 Двое человек погибли, двое оказались в больнице в результате аварии в Харькове, - полиция. ФОТОрепортаж

В результате аварии 32- и 38-летний водители транспортных средств погибли на месте, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области. Пассажир Chery и пассажирка Daewoo получили телесные повреждения и были доставлены в больницу Харькова.
Информация о происшествии внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.