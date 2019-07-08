 Партия спортивного питания стоимостью 6,5 млн грн, ввезенного в Украину без уплаты таможенных платежей, изъята в Ужгороде. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операций "Рубеж", "Сеть", "Бастион" и расследования уголовного производства по ч.1 ст.212 УК Украины была установлена группа лиц, которые ввозили в Украину спортивное питание (в форме таблеток и порошков) измельченными партиями, без уплаты таможенных платежей. В дальнейшем указанный товар реализовывали через специализированный сайт в сети Интернет по всей территории Украины за наличные без отражения в бухгалтерском и налоговом учете.

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На основании постановления суда в складском помещении, которое арендовалось и использовалось фигурантами, проведен обыск, по результатам которого из незаконного оборота изъята партия спортивного питания неизвестного происхождения в форме таблеток и порошков и компьютерная техника.

40 тыс. 398 единиц изъятого спортивного питания ориентировочной стоимостью 6,5 млн грн передано на ответственное хранение.





















Продолжается следствие.