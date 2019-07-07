 Данилюк, Баканов, Джемилев и Тейлор побывали на админгранице с оккупированным Крымом. ФОТО

Об этом Александр Данилюк написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в обществе Временно поверенного в делах США в Украине Уильяма Б. Тейлора, в.и.о. председателя СБУ Ивана Баканова и лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева посетил КПВВ "Каланчак" на границе с оккупированным полуостровом", - написал Данилюк.

Он также записал на админгранице с оккупированным Крымом видеообращение к своему отцу, у которого сегодня день рождения, с которым часто бывал в детстве в Крыму.

"Верю, что очень скоро смогу показать наши с папой "крымские воспоминания" уже своим детям", - отметил Данилюк.

Также на Цензор.НЕТ: Украина может восстановить водоснабжение северной части Крыма в обмен на ее деоккупацию, - Бабин







