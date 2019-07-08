EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  1763  16
Материалы по теме:
Все про:ДТП (5629) Нацполиция (9657) смерть (6003) Харьковщина (1336)

 Renault наехал на ограждение на Харьковщине: 9-летняя пассажирка погибла, еще двое - госпитализированы. ФОТОрепортаж

Днем 8 июля в полицию сообщили, что автомобиль Renault под управлением 31-летнего водителя наехал на ограждение на автодороге сообщением Харьков-Красноград-Перещепино в Нововодолажском районе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области, по адресу выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что в авто ехала семья - родители и две 9-летние дочери. В результате происшествия женщину и одну из девочек с многочисленными травмами доставили в харьковскую больницу. Одна девочка погибла на месте аварии.

Следователи решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ГБР расследует ДТП в Харькове с участием полицейского, где погибли два человека. ФОТОрепортаж

Renault наехал на ограждение на Харьковщине: 9-летняя пассажирка погибла, еще двое - госпитализированы 01
Renault наехал на ограждение на Харьковщине: 9-летняя пассажирка погибла, еще двое - госпитализированы 02
Renault наехал на ограждение на Харьковщине: 9-летняя пассажирка погибла, еще двое - госпитализированы 03
Renault наехал на ограждение на Харьковщине: 9-летняя пассажирка погибла, еще двое - госпитализированы 04

Также читайте: Адвоката, который сбил насмерть 11-летнюю девочку на Закарпатье, арестовали без возможности внесения залога, - Лысенко

Источник: https://censor.net.ua/p3136366
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
в крым ехал отдыхать , наверное заснул за рулем.
 показать весь комментарий
 
В Крым ехать отдыхать Мужчине? Да ещё с детьми? В пасть ФСБ?.Чокнулись?
 показать весь комментарий
 
 
маленький дождь,тонкая пылевая пленка на дороге .......
 показать весь комментарий
 
Саме так. А якщо ще й гума % на 60 зношена, то....
 показать весь комментарий
 
Печальное событие. Но сайт все таки не криминальная хроника, а политический. Я понимаю, трагедия. Но это не тема для обсуждения.
 показать весь комментарий
 
это показывает отношение власти к народу. Строят новые дороги без установки бетонных отбойников между встречными полосами, устанавливают смертельно опасные отбойники
 показать весь комментарий
 
А где написано, что сайт исключительно политический? Не пишите бред. Новости о крупных, трагических событиях (в том числе и ДТП) здесь давно сообщают. И правильно делают. Ибо кроме политических рож существует еще много важных для людей вещей.
 показать весь комментарий
 
отбойники надо устанавливать травмобезопасные, а не алюминиевые-шампуры убийцы

Renault наехал на ограждение на Харьковщине: 9-летняя пассажирка погибла, еще двое - госпитализированы - Цензор.НЕТ 1743
 показать весь комментарий
 
 
По-моему, там тоже присутствует алюминий. Это раз. А во-вторых, как эти пластиковые бочки обезопасят тех, кто ЗА ними? Или главное, чтобы "летающие" уроды были целы???
 показать весь комментарий
 
трагедия.
нельзя ехать быстрее, чем за тобой летит ангел-хранитель.
и не спать за рулем.
 показать весь комментарий
 
как выяснить скорость полёта ангела-хранителя?
 показать весь комментарий
 
 
Удар был не лобовой,а боковой..Через боковую дверь отбойник пронизал машину.Отбойник из оцинкоованной стали.Установлен неправильно. судя по фото.Или вообще болтался на проезжую часть.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияRenault наехал на ограждение на Харьковщине: 9-летняя пассажирка погибла, еще двое - госпитализированы. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх