 Новость о коррупции на Виннитчине с участием вице-премьера исчезла с сайта СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Напомним, 5 июля спецслужба сообщила о выявлении механизма присвоения средств государственного и местных бюджетов чиновниками коммунальных предприятий Винницкой области, организованного одним из вице-премьер-министров Украины.
После этого ряд СМИ написали о том, что родом из Винницы в правительстве только один вице-премьер – Владимир Кистион.
Кистион, в свою очередь, заявил, что не является тем вице-премьером, о котором идет речь в расследовании СБУ.
На данный момент страница с новостью о расследовании уже не существует.
А вот как выглядела страница с новостью.
Это шко-ла Соломона Пляра,
Школа бальных танцев, вам говорят.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и две назад.
Алик Рабинович, я имею выйти,
Я имею выйти, вам говорят!
Алик Рабинович, вы мне замените,
Шаг вперед и две назад.
Дижитализация, не хухры-мухры
мы не спорим. но они самоликвидировались.
доказательств невиноВатности и таки доказал!
🤣🤣
🤗
шаКАЛадок падзаработать? Тупые вопросы!
🤣🤣🤣
Презедент знает что делает!
бывший презедент.
ПРЕЗИДЕНТ ОБНАЛИЧИЛ 34 МЛН ДОЛЛАРОВ
Як там казали - весна, будемо сажати
Ага )))