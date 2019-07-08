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 Политика Украины, Происшествия
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 Открыто 95 уголовных производств, связанных с избирательным процессом в Верховную Раду, - Нацполиция. ИНФОГРАФИКА

За прошедшие сутки в органы полиции поступило 102 сообщения о событиях, связанных с избирательным процессом.

Всего с начала предвыборной кампании в полицию поступило 2384 сообщения о нарушениях, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

Больше всего сообщений поступило в Донецкой и Харьковской областях, а также в Киеве.

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В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией (1675 фактов), подкупом избирателей (198), препятствием осуществлению избирательного права (60), хулиганством (56) и повреждением имущества (43).

Всего с начала предвыборной кампании полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по 95 фактам. В частности, 74 уголовных производства касаются нарушений избирательного законодательства, 21 - проведения избирательной кампании. Также составлен 491 административный протокол.

Открыто 95 уголовных производств, связанных с избирательным процессом в Верховную Раду, - Нацполиция 01

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Открыто 95 уголовных производств, связанных с избирательным процессом в Верховную Раду, - Нацполиция 02
Открыто 95 уголовных производств, связанных с избирательным процессом в Верховную Раду, - Нацполиция 03

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Источник: https://censor.net.ua/p3136313
 
 
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Портнов подал в ГБР заявление о преступлениях Парубия и Луценко.
***
Конечно, Парубий и Луценко тоже должны «сесть», поскольку они точно были подельниками Порошенко…
Кроме того, «в составе организованной преступной группы», организованной и возглавляемой Порошенко, пребывали также Гройсман, Турчинов, две Ирины (Геращенко и Луценко), Грицак, Гонтарева, Ворушилин и еще многие другие негодяи…
https://is.gd/YxLj4Q

🤣🤣
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хотелось бы увидеть как с порося будут снимать депутатскую неприкосновенность, если оно таки прорвется в верховную зраду
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Верещать буде!!
Вже було при Ющері.. сцилку пошукаю..
😁
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныОткрыто 95 уголовных производств, связанных с избирательным процессом в Верховную Раду, - Нацполиция. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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