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 Зеленский и Туск в Станице Луганской отошли на 500 метров от позиций ВСУ. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский 7 июля в рамках рабочей поездки в Луганскую область посетил Станицу Луганскую и прошел более чем на полкилометра за нулевую позицию ВСУ вглубь зоны разведения войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

Вместе с президентом Европейского совета Дональдом Туском Владимир Зеленский миновал последний пункт наших военных и дошел до разрушенного моста, через который люди пересекают линию разграничения и который планируют восстановить при условии соблюдения перемирия.

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"Мы хотим восстановить этот мост. Я публично договаривался с нашим правительством: находим деньги - и очень быстро строим его. Для этого необходимо отодвинуть укрепления другой стороны. Если они это сделают, мы начнем строить мост и быстро справимся", - сказал Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что во время строительства моста людям обеспечат возможность пересечения линии разграничения.

Также Владимир Зеленский и Дональд Туск посетили КСП 8-й роты 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины, где заслушали доклад о текущей ситуации в районе проведения операции объединенных сил.

"Войска все разведены. Командиры готовы. Никакой "зрады" нет", - отметил начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

Также президент Украины пообщался с заместителем главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марком Этерингтоном по поводу координации действий в регионе.

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Кроме того, глава государства осмотрел позиции украинских военных, перенесенные в результате разведения сил, и ознакомился с гуманитарными проектами на Донбассе, которые реализуются при поддержке Европейского союза.

Зеленский и Туск в Станице Луганской отошли на 500 метров от позиций ВСУ 01
Зеленский и Туск в Станице Луганской отошли на 500 метров от позиций ВСУ 02
Зеленский и Туск в Станице Луганской отошли на 500 метров от позиций ВСУ 03
Зеленский и Туск в Станице Луганской отошли на 500 метров от позиций ВСУ 04

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Зеленский и Туск в Станице Луганской отошли на 500 метров от позиций ВСУ 05
Зеленский и Туск в Станице Луганской отошли на 500 метров от позиций ВСУ 06
Зеленский и Туск в Станице Луганской отошли на 500 метров от позиций ВСУ 07
Зеленский и Туск в Станице Луганской отошли на 500 метров от позиций ВСУ 08
Зеленский и Туск в Станице Луганской отошли на 500 метров от позиций ВСУ 09

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Зеленский и Туск в Станице Луганской отошли на 500 метров от позиций ВСУ 10
Зеленский и Туск в Станице Луганской отошли на 500 метров от позиций ВСУ 11
Зеленский и Туск в Станице Луганской отошли на 500 метров от позиций ВСУ 12
Зеленский и Туск в Станице Луганской отошли на 500 метров от позиций ВСУ 13
Зеленский и Туск в Станице Луганской отошли на 500 метров от позиций ВСУ 14

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Зеленский и Туск в Станице Луганской отошли на 500 метров от позиций ВСУ 15
Зеленский и Туск в Станице Луганской отошли на 500 метров от позиций ВСУ 16
Зеленский и Туск в Станице Луганской отошли на 500 метров от позиций ВСУ 17
Зеленский и Туск в Станице Луганской отошли на 500 метров от позиций ВСУ 18
Фото: facebook.com/president.gov.ua

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Источник: https://censor.net.ua/p3136150
 
   
 Топ комментарии
 
И шо? Ясное дело, с кацапней договорился побыть героем 5 минут.
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Пепа хотел выйти на 1000 метров вперёд - не успел- его послали избиратели в другое место)
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А он был не трезв ?!? Соя вы обезумели от фиаско своего царька !!!!
Рабами были рабами и помрете с верой в сильного царя и собственной не состоятельностью
А Зеленский МУЖИК!!!!
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Зеленський каже, що прийшов "ломати систему". Але поки уся Україна бачить, як "ломає" Зеленського. Не дарма не хотів аналізи здавати. https://www.youtube.com/watch?v=l14DCDRL8co&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3WHdT4kTT7hAw-NXJZci_xphj_jQfKs7wyuoX-uuRwfoW28XQCue57fPw
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НУ И ШО?!!!
Та ватники должны Зелю охранять круче, чем Шойгу!
Ибо он делает для победы Рашки в сто раз больше!

