EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Увольнение Загребельской Языковой вопрос Агрессия России против Украины
 Происшествия
  2619  52
Все про:Винницкая область (550) коррупция (7444) СБУ (13582)

 Новость о коррупции на Виннитчине с участием вице-премьера исчезла с сайта СБУ. ФОТО

С сайта Службы безопасности Украины исчезла новость о коррупции в Винницкой области, к которой якобы причастен украинский вице-премьер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Напомним, 5 июля спецслужба сообщила о выявлении механизма присвоения средств государственного и местных бюджетов чиновниками коммунальных предприятий Винницкой области, организованного одним из вице-премьер-министров Украины.

После этого ряд СМИ написали о том, что родом из Винницы в правительстве только один вице-премьер – Владимир Кистион.

Кистион, в свою очередь, заявил, что не является тем вице-премьером, о котором идет речь в расследовании СБУ.

На данный момент страница с новостью о расследовании уже не существует.

Новость о коррупции на Виннитчине с участием вице-премьера исчезла с сайта СБУ 01

А вот как выглядела страница с новостью.

Новость о коррупции на Виннитчине с участием вице-премьера исчезла с сайта СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/p3136122
 
   
 Топ комментарии
 
Ау какой вице премьер, Винница это прежде всего территория Гроси.
 показать весь комментарий
 
Да падазреваемый заньос с десяток лимонов💰💰
доказательств невиноВатности и таки доказал!
🤣🤣
 показать весь комментарий
 
Была карупция и нету)
Дижитализация, не хухры-мухры
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
молодий лейтенант видав бажане за дійсне?
 показать весь комментарий
 
 
Молодий лейтенант вірив у версію : "баридна влада все покрала". Ближче знайомство з реальним станом справ виявилося для лейтенанта шоком: фактів РЕАЛЬНИХ" немає. Передвиборчі антирекламні лозунги у суд не скеруєш. А фальсифікувати справу не вийде - все-таки суспільство не проковтне. Думаю, наступним шоком для молодого лейтенанта буде так, що Порошенко - не бариґа. 😁
 показать весь комментарий
 
 
Ау какой вице премьер, Винница это прежде всего территория Гроси.
 показать весь комментарий
 
 
если сильно раскачивать минору, и крошить мацу, то Гройсман мало оттянет голосов у Пороха.
Это шко-ла Соломона Пляра,
Школа бальных танцев, вам говорят.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и две назад.



Алик Рабинович, я имею выйти,
Я имею выйти, вам говорят!
Алик Рабинович, вы мне замените,
Шаг вперед и две назад.

 показать весь комментарий
 
Таки да! Это «новые лица»!Каломой и зельцман взяли Гросю на понт ,за это он помог снять Климкина и облить грязью бывших
 показать весь комментарий
 
Вот хорошая штука интернет: новости сами появляются и сами исчезают...И главное афторов не было и нет.
 показать весь комментарий
 
 
Была карупция и нету)
Дижитализация, не хухры-мухры
 показать весь комментарий
 
 
были демоны.
мы не спорим. но они самоликвидировались.
 показать весь комментарий
 
 
Да падазреваемый заньос с десяток лимонов💰💰
доказательств невиноВатности и таки доказал!
🤣🤣
 показать весь комментарий
 
 
ну да, узеленского и его друзей эпоха бедности закончилась. А у тебя?
 показать весь комментарий
 
 
Расскажи сначала о себе, допитливий ти наш!

🤗
 показать весь комментарий
 
То есть, ты хочешь сказать, что выбранный тобою приЗедент, и его назначенцы, барыги и коррупционеры?
 показать весь комментарий
 
Шестикласничек, у тебя счас каникулы, решил
шаКАЛадок падзаработать? Тупые вопросы!
🤣🤣🤣
 показать весь комментарий
 
Дибил тупой, ведь это ты написал за занос в десять лямов назначенцу твоего приЗедента. Это не тупые вопросы, это ты тупой шо валянок.
 показать весь комментарий
 
Баканову,чи Богдану ? А з гідрантом поділяться ?
 показать весь комментарий
 
Та СБУ это рассадник коррупционеров ,там что угодно исчезнет ..
 показать весь комментарий
 
 
Берега попутал? Обьяснение ему подавай.
Презедент знает что делает!
 показать весь комментарий
 
начальник СБУ, у которого фальшивые диплом и военный билет, а жена гражданка РФ, это есть сосед по подъезду бздливой вафли с самого детства, и какой то там участник цирковой труппы подворотня95 . вот оно, справа https://www.youtube.com/watch?v=y0SZWqdkANg
 показать весь комментарий
 
 
Да все знают что делает бывший президент - задорно тонет😁
 показать весь комментарий
 
 
Это тот, кто по словам порохоботов тратил на Украину свои деньги... Новость о коррупции на Виннитчине с участием вице-премьера исчезла с сайта СБУ - Цензор.НЕТ 8348
ПРЕЗИДЕНТ ОБНАЛИЧИЛ 34 МЛН ДОЛЛАРОВ
 показать весь комментарий
 
 
если после Овоща нашли золотой батон, то после Пети останутся золотые БАТОНчики
 показать весь комментарий
 
 
Зато после вас останется одно дерьмо. Что и не удивительно.
 показать весь комментарий
 
Так ты ж это своим кормильцам пробла-бла-кай
 показать весь комментарий
 
У Зе теперь всё под контролем.. везде свои люди, прикроют
 показать весь комментарий
 
 
Ложки - то нашлись, а вот осадок - остался. Да, узеленский?
 показать весь комментарий
 
 
Подивіться на сайті НАБУ. Раптом що, справді корупція в Кістіона - тоді у Ситника має слідство відкритись.
 показать весь комментарий
 
 
Вже хабарика заніс Новость о коррупции на Виннитчине с участием вице-премьера исчезла с сайта СБУ - Цензор.НЕТ 405
Як там казали - весна, будемо сажати
Ага )))
 показать весь комментарий
 
 
трусельман неподкупный. ну разве от версачи. и только для себя.
 показать весь комментарий
 
 
Не занёс !Его одноверцы на понт взяли !!!
 показать весь комментарий
 
Ну так от Зе теж обіцяв перед виборами податок на виведений капітал, але оце 2 тижні тому провів зустріч із Ахметовим, Пінчуком та Коломойським і на другий день заявив, що такий податок зараз "не на часі". То виходить, що Петя і Зе однакові???
 показать весь комментарий
 
Опа. И нет коррупции. Волшебство от новых лиц.
 показать весь комментарий
 
 
Со "Слугой народа" уже поделился и можно дальше грабить.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияНовость о коррупции на Виннитчине с участием вице-премьера исчезла с сайта СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх