около ЯБП накрывают Авдеевку»,
«Донецьк. 19:25 десь дуже далеко Піски - ЯБП чути розриви…»,
«Донецк 19.27 Гвардейка, Бутовка громко одиночные, сторона Спартак - ЯБП»,
«Авдеевка. Где-то на юге-ю-западе отдаленно гремит…(19−32)».
А хочешь жить в ********* - чемодал - вокзал - поехал на%ер.
Там про проговорить
https://censor.net.ua/news/3136226/telemost_s_rf_eto_deshevyyi_no_opasnyyi_piarhod_pered_vyborami_zelenskiyi_video_obnovleno
Приблизительно так!
Простите нас, ********* имперских, уважаемые украинцыі. Всю ту боль и разруху, которую мы, гондоны *************, принесли вашей стране и вашему народу, понятно, что нельзя забыть и сгладить. Но позвольте нам, гною на теле планеты, хотя бы немного компенсировать нанесённый ущерб и обиду. Своих ******, как ихтамнетов, так и *********, насмотревшихся кисель-ТВ мы передаём в руки международных судов, а так же всю верхушку руководящую россией. Пусьть они несут заслуженное наказание за свои преступления против ва, украинцы и вашей страны. Поддержку дынырий-лынырий мы прекращаем, Крым передаём Украине обратно и выводим как из Крыма, так и из Донбасса все свои подразделения технику и вооружения. Выплачиваем вам, украинцы, репарации за нанесённый ущерб. Перестаём отрицать, что мы - ****** злобные твари, которые любят убивать и разрушать всё до чего могут дотянуться. готовы забыть о Украине и заняться своими внутренними лошариками и остальной ******, что постоянно происходит на территории нашей говностраны.
Приблизительно так. А лучше полное разоружение и раздел на субъекты, чтоб имперскость в голой жопе больше не играла.
Голова Вінницького відділення Нацкорпуса обматюкав і накинувся з кулаками на контролера паркінгу за 15 гривень.
2. Это было нарушением законов Украины. Раша24 - под санкциями.
Slava Rabinovich
Ждём алаверды от украинцев, молдаван, сирийцев и венесуэльцев!
https://www.facebook.com/olegsandro.panfilov/videos/2412808538778729/
Вообще охерели твари, попутали берега совершенно. Телемост журношлюхи придумали, "гаварить" захотели. Закройте этот калотранслятор, по решению суда.
СБУ вже допитала медведчука?!