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так там еще коммисар ЕС! Или у тебя в методичке этого нет?
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при пе там бы охраны было под каждым кустом
их велико беречь)))))))))))
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А Зачем ЗЕбилу охрана если с само Кремля дали команду сепарам не стрелять бо ЗЕбил свой в доску ватный..
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тебе пебилу надо больше охраны Зеленський і Туск у Станиці Луганській відійшли на 500 метрів від позицій ЗСУ - Цензор.НЕТ 1918
чтоб людей не покусал Зеленський і Туск у Станиці Луганській відійшли на 500 метрів від позицій ЗСУ - Цензор.НЕТ 5818 Зеленський і Туск у Станиці Луганській відійшли на 500 метрів від позицій ЗСУ - Цензор.НЕТ 5818
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значит коцапов и сепаров он полностью устраивает, иначе бы подстрелили
и интересно через кого зеля договаривался про гарантии чтобы его не грохнули
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напрямую с путей или сурковым. или кто там курирует ордло в рф..))))
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и после этого кто сможет утверждать что путя и зеля не в одной коМанде ))))) ?
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Договаривался разумеется Представитель ЕС -- но упоротым свиноботам везде зрада Зеленський і Туск у Станиці Луганській вийшли на 500 метрів від позицій ЗСУ - Цензор.НЕТ 3103
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Не пойму,-вроде как ты подуст,а с другой стороны посмотришь- вроде рыбец...
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это отмывает зелю?
как удобно для преступников.
они не одиноки
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ну вам лучше отбеливать петю - хотя это невозможно Зеленський і Туск у Станиці Луганській відійшли на 500 метрів від позицій ЗСУ - Цензор.НЕТ 3162
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зачем? у него и так все хорошо
а зелю штырит от кокса. вы ему капельницу купите
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не курил и тебе не советую
бросай дядя и флажок купи чтоль ))
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Завтра посадка Коломойского и Зеленского ?
Тогда - начало...
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Посодют твоего кнура шоколадного пожизненно с конфискацией
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а пеце и учится не надо -= он свин))) Зеленський і Туск у Станиці Луганській відійшли на 500 метрів від позицій ЗСУ - Цензор.НЕТ 5477
ну и ПЕС ))
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Ярослав, у вас мания преследования или зоофобия?
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Достойно выглядели оба !!! Володя Зеленский и Дональд Туск -- молодцы Зеленський і Туск у Станиці Луганській вийшли на 500 метрів від позицій ЗСУ - Цензор.НЕТ 2390
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Достойно выглядит Главнокомандующий, прогуливающийся перед врагом, когда рядом от снайперов и арты гибнут молодые солдаты ?

Будьте вы прокляты !
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Какой же зеля херой, надо же!
Если что, эта новость не про Порошенко
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Странная война:
Рядовые бойцы умирают от пуль снайперов, а главнокомандующий прогуливается перед противником.

При Порохе такого не было....
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Ничего странного. Он согласился на слив Страны, так зачем в него стрелять???
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Она И ПРИ ***** БЫЛА ,,СТРАННАЯ". И В 2014, И В 2015, И В 2016.
ЭТА ВОЙНА С ПЕРВОГО ДНЯ ПОЛНА СТРАННОСТЕЙ.
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Пышайся , мародеру не долго еще по свободе лазить.Зеленський і Туск у Станиці Луганській відійшли на 500 метрів від позицій ЗСУ - Цензор.НЕТ 7709
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Так это же и затеяно было для "пышателей"...
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Навіщо споричатися з 25%, якщо цей відсоток є МІНУСОМ від 75-ти?. Яку для цього потрібно мати освіту????!!!!
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Helg

Навіщо споричатися з 25%, якщо цей відсоток є МІНУСОМ від 75-ти?. Яку для цього потрібно мати освіту????!!!! Зеленський і Туск у Станиці Луганській відійшли на 500 метрів від позицій ЗСУ - Цензор.НЕТ 7493
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та да, второй раз на передовой и ни одного фото с рядовым составом.
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uyt Nik
та да, второй раз на передовой и ни одного фото с рядовым составом.
Зеленський і Туск у Станиці Луганській відійшли на 500 метрів від позицій ЗСУ - Цензор.НЕТ 3881

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Никакой "зрады" нет", - отметил начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.Источник: https://censor.net.ua/p3136150

