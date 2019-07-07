 Зеленский и Туск в Станице Луганской отошли на 500 метров от позиций ВСУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.
Вместе с президентом Европейского совета Дональдом Туском Владимир Зеленский миновал последний пункт наших военных и дошел до разрушенного моста, через который люди пересекают линию разграничения и который планируют восстановить при условии соблюдения перемирия.
"Мы хотим восстановить этот мост. Я публично договаривался с нашим правительством: находим деньги - и очень быстро строим его. Для этого необходимо отодвинуть укрепления другой стороны. Если они это сделают, мы начнем строить мост и быстро справимся", - сказал Владимир Зеленский.
Президент подчеркнул, что во время строительства моста людям обеспечат возможность пересечения линии разграничения.
Также Владимир Зеленский и Дональд Туск посетили КСП 8-й роты 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины, где заслушали доклад о текущей ситуации в районе проведения операции объединенных сил.
"Войска все разведены. Командиры готовы. Никакой "зрады" нет", - отметил начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.
Также президент Украины пообщался с заместителем главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марком Этерингтоном по поводу координации действий в регионе.
Кроме того, глава государства осмотрел позиции украинских военных, перенесенные в результате разведения сил, и ознакомился с гуманитарными проектами на Донбассе, которые реализуются при поддержке Европейского союза.
Та ватники должны Зелю охранять круче, чем Шойгу!
Ибо он делает для победы Рашки в сто раз больше!
их велико беречь)))))))))))
чтоб людей не покусал
и интересно через кого зеля договаривался про гарантии чтобы его не грохнули
как удобно для преступников.
они не одиноки
а зелю штырит от кокса. вы ему капельницу купите
бросай дядя и флажок купи чтоль ))
Тогда - начало...
ну и ПЕС ))
Будьте вы прокляты !
Если что, эта новость не про Порошенко
Рядовые бойцы умирают от пуль снайперов, а главнокомандующий прогуливается перед противником.
При Порохе такого не было....
ЭТА ВОЙНА С ПЕРВОГО ДНЯ ПОЛНА СТРАННОСТЕЙ.
Пишаюсь своїм преЗедентом
Навіщо споричатися з 25%, якщо цей відсоток є МІНУСОМ від 75-ти?. Яку для цього потрібно мати освіту????!!!!
та да, второй раз на передовой и ни одного фото с рядовым составом.
фото с Бойцами или засцал? что ему раскажут есть ,,зрада" или нету=))
Это значит падает рейтинг у зеленой наркоши
И это хорошо
Думаю на парламентских эта плесень наберет около 30%
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