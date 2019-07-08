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Все про:Луганщина (4112) топливо (452) ГФС (3339)

 Из незаконного оборота в Луганской области изъята партия бензина и дизельного топлива общей стоимостью почти 3,5 млн. грн, - ГФС. ФОТО

Сотрудники оперативных подразделений налоговой милиции ГУ ГФС в Луганской области под процессуальным руководством Военной прокуратуры Объединенных сил изъяли из незаконного оборота крупную партию горючего.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В рамках проведения операции "Акциз-2019" и в ходе оперативного сопровождения досудебного расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 204 УК Украины была задокументирована и прекращена деятельность группы лиц, которые организовали преступный механизм приобретения незаконно изготовленных горюче-смазочных материалов и их реализацию через сеть АЗС, расположенных на территории трех населенных пунктов Луганской области.

По результатам обысков, проведенных на АЗС, через которые осуществлялась реализация указанных ГСМ, из незаконного оборота изъято 111,4 тыс. литров бензина и дизельного топлива общей ориентировочной стоимостью почти 3,5 млн. грн.

Изъятые ТМЦ находятся под охраной сотрудников налоговой милиции.

Дальнейшие следственные действия в уголовном производстве продолжаются".

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Из незаконного оборота в Луганской области изъята партия бензина и дизельного топлива общей стоимостью почти 3,5 млн. грн, - ГФС 01
Из незаконного оборота в Луганской области изъята партия бензина и дизельного топлива общей стоимостью почти 3,5 млн. грн, - ГФС 02
Из незаконного оборота в Луганской области изъята партия бензина и дизельного топлива общей стоимостью почти 3,5 млн. грн, - ГФС 03

Источник: https://censor.net.ua/p3136371
 
 
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