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 Политика Украины
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Все про:выборы (22663) Смешко (70) черный пиар (56) Сила и Честь (6) Европейская Солидарность (52)

 "Сила и честь" попала в топ-3 партий, ставших целями черного пиара, - исследование "Института массовой информации". ИНФОГРАФИКА

Во время нынешней парламентской предвыборной кампании чаще остальных становятся целями черного пиара три партии.

Об этом говорится в результатах исследования политической джинсы, проведенного ОО "Институт массовой информации" в период с 24 по 28 июня 2019 в 13 популярных интернет-медиа, сообщает Цензор.НЕТ.

В исследованных медиа 16% материалов с признаками черного пиара касались лично Игоря Смешко и политической партии "Сила и Честь". Этот показатель является вторым среди всех политсил.

Более половины (52%) материалов с признаками контрагитации были направлены против экс-президента и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко. На третьем месте - контрагитация против "Оппозиционного блока" (16%).

Котрагитация против остальных политсил в сумме составляет 20%. 

Сила и честь попала в топ-3 партий, ставших целями черного пиара, - исследование Института массовой информации 01

Больше всего материалов контрагитационного характера размещалось на сайте "Знай.юа" – 68% от всех зафиксированных за период мониторинга материалов с признаками черного пиара.

На контрагитацию против действующего Президента Украины Владимира Зеленского пришлось 8% процентов от общего количества материалов.

Читайте также: Членом партии Вакарчука является основатель агентства "Postmen" Ведмидь, которое занималось черным пиаром против Зеленского на выборах

Источник: https://censor.net.ua/p3136269
 
 
 Топ комментарии
 
То, что против ЕС и Порошенко 52 % чёрного пиара - это мелочь.

Главное, что против Смешко 16 % ))))))))))))))))))
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Да какая там партия, кто ее знал до сего дня, как и слуг господ, пардон, народа?
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Порохоботы - як діти, которые врут и надеются, что взрослые в эту ложь свято верят.

Им шаКАЛадку покажи и...имей их как хоти!!!
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да у них гордон есть, это лысая голова кого хочешь перепиарит
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То, что против ЕС и Порошенко 52 % чёрного пиара - это мелочь.

Главное, что против Смешко 16 % ))))))))))))))))))
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Наверное цензор не учитывался. Здесь 90% черного пиара против ЗЕ и его партии.
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Посмотри чуть ниже и поспорь со статистикой.
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это не статистика а заказное исследование.. пора бы различать слова в словаре "Сила и честь" попала в топ-3 партий, ставших целями черного пиара, - исследование "Института массовой информации" - Цензор.НЕТ 2015
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для начала буквы все выучить не мешало бы
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Ну да, как и на первых выборах.

ДослідженніяЦентру контент-аналізу за результатами виборів 2019:

... Взагалі, маніпуляції на користь Зеленського відбувалися цілком у "російському" стилі. Ми не маємо прямих підтверджень співпраці Зе!команди з росіянами, але коктейль із фейків та конспірологічних теорій був дуже схожим на той, що використовувався під час президентської кампанії у США 2016 року....

.... Зокрема, 8 із 10 найпопулярніших негативних меседжів про Порошенка були фейковими або принаймні дуже маніпулятивними. Чого не спостерігалося у критиці Зеленського. .... Носії ліберальної позиції у соцмережі - прихильники дерегуляції, зменшення податків, ринку землі тощо - в 90% випадків виявлялися прихильниками Петра Порошенка. Це суперечить намаганням команди Зеленського, зокрема Данилюка та Абромавичуса, позиціонувати його як ліберала-реформатора. Поміж його електорату фактично немає запиту на реформи...

... Серед патріотично налаштованих користувачів абсолютну більшість - три чверті - складав електорат Порошенка. ...
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Це той, у кого на дачі Ющенка труїли.
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очернили старых гебистов и продавцов волшебных пирамидок?
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Оно и понятно. Против фактов, имеющихся у Смешко, особо не попрёшь. Остаётся одно: тупо лить грязную брехню. И голосовал и буду голосовать за Смешко и его партию.
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Удачи. А что льют? А то ни разу не встречал ничего, кроме пиара этой партии Гордоном.
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Ну зачем же так нагло лгать? Где я лил какой-то черный пиар против Смешко?
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Да какая там партия, кто ее знал до сего дня, как и слуг господ, пардон, народа?
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"На контрагитацию против действующего Президента Украины Владимира Зеленского пришлось 8% процентов от общего количества материалов."

