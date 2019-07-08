 21-й саммит Украина-ЕС стартовал в Киеве. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента.

В рамках мероприятия Президент Украины Владимир Зеленский, Президент Европейского совета Дональд Туск и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер проведут встречу в узком кругу.

Также Владимир Зеленский, Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер примут участие в пленарном заседании 21-го саммита Украина - ЕС.

Кроме того, запланировано подписание двусторонних документов между Украиной и Евросоюзом.

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Фото: Офис Президента