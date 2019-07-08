 Открыто 95 уголовных производств, связанных с избирательным процессом в Верховную Раду, - Нацполиция. ИНФОГРАФИКА

Всего с начала предвыборной кампании в полицию поступило 2384 сообщения о нарушениях, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

Больше всего сообщений поступило в Донецкой и Харьковской областях, а также в Киеве.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Сила и честь" попала в топ-3 партий, ставших целями черного пиара, - исследование "Института массовой информации". ИНФОГРАФИКА

В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией (1675 фактов), подкупом избирателей (198), препятствием осуществлению избирательного права (60), хулиганством (56) и повреждением имущества (43).

Всего с начала предвыборной кампании полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по 95 фактам. В частности, 74 уголовных производства касаются нарушений избирательного законодательства, 21 - проведения избирательной кампании. Также составлен 491 административный протокол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховный суд удовлетворил апелляционную жалобу ЦИК на проведение новой жеребьевки





Читайте также: "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Голос" преодолевают 5% барьер, - опрос