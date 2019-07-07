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 Политика Украины
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Все про:Джемилев (792) Крым (21598) Тейлор (66) Данилюк Александр (353) Баканов Иван (29)

 Данилюк, Баканов, Джемилев и Тейлор побывали на админгранице с оккупированным Крымом. ФОТО

Секретарь СНБО Александр Данилюк, в.и.о. председателя СБУ Иван Баканов, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор посетили районы, граничащие с оккупированной РФ АР Крым.

Об этом Александр Данилюк написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в обществе Временно поверенного в делах США в Украине Уильяма Б. Тейлора, в.и.о. председателя СБУ Ивана Баканова и лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева посетил КПВВ "Каланчак" на границе с оккупированным полуостровом", - написал Данилюк.

Он также записал на админгранице с оккупированным Крымом видеообращение к своему отцу, у которого сегодня день рождения, с которым часто бывал в детстве в Крыму.

"Верю, что очень скоро смогу показать наши с папой "крымские воспоминания" уже своим детям", - отметил Данилюк.

Также на Цензор.НЕТ: Украина может восстановить водоснабжение северной части Крыма в обмен на ее деоккупацию, - Бабин

Данилюк, Баканов, Джемилев и Тейлор побывали на админгранице с оккупированным Крымом 01
Данилюк, Баканов, Джемилев и Тейлор побывали на админгранице с оккупированным Крымом 02
Данилюк, Баканов, Джемилев и Тейлор побывали на админгранице с оккупированным Крымом 03
Данилюк, Баканов, Джемилев и Тейлор побывали на админгранице с оккупированным Крымом 04

Источник: https://censor.net.ua/p3136142
 
   
 Топ комментарии
 
Посмотрели, как удобнее шлюзы для оккупантов открыть?
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Типичная соя кроме лая ничего . Песики рейтинг вашего царька на уровне погрешности и в этом ваша огромная заслуга
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Зе!команда. Данилюк, Баканов, Джемилев и Тейлор побывали на админгранице с оккупированным Крымом - Цензор.НЕТ 7183 Данилюк, Баканов, Джемилев и Тейлор побывали на админгранице с оккупированным Крымом - Цензор.НЕТ 2264
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Та не алкаши за ПЕСа он для них свой 😂😂😂😂
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Vladislav Maximenko Ні це саме нова і молода команда.Може це ваші родичі? Данилюк, Баканов, Джемилев и Тейлор побывали на админгранице с оккупированным Крымом - Цензор.НЕТ 1158
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Типичная соя кроме лая ничего . Песики рейтинг вашего царька на уровне погрешности и в этом ваша огромная заслуга
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Посмотрели, как удобнее шлюзы для оккупантов открыть?
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Зебл\ди хотят дать воду в Крым и Данилюк прекрасно это знает
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«Верю, что очень скоро смогу показать наши с папой «крымские воспоминания» уже своим детям»,- отметил Данилюк
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Если честно, к чему вот этот «шедевр»?.........😬
Можно и сейчас показывать «крымские воспоминания» с папой........
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Та да Турки незабаром свої філіали почнуть там откривать Данилюк, Баканов, Джемілєв і Тейлор побували на адмінмежі з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 4384
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КОЗЛОМОРДЫЕ так шо там у хохлов?

НАВОДНЕНИЕ. ОКОЛО 500 ТРУПОВ. Запись телефонного разговора МЧС.

https://www.facebook.com/karl.shrayber/videos/924392227903486/
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да им пофиг на своих, раньше порох хедлайнером был,сейчас Зебил не сходит с новостей у роисси
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныДанилюк, Баканов, Джемилев и Тейлор побывали на админгранице с оккупированным Крымом. ФОТО
 
 
 
 
 
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