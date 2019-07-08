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 Защита бойцов от мин и фугасов: в Украине запустили серийное производство противоминной системы "Оберіг-С". ФОТОрепортаж

ГП "Новатор", входящая в состав ГК "Укроборонпром", начало серийное изготовление специальной системы "Оберіг-С", которая предназначена для защиты бойцов от радиоуправляемых взрывных устройств - мин, фугасов и др.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

"Оберіг" может заглушить любую передачу команды на подрыв через радиостанции и мобильные телефоны в диапазоне от 20 до 4000 МГц. Фактически, в зоне работы "Оберігу", не работает ни один приемник, который приводит в действие детонатор взрывчатки. Это обеспечивает гарантированную защиту бойцов, важных объектов и мирного населения.

Защита бойцов от мин и фугасов: в Украине запустили серийное производство противоминной системы Оберіг-С 01
"Оберіг-С"

Именно такие системы сейчас активно разрабатываются и поставляются в армии ведущих стран мира, которые ведут боевые действия в условиях активной террористической угрозы, в частности против ИГИЛ. Использование таких систем позволяет предупредить теракты, направленные против гражданского населения, военных и инфраструктурных объектов.

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Особенностью "Оберіга-С" является то, что он может устанавливаться на бронетехнику и автотранспорт, обеспечивая защиту всей колонны техники во время движения. Это позволяет избежать потерь на марше или стоянке от заложенных фугасов. Также он может устанавливаться на стационарные объекты, такие как блокпосты, госпитали, склады боеприпасов или центры управления и связи. Массовое использование "Оберігів" позволяет создать, даже в самых опасных местах с высоким риском террористической атаки, защищенные "зеленые зоны".

Защита бойцов от мин и фугасов: в Украине запустили серийное производство противоминной системы Оберіг-С 02
"Оберіг-Н"

Кроме того, "Новатор" разработал более легкую версию этой системы - "Оберіг-Н", который может переноситься одним бойцом. Эта версия предназначена для защиты саперов при разминировании, локального подавления связи, а также обеспечения защиты бойцов во время специальных операций.

Сейчас "Оберіг-Н" проходит государственные испытания, по положительным результатам которых и включения в Гособоронзаказ, он сможет поставляться в украинскую армию.

Защита бойцов от мин и фугасов: в Украине запустили серийное производство противоминной системы Оберіг-С 03
Фото: сайт "Укроборонпром"

Напомним, что ГП "Новатор" является одним из ведущих предприятий "Укроборонпрома", которое производит авионику, радары для самолетов, средства радиоэлектронного подавления и другие электронные компоненты.

Источник: https://censor.net.ua/p3136260
 
   
 Топ комментарии
 
как же петя разворовал - ВПК Украины - правда зебилы? - уууу тупицы тупые
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Проблема зебилов в том, что они не видели ни до, ни после.
Не служили, не служат и не собираются. Поэтому, шо им в голову положили, то там корни и пустило.
Слева до, справа после (зебилы верят, шо это их сраные 1,5% военного сбора такие чудеса творят):
Защита бойцов от мин и фугасов: в Украине запустили серийное производство противоминной системы "Оберіг-С" - Цензор.НЕТ 2827
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Это типа элитный. Захист бійців від мін і фугасів: в Україні запустили серійне виробництво протимінної системи "Оберіг-С" - Цензор.НЕТ 1711
Реальный в 2014 был такой. При этом колени, локти, броники и каски покупались/оплачивались украинцами, когда 73% ватных муделей спокойно водяру с пивасом жрали у телевизоров. А теперь это ЗЕговно нам рассказывает, шо оказывается это оно армию подняло.
Захист бійців від мін і фугасів: в Україні запустили серійне виробництво протимінної системи "Оберіг-С" - Цензор.НЕТ 3981
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как же петя разворовал - ВПК Украины - правда зебилы? - уууу тупицы тупые
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Да не трогай их, они и сами не понимают что происходит. Как там про бисер и свиней.
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Зеленский лично схемы проэктировал для этого оборудывания, ты чего
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это порохосвин со свинрчуками изолбрел на пару, мародер порошенко он же все для армии, все для армии... Защита бойцов от мин и фугасов: в Украине запустили серийное производство противоминной системы "Оберіг-С" - Цензор.НЕТ 3128
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и че там ваш свинарчук виртуальный? сидит? или зелебоба покрывает преступника? или выдумка? какое щас там движение? ьа то ведь основная тема была в стране и вдруг пропала...
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А Жека?! Ты Шо, это же его идея, это же только в его лысую,тьфу, светлую голову могло пртйти... Захист бійців від мін і фугасів: в Україні запустили серійне виробництво протимінної системи "Оберіг-С" - Цензор.НЕТ 7419
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Маладэс петя. На 6 году войны, после снятия себя с президентов запустил систему, в которой ВСУ нуждалась еще в 2014 году. Айда хряк.
И да, То, что хряк разворовал ВПК Украины я слышу от тебя. Смари подадут в суд. Хряк обворовал Укроборонпром. Гы. Учи матчасть тупое.
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Пора уже тебе на голову кирпич опустить! Защита бойцов от мин и фугасов: в Украине запустили серийное производство противоминной системы "Оберіг-С" - Цензор.НЕТ 2340
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Так у тебя их нет, ЗЕльцман обрезание сделал! Захист бійців від мін і фугасів: в Україні запустили серійне виробництво протимінної системи "Оберіг-С" - Цензор.НЕТ 481
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Правда,правда! Разворовал и надпись написал:
"У Зе была команда, он её любил.." Защита бойцов от мин и фугасов: в Украине запустили серийное производство противоминной системы "Оберіг-С" - Цензор.НЕТ 6976
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Вождь, ну ты разворушил помойку. По нашему-по индейски скальпы снимать, а не базарить.
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Проблема зебилов в том, что они не видели ни до, ни после.
Не служили, не служат и не собираются. Поэтому, шо им в голову положили, то там корни и пустило.
Слева до, справа после (зебилы верят, шо это их сраные 1,5% военного сбора такие чудеса творят):

