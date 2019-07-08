 Защита бойцов от мин и фугасов: в Украине запустили серийное производство противоминной системы "Оберіг-С". ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".
"Оберіг" может заглушить любую передачу команды на подрыв через радиостанции и мобильные телефоны в диапазоне от 20 до 4000 МГц. Фактически, в зоне работы "Оберігу", не работает ни один приемник, который приводит в действие детонатор взрывчатки. Это обеспечивает гарантированную защиту бойцов, важных объектов и мирного населения.
Именно такие системы сейчас активно разрабатываются и поставляются в армии ведущих стран мира, которые ведут боевые действия в условиях активной террористической угрозы, в частности против ИГИЛ. Использование таких систем позволяет предупредить теракты, направленные против гражданского населения, военных и инфраструктурных объектов.
Особенностью "Оберіга-С" является то, что он может устанавливаться на бронетехнику и автотранспорт, обеспечивая защиту всей колонны техники во время движения. Это позволяет избежать потерь на марше или стоянке от заложенных фугасов. Также он может устанавливаться на стационарные объекты, такие как блокпосты, госпитали, склады боеприпасов или центры управления и связи. Массовое использование "Оберігів" позволяет создать, даже в самых опасных местах с высоким риском террористической атаки, защищенные "зеленые зоны".
Кроме того, "Новатор" разработал более легкую версию этой системы - "Оберіг-Н", который может переноситься одним бойцом. Эта версия предназначена для защиты саперов при разминировании, локального подавления связи, а также обеспечения защиты бойцов во время специальных операций.
Сейчас "Оберіг-Н" проходит государственные испытания, по положительным результатам которых и включения в Гособоронзаказ, он сможет поставляться в украинскую армию.
Напомним, что ГП "Новатор" является одним из ведущих предприятий "Укроборонпрома", которое производит авионику, радары для самолетов, средства радиоэлектронного подавления и другие электронные компоненты.
И да, То, что хряк разворовал ВПК Украины я слышу от тебя. Смари подадут в суд. Хряк обворовал Укроборонпром. Гы. Учи матчасть тупое.
"У Зе была команда, он её любил.."
Не служили, не служат и не собираются. Поэтому, шо им в голову положили, то там корни и пустило.
Слева до, справа после (зебилы верят, шо это их сраные 1,5% военного сбора такие чудеса творят):
Даже ты - платишь.
Т.е. зелебоба, из которого еле выжали несчастные 1,5% (о чем он постоянно скулит на всех углах) сравнивает себя с людьми, которые целые состояния безвозмездно тратили на ВСУ.
они-зэбилы которые не служили?и не воевали?
вот ты и есть типичный ПЕТЕраст.
- берем бойцов ВСУ,
- мешаем их результаты на одном участке с ментами и местной ватой,
- выдаем среднюю температуру по больнице.
Об этом уже писано, переписано, а зебилы продолжают носиться с тем, шо их прировняли аж к защитникам Украины.
Вы не защитники, а защитники не мудаки ватные. Так что забудь!!!
такие как ты выбрали шапкокрада в 2010, а 2019 мозгокрада. фальшивого голобородько, выбрали, чтобы лизать жопу московитам
Я был на Майдане именно на стороне протестующих, в отличие от тебя.
Я в 2004м голосовал за Юща, в 2010м - за Гриценко и Тимошенко, в 2014 и 2019м - за Гриценко.
А ты, свежеявленный бот с говорящей ботской кликухой, как работал все это время на кремль, так и продолжаешь работать под новым ником.
Дальше, когда там уже начали рулить сотни самообороны - ходить практически перестал.
А продукты много куда приносили - и в Дом Профсоюзов, и в здание на перекрестке Крещатика и Прорезной, и еще где-то на Гринченко мне говорили. А ящики-копилки и непосредственно позле палаток были - и на Майдане, и на Кресте возле Киеврады и в других местах.
Сдается мне милок, что Мариинка тебе ближе.
В декабре там еще не было сильных внешних отличий тех, кто иногда приходил, как я, от тех, кто там был постоянно. Со второй половины января слишком серьезно все стало для меня.
Для нього цукерки були дорожчі за життя воїнів.
ги
люблю невігласів, що марять себе експертами)))
Реальный в 2014 был такой. При этом колени, локти, броники и каски покупались/оплачивались украинцами, когда 73% ватных муделей спокойно водяру с пивасом жрали у телевизоров. А теперь это ЗЕговно нам рассказывает, шо оказывается это оно армию подняло.
*****Roshen открыл новую фабрику под Киевом Корреспондент.biz, 4 июля 2019, 18:05
Новая Противоминная защита от " Рошена". Ха.