фото с Бойцами или засцал? что ему раскажут есть ,,зрада" или нету=))
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"Мы хотим восстановить этот мост. Я публично договаривался с нашим правительством: находим деньги - и очень быстро строим его." И так будет шаг за шагом- Орки разрушили, порезали, вывезли, а восстанавливать будут за счет рядовых украинцев.
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Звичайно ,що бігун від призиву в ЗСУ не має права носити форму, але бути розхристаним перед рапортом офіцера Це не тільки неповага да військових , а і насмішка. Тупий іще раз тупий недоносок.Чи це проикольно?
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Так Зельцман тепер "мыролюб" чи "собіратель земель украінських"?
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Как-то легко он там появился, явно есть с ****** тёрки.
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Так же как и Порося когда приезжало то на фронте ни единого выстрела. И не нужно сказок что для рашистов было неожиданным приезд украинских президентов на передок.
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нашествие зебилов в комментариях о многом говорит)
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Пороховата жидко обсирається))
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в оба конца, ибо парнокишечные... мечут информациоными фейкалиями изо всех дыр.
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Много срут на ЗЕ - это от неосведомленности всех его действий а также отсуствия интеллекта .
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Інтелект тут ні до чого. Справа в доступі до ресурсу. І в бажанні виступати на ньому. Розклад електората залишається майже незмінним. Порохоботи - в принизливій меншості. І з цим ФАКтом їм нічого зробити не можна. Хоч обіср...ся, а 25% завжди буде менше ніж 75%. На виборах в ВРУ у порохоботів відсоток електорату буде ще менший. Значно менший.
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Интелект у Зе на одной бумажке записан, а действия на другой, Потому он и сам не всегда осведомлен, какой бумажкой пользоваться...
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Із двох, хто споричається винуватий той, хто є найбільше розумним. Але справа в тому, хто із тих, що споричаються вважає себе дурнішим)))
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Как мо мне так етот мост нужно оставить в таком состоянии как есть на многие десятилетия для наглядного примера прихода рузького мира. Ато пройдут годы и опять всякие пропагандоны перекрутят историю и события начала 21 века.
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Кольцо на среднем пальце правой руки. Что это означает? Если по православному христианству - должно быть на безымянном пальце. Это , конечно, не главное .Главное -дела в интересах Украины,которых пока особо не видно.
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Фотограф классный . У пети великого пожлобились такого фотографа найти .... С миллионами баксов на пиар , - пи@дец какая жадность . " горбатого могила исправит " ( с ) .
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А когда вы, зебилы, про петра забудете? Медведчук всё выше голову поднимает, а зебилы всё про петра.
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про Вашего Петрушку уже все и забыли бы ,если бы Вы о нем не напоминали каждый день)))))))))
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на-рен кому нужен этот барыга петя? кроме вас....
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Пятьсот метров? Что за звездёшь? Если их не накрыли значит была договорённость с той стороной.
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Всех цензорских зебилоботов подняли по тревоге в воскресенье
Это значит падает рейтинг у зеленой наркоши Зеленський і Туск у Станиці Луганській відійшли на 500 метрів від позицій ЗСУ - Цензор.НЕТ 6053
И это хорошо
Думаю на парламентских эта плесень наберет около 30%
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А тем временем Саакашвили до сих пор начинает жевать галстук при звуке двигателя самолета.
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после каждой войны наступает МИР!!!!! зачем оттягивать это время до безконечности?? или вы сегодня на "мерседесах" не ездите из ненависти к немцам?
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Хто мне объяснит , шо цэ такэ ( на фото )?? Цэ президент чы пугало городное . Шо за бомж . Зеленський і Туск у Станиці Луганській відійшли на 500 метрів від позицій ЗСУ - Цензор.НЕТ 8294 .? У него одежды нет , что ли ,, Ленка не даёт . ? Хоть бы рубашку ему погладила . Ещё бы в шортах и в шлёпанцах припёрся бы на передовую , и с голым торсом . Тындец ,, видел видел но такого цирка ещё не видел . !! Я в шоке . Зеленський і Туск у Станиці Луганській відійшли на 500 метрів від позицій ЗСУ - Цензор.НЕТ 6271 . Вспоминается фраза из кф " В бой идут одни старики ", где "кузнечик" говорит командиру полка - вы товарищ командир , своим нижним бельём , всех фрицев распугали " .
Зеленський і Туск у Станиці Луганській відійшли на 500 метрів від позицій ЗСУ - Цензор.НЕТ 6625 .
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЗеленский и Туск в Станице Луганской отошли на 500 метров от позиций ВСУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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