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И до таких берцев не было, а жилеты не для всех
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1,5% военный сбор - это охренительно огромные деньги за 5 лет. Его платят абсолютно все люди , живущие в Украине. И бомжи ,если покупают еду в магазине.
Даже ты - платишь.
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Ты со своими 1,5% вобще никуда не упираешься с учетом того, сколько было потрачено и сколько было собрано настоящими украинцами на СВОЮ армию.

Т.е. зелебоба, из которого еле выжали несчастные 1,5% (о чем он постоянно скулит на всех углах) сравнивает себя с людьми, которые целые состояния безвозмездно тратили на ВСУ.
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ты в курсе что 50%пацанов на передке проголосовали за ЗЭ?
они-зэбилы которые не служили?и не воевали?
вот ты и есть типичный ПЕТЕраст.
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Я в курсе, как эти 50% тогда "посчитали" журнашлюхи:
- берем бойцов ВСУ,
- мешаем их результаты на одном участке с ментами и местной ватой,
- выдаем среднюю температуру по больнице.

Об этом уже писано, переписано, а зебилы продолжают носиться с тем, шо их прировняли аж к защитникам Украины.
Вы не защитники, а защитники не мудаки ватные. Так что забудь!!!
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Пороха намочили, а затем он и совсем кончился, пора бы его просушить на казенных харчах.
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пацанчик точно все это прикроет = т.к это не нравится пуйлу
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Много в последнее время развелось таких как ты ботов с идиотскими никами, которые нормальный человек себе никогда не возьмет и иностранными IP, которые пытаются раскачать Украину против власти, устроив хаос...Лахта очень оператично переключилась с мочилова Порошенко на мочилово Зеленского.
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Ну, да такие как ты были за беркут и против "раскачки Украины против власти, устроив хаос."
такие как ты выбрали шапкокрада в 2010, а 2019 мозгокрада. фальшивого голобородько, выбрали, чтобы лизать жопу московитам
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Брешешь.
Я был на Майдане именно на стороне протестующих, в отличие от тебя.
Я в 2004м голосовал за Юща, в 2010м - за Гриценко и Тимошенко, в 2014 и 2019м - за Гриценко.
А ты, свежеявленный бот с говорящей ботской кликухой, как работал все это время на кремль, так и продолжаешь работать под новым ником.
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Ты был на Майдане? А напомни, куда киевляне приносили продуты?
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Я не жил на Майдане, если ты об этом, тк я сам киевлянин, а приезжал на Майдан периодически, когда созывали людей, с декабря по январь.
Дальше, когда там уже начали рулить сотни самообороны - ходить практически перестал.
А продукты много куда приносили - и в Дом Профсоюзов, и в здание на перекрестке Крещатика и Прорезной, и еще где-то на Гринченко мне говорили. А ящики-копилки и непосредственно позле палаток были - и на Майдане, и на Кресте возле Киеврады и в других местах.
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Продукты сносили к "кукшкам". И не надо было жить на Майдане, что бы за это знать. Да, и сотни начали создавать с начала декабря, одновременно с первыми захватами админ.зданий.
Сдается мне милок, что Мариинка тебе ближе.
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Я приносил только в здание на перекрестке Креста и Прорезной - там висело объявление "прием продуктов", или что-то вроде. Дальше приносил только деньги. Сам только чай пару раз пил и ни разу не ел ничего.
В декабре там еще не было сильных внешних отличий тех, кто иногда приходил, как я, от тех, кто там был постоянно. Со второй половины января слишком серьезно все стало для меня.
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Главное этот товарищ(Пригожина) срет на партию Зели, но кликуху взял се - как будто шоб подлизаться к нему. Там наверное уже пациентов-кащенитов набирают Захист бійців від мін і фугасів: в Україні запустили серійне виробництво протимінної системи "Оберіг-С" - Цензор.НЕТ 8591
