 "Сила и честь" попала в топ-3 партий, ставших целями черного пиара, - исследование "Института массовой информации". ИНФОГРАФИКА

Об этом говорится в результатах исследования политической джинсы, проведенного ОО "Институт массовой информации" в период с 24 по 28 июня 2019 в 13 популярных интернет-медиа, сообщает Цензор.НЕТ.
В исследованных медиа 16% материалов с признаками черного пиара касались лично Игоря Смешко и политической партии "Сила и Честь". Этот показатель является вторым среди всех политсил.
Более половины (52%) материалов с признаками контрагитации были направлены против экс-президента и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко. На третьем месте - контрагитация против "Оппозиционного блока" (16%).
Котрагитация против остальных политсил в сумме составляет 20%.
Больше всего материалов контрагитационного характера размещалось на сайте "Знай.юа" – 68% от всех зафиксированных за период мониторинга материалов с признаками черного пиара.
На контрагитацию против действующего Президента Украины Владимира Зеленского пришлось 8% процентов от общего количества материалов.
Главное, что против Смешко 16 % ))))))))))))))))))
ДослідженніяЦентру контент-аналізу за результатами виборів 2019:
... Взагалі, маніпуляції на користь Зеленського відбувалися цілком у "російському" стилі. Ми не маємо прямих підтверджень співпраці Зе!команди з росіянами, але коктейль із фейків та конспірологічних теорій був дуже схожим на той, що використовувався під час президентської кампанії у США 2016 року....
.... Зокрема, 8 із 10 найпопулярніших негативних меседжів про Порошенка були фейковими або принаймні дуже маніпулятивними. Чого не спостерігалося у критиці Зеленського. .... Носії ліберальної позиції у соцмережі - прихильники дерегуляції, зменшення податків, ринку землі тощо - в 90% випадків виявлялися прихильниками Петра Порошенка. Це суперечить намаганням команди Зеленського, зокрема Данилюка та Абромавичуса, позиціонувати його як ліберала-реформатора. Поміж його електорату фактично немає запиту на реформи...
... Серед патріотично налаштованих користувачів абсолютну більшість - три чверті - складав електорат Порошенка. ...
" 16% материалов с признаками черного пиара касались лично Игоря Смешко и политической партии "Сила и Честь". "
Кто-то, кто смотрит наши СМИ, может в это поверить?
Против Зели идет черного пиара раз в 10 больше, чем против остальных, вместе взятых, если прошерстить интернет-СМИ.
Я к тому - может, у него и выбора не было? Хотя, конечно, выбор есть всегда, но не всегда он с хорошим концом...
Пусть лучше дали себе пирамидки от рака продает.
Им шаКАЛадку покажи и...имей их как хоти!!!