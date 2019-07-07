 Противник обстрелял Травневое с применением РПГ, - пресс-центр ОС. ФОТО

Установлено, что огонь боевики вели с позиции вблизи пгт Гольмовский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"При осуществлении фотофиксации на улице Центральная 27, офицеры наблюдательного группы УС СЦКК обнаружили повреждение ворот в результате попадания вражеской гранаты от РПГ-7, которая не разорвалась.

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Противник сознательно не соблюдает минские договоренности, поскольку продолжает обстреливать населенные пункты, нарушая все существующие нормы международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.





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