 Зеленский и Туск в Станице Луганской вышли на 500 метров от позиций ВСУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.
Вместе с президентом Европейского совета Дональдом Туском Владимир Зеленский миновал последний пункт наших военных и дошел до разрушенного моста, через который люди пересекают линию разграничения и который планируют восстановить при условии соблюдения перемирия.
"Мы хотим восстановить этот мост. Я публично договаривался с нашим правительством: находим деньги - и очень быстро строим его. Для этого необходимо отодвинуть укрепления другой стороны. Если они это сделают, мы начнем строить мост и быстро справимся", - сказал Владимир Зеленский.
Президент подчеркнул, что во время строительства моста людям обеспечат возможность пересечения линии разграничения.
Также Владимир Зеленский и Дональд Туск посетили КСП 8-й роты 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины, где заслушали доклад о текущей ситуации в районе проведения операции объединенных сил.
"Войска все разведены. Командиры готовы. Никакой "зрады" нет", - отметил начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.
Также президент Украины пообщался с заместителем главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марком Этерингтоном по поводу координации действий в регионе.
Кроме того, глава государства осмотрел позиции украинских военных, перенесенные в результате разведения сил, и ознакомился с гуманитарными проектами на Донбассе, которые реализуются при поддержке Европейского союза.
- По какому коридору?
- По нашему. Штирлиц идёт по нашему коридору.
- А куда он идёт?