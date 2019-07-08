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 Двое человек погибли, двое оказались в больнице в результате аварии в Харькове, - полиция. ФОТОрепортаж

Chery и Daewoo столкнулись 7 июля около 00:45 на улице Шевченко в Киевском районе Харькова.

В результате аварии 32- и 38-летний водители транспортных средств погибли на месте, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области. Пассажир Chery и пассажирка Daewoo получили телесные повреждения и были доставлены в больницу Харькова.

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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Двое человек погибли, двое оказались в больнице в результате аварии в Харькове, - полиция 01
Двое человек погибли, двое оказались в больнице в результате аварии в Харькове, - полиция 02
Двое человек погибли, двое оказались в больнице в результате аварии в Харькове, - полиция 03
Двое человек погибли, двое оказались в больнице в результате аварии в Харькове, - полиция 04

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Двое человек погибли, двое оказались в больнице в результате аварии в Харькове, - полиция 05
Двое человек погибли, двое оказались в больнице в результате аварии в Харькове, - полиция 06
Двое человек погибли, двое оказались в больнице в результате аварии в Харькове, - полиция 07
Двое человек погибли, двое оказались в больнице в результате аварии в Харькове, - полиция 08

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Источник: https://censor.net.ua/p3136162
 
 
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