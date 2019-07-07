EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Увольнение Загребельской Языковой вопрос Агрессия России против Украины
 Происшествия
  159  4
Материалы по теме:
Все про:Донбасс (18882) СЦКК (519) Объединенные силы (336)

 Противник обстрелял Травневое с применением РПГ, - пресс-центр ОС. ФОТО

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 7 июля около 7 утра совершили обстрел Травневого, применив при этом ручной противотанковый гранатомет.

Установлено, что огонь боевики вели с позиции вблизи пгт Гольмовский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"При осуществлении фотофиксации на улице Центральная 27, офицеры наблюдательного группы УС СЦКК обнаружили повреждение ворот в результате попадания вражеской гранаты от РПГ-7, которая не разорвалась.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Туск в Станице Луганской вышли на 500 метров от позиций ВСУ. ФОТОрепортаж

Противник сознательно не соблюдает минские договоренности, поскольку продолжает обстреливать населенные пункты, нарушая все существующие нормы международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.

Противник обстрелял Травневое с применением РПГ, - пресс-центр ОС 01
Противник обстрелял Травневое с применением РПГ, - пресс-центр ОС 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток два украинских военнослужащих получили боевые травмирования, враг открывал огонь 12 раз, - пресс-центр ОС

Источник: https://censor.net.ua/p3136152
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Противник обстріляв..." Про адекватну відповідь повідомлень знову нема. Таки "заборонили відповідати вогнем на провокації"?
 показать весь комментарий
 
Надо отвести от туда войска... У плесени только такая тактика.
 показать весь комментарий
 
 
ого! ета вам не авиацией по областным центрам куячить
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияПротивник обстрелял Травневое с применением РПГ, - пресс-центр ОС. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх