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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 "Паспорт ЭрЭф - запрет: жить в мире, свободно думать и говорить", - билборды, призывающие не получать гражданство РФ, появились неподалеку КПВВ на Донетчине. ФОТОрепортаж

В нескольких десятках километрах от линии разграничения появились билборды, которые показывают негативные последствия от получения гражданства РФ. Плакаты, призывающие "опомниться и оставаться гражданами Украины" появились в Бахмуте.

На билбордах на русском написано "Паспорт ЭрЭф - запрет: жить в мире, свободно думать и говорить, пользоваться интернетом, запрет на собрания", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Вільне радіо".

Этот текст сопровождается изображениями разбитой снарядами оккупантов многоэтажки в Лисичанске и фотографией силовиков МВД РФ, задерживают митингующих в Москве.

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Паспорт ЭрЭф - запрет: жить в мире, свободно думать и говорить, - билборды, призывающие не получать гражданство РФ, появились неподалеку КПВВ на Донетчине 01
Паспорт ЭрЭф - запрет: жить в мире, свободно думать и говорить, - билборды, призывающие не получать гражданство РФ, появились неподалеку КПВВ на Донетчине 02

Данных о заказчике плакатов на них нет. Изданию стало известно, что заказчик и автор билбордов - волонтер, работающий с переселенцами и желающий остаться неизвестным. Его идея: заставить людей задуматься о том, зачем жителям ОРДЛО российский паспорт, если есть легитимный украинский. А также показать, что может их ожидать на реальных примерах.

Напоминаем, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Источник: https://censor.net.ua/p3136314
 
 
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это рассказывают людям, которые на себе ощущают освободительные обстрелы от хероев!)))
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еще не придумали агрессии....
02.07.14 Станица Луганская После авианалета
https://www.youtube.com/watch?v=03bbgemSRwk
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достает из дырявой штанины, паспортину с консервную банку....
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Нужно не так. Паспорт РФ это билет на отлывющий "Титаник"
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а шо там есть альтернатива?
паспорт лугандона?
украинские же не выдают, или можно приехать получить если свидоцтво украинское показать? я про молодежь если шо
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поняв
тогда надо вешать бигборд с украинским паспортом
типа родина помнит про тебя сынок
вместе в евросоюз по безвизу
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все кто захотели, те получают. Крымчане тоже...
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так молодежи с оккупированных территорий, разрешили поступать в вузы без документов и вообще без экзаменов, через 5 лет будут выдавать дипломы вместе с паспортами. "Паспорт ЭрЭф - запрет: жить в мире, свободно думать и говорить", - билборды, призывающие не получать гражданство РФ, появились неподалеку КПВВ на Донетчине - Цензор.НЕТ 8860
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была такая тема на цензоре
думал фейк
своим с зно весь мозг вынесли
а тут да
особенно жителей крыма жаль(
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Паспорт ЭрЭф - запрет: жить в мире, свободно думать и говорить", - билборды, призывающие не получать гражданство РФ, появились неподалеку КПВВ на Донетчине. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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