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Є і інша думка. Все залишити і зробити своїм коли Україна знову буде під контролем Кремля.
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При педро такого не було...
Для нього цукерки були дорожчі за життя воїнів.
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Конкурирующая кондитерская АВК, кто же вам поверит на слова.
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Как это Пепе лично не профинансировал???,)))
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"В неуемном стремлении подорвать традиционные ценности и разложить Россию изнутри и поставить ее снова на колени внедряют сволочи при помощи интернета, социальных сетей и СМИ в неокрепшие умы нашей молодежи, да и не только молодежи, чуждые нам либеральные идеи свободы и прав человека, неприкосновенности частной собственности и жилища и даже права на выбор образа жизни и саму личную жизнь".
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показывали, амеры с воздуха подобную хрень в Ираке запускали....
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Щось ніхрена не ясно. Який у них принцип дії?
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Глушилка сигнала , такие новшества ещё в Афгане применяли .
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тобто, якщо створити ******** винищувач, то це не буде новацією, бо літак ще у 1903му році створений?
ги
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******** винищувач і перший літак відрізняються як комп`ютер від арифмометра . А тут прилад з однаковим принципом дії , тільки елементна база ******* та діапазон значно розширений .
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ги-и-и-и-и-и!
люблю невігласів, що марять себе експертами)))
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Ну извини , что с тобой , как с человеком разговаривал . Гундяй - он и в Африке гундяй . Только гундявить и гундосить умеет .
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""Оберіг" может заглушить любую передачу команды на подрыв через радиостанции и мобильные телефоны в диапазоне от 20 до 4000 МГц. Фактически, в зоне работы "Оберігу", не работает ни один приемник, который приводит в действие детонатор взрывчаткиИсточник: https://censor.net.ua/p3136260"
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Ну и зря этот комментарий написали - это что , подсказка создавать аппаратуру управления , работающую в более длинноволновом диапазоне ?
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Это типа элитный. Захист бійців від мін і фугасів: в Україні запустили серійне виробництво протимінної системи "Оберіг-С" - Цензор.НЕТ 1711
Реальный в 2014 был такой. При этом колени, локти, броники и каски покупались/оплачивались украинцами, когда 73% ватных муделей спокойно водяру с пивасом жрали у телевизоров. А теперь это ЗЕговно нам рассказывает, шо оказывается это оно армию подняло.

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какой ужас. вотку с пивом..... ну у тебя и фантазии.
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https://korrespondent.net/business/companies/4114662-Roshen-otkryl-novuui-fabryku-pod-kyevom
*****Roshen открыл новую фабрику под Киевом Захист бійців від мін і фугасів: в Україні запустили серійне виробництво протимінної системи "Оберіг-С" - Цензор.НЕТ 7193Корреспондент.biz, 4 июля 2019, 18:05Захист бійців від мін і фугасів: в Україні запустили серійне виробництво протимінної системи "Оберіг-С" - Цензор.НЕТ 1170

Новая Противоминная защита от " Рошена". Ха.
Захист бійців від мін і фугасів: в Україні запустили серійне виробництво протимінної системи "Оберіг-С" - Цензор.НЕТ 8054
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажЗащита бойцов от мин и фугасов: в Украине запустили серийное производство противоминной системы "Оберіг-С". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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