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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 21-й саммит Украина-ЕС стартовал в Киеве. ФОТОрепортаж

8 июля в Киеве начался 21-й саммит Украина - Европейский Союз.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента.

В рамках мероприятия Президент Украины Владимир Зеленский, Президент Европейского совета Дональд Туск и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер проведут встречу в узком кругу.

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Также Владимир Зеленский, Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер примут участие в пленарном заседании 21-го саммита Украина - ЕС.

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Кроме того, запланировано подписание двусторонних документов между Украиной и Евросоюзом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На саммите Украина-ЕС будут подписаны 5 документов о сотрудничестве, - постпред Точицкий

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Фото: Офис Президента

Источник: https://censor.net.ua/p3136275
 
   
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***, какой-то сюрреализм.... вроде не новости в реале смотришь, а юмористичесий сериал продолжается.....
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старого казла- пети нету? ну фиг с ним. пусть тапки белые готовит..пора его на свалку вышвырнуть
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Представляю, как Петр Алексееч от зависти лопается.
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Вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина-ЕС, который сегодня проходит в Киеве. Об этом сообщает "Европейская Правда" со ссылкой на источники.
По информации издания, Климпуш-Цинцадзе не подали в перечне участников встречи, несмотря на то, что именно она отвечает за эту тематику, и Евросоюз ожидал ее участия.
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8 июля в Киеве начался 21-й саммит Украина - Европейский Союз.

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ну и прекрасненько........... 21-й саміт Україна-ЄС стартував у Києві - Цензор.НЕТ 4167
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины21-й саммит Украина-ЕС стартовал в Киеве. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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