" 16% материалов с признаками черного пиара касались лично Игоря Смешко и политической партии "Сила и Честь". "

Кто-то, кто смотрит наши СМИ, может в это поверить?
"Сила и честь" попала в топ-3 партий, ставших целями черного пиара, - исследование "Института массовой информации" - Цензор.НЕТ 3846

Против Зели идет черного пиара раз в 10 больше, чем против остальных, вместе взятых, если прошерстить интернет-СМИ.
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Оно и правильно. Сегодня - он главный обидчик педро. Ну, никак не ожидал педро такого вот конца. Ну, а союз со Смешко, в разы усилит позиции Зе. Главное, чтоб он и его команда это поняли.
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Зеленский и пожалеет о своем выборе сесть в кресло президента. Но будет уже поздно. От миллионов поклонников не останется и следа. Прекрасного актера, комика, шоумена те, кто ему аплодировал, будут ненавидеть. Год он еще на волне угасающей популярности сможет побыть тем самым, кому аплодировали миллионы. Актером, комиком, тамадой. После парламентских с любым исходом голосования он постепенно утратит все свои позиции, как любимец публики. Потому что бумеранг возвращается. Потому что стать хорошим президентом у него нет ни задатков, ни оснований. А комиком и актером он уже не будет как прежде. Его будут ненавидеть. Это будет жалко и противно даже для бывших почитателей "таланта. Возможно Квартал как-то продолжит собирать залы, если отойдет в сторону от него, а Лена тихонечко продолжит писать сценарии, не выходя на публику. Но вот Вова уже все потерял. Не уйдет он с поста под овации. Это будет самый бездарный пример правления. А его выбор вообще сесть в это кресло - самый глупый и недальновидный в его карьере. Наверное, он сам задаст себе вопрос: Зачем я в это вляпался? Ведь у меня все было? Можно было подстраиваться под любого президента, высмеивать очередного спикера, копировать вечную Юлю и зарабатывать большие деньги. Можно было сняться еще в десятках фильмов и продать их в ту же Россию. Купить еще пару вилл в Италии и даже в Крыму. И жить до старости той жизнью, которой привык. В которой действительно ничего никому не был должен. Но в итоге мы наблюдаем эту поистине "аферу века".
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Вот классический пример черного пиара против ПЕС... ээ СилаиЧес... эээ ... Не, ну не против же ЗЕ этот пост. Как вы такое могли подумать?
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Со всем согласен, кроме, пожалуй, вот этого : А его выбор вообще сесть в это кресло - самый глупый и недальновидный в его карьере.

Я к тому - может, у него и выбора не было? Хотя, конечно, выбор есть всегда, но не всегда он с хорошим концом...
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Гордона раскусили, многие не знали что он вата, а теперь узнали.
Пусть лучше дали себе пирамидки от рака продает.
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Чего брешешь? Ватой рашисткой он никогда не был.
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какой чёрный Пиар?! Посмотрите на состав людишек у Смешко!!!
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Не ври. Там состав несравнимо лучше, чем во всех других.
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Из бпп там только два человека. Один из них это Чубаров. Считать его бпп-шником это тупость.
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ты острая...проверься и свою семью проверь, убогая, ярлыки тут вешаешь.
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Порохоботы главий ресурс черного піару)) Так всіх обсирають, шо ііхнього сцаря ніхто вже навіть живим бачити не хоче))
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Це наглядно демострує твій коментар. "Сила и честь" попала в топ-3 партий, ставших целями черного пиара, - исследование "Института массовой информации" - Цензор.НЕТ 3634
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Порохоботы - як діти, которые врут и надеются, что взрослые в эту ложь свято верят.

Им шаКАЛадку покажи и...имей их как хоти!!!
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заказчик черного пиара против всех - "слуга русского народу"
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Цікава в статті арифметика: 52+16+16+20=104%
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Враховуючи, що тут усі відсотки округлені до цілого, то це скоріше проблема округлення. Стояло округлити все вгору і воно округлило, а ті, хто картинку малював не замислювалися. Так що зради тут нема.
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Чёрт из табакерки выскочил и требует голосуй за меня.Зе придётся многое впредь поменять,чтобы не было подставных,однодневок и инфантильных на выборах.Чтобы борьба была честной,без гречки.Щас мода пошла на мороженое.Кто ещё не взял- подходите!!При савке -водочка, пиво ,дефицит.
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Идеально было бы, если бы участие в выборах могли принимать только работающие люди, которые отчисляют деньги в бюджет. Никаких неработающих пенсионеров, студентов, домохозяек и заключенных. И небольшой денежный взнос за право участия в голосовании - для страховки от любителей шаровой гречки.
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Если учесть что Порошенко имеет и очень большое количество пиара, то черный пиар против него не так уж много. Тогда как если на партию Сила и Честь даже бигбордов нет и рекламы на телевидении, то это очень существенно. И по моим наблюдениям, что большая часть черного пиара против партии Смешко это как раз порохоботы.
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Эта срань носом чует, где и кто им может реально яйца прищемить.
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Жопоблоковські-БОТи главий ресурс черного піару, Так всіх обсирають, що їхнього царя Путіна ніхто вже навіть живим бачити не хоче.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Сила и честь" попала в топ-3 партий, ставших целями черного пиара, - исследование "Института массовой информации". ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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