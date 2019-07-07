 "Была и навсегда останется настоящим бойцом": доброволец УДА, волонтер Татьяна Черкашина умерла от тяжелой болезни. ФОТО

Об этом говорится на странице батальона в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Последние годы ее съедала болезнь и Татьяна вела героическую борьбу и... выиграла ее, оставив после себя не просто память, но и дело – мощную информационную службу 8-го батальона Украинской Добровольческой Армии "Аратта", которая не канет в лету", - отмечают в подразделении.

Отмечается, что у Татьяны Черкашиной осталось трое детей.

"Просим молитв за упокой души нашей сестры Татьяны и помощи ее семье в это трудное время (№ карты Приватбанка: 4149 6293 8494 9095, Черкашин Николай)", - говорится в сообщении.

Похороны состоятся в понедельник, 8 июля, в 10 утра в часовне церкви Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ во Львове (площадь святого Иоанна Павла II папы Римского, 1).

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В память о Татьяне Черкашиной высказались многие ее друзья и коллеги.

"Умерла Таня Черкашина. Мы до последнего пытались ей помочь. Не получилось... Таня боролась, это вызвало большое уважение и веру в то, что все может быть хорошо. Последний раз, на вопрос чем помочь, ответила - не знаю. У нее действительно было много веры. Той веры, которой сегодня многим из нас не хватает. Она ею щедро делилась. Она вообще была щедрой. Покойся с Богом, Таня", - говорится в посте писателя Сергея Жадана.

"Незаурядная личность, в моей памяти останется примером стойкости духа. У Тани была неистовая жажда жизни, она не сдавалась до последнего. И без устали работала на нашу победу", - написал боец батальона "Аратта" Николай Муравский.

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"Она сделала много добра для военных в первые, трудные времена. Особенно для добровольцев ДУК ПС. У нее осталось трое детей... Здесь на фото она с Яной Червоной, вместе были волонтерами, затем Яна ушла на фронт, а Таня искренне помогала ей и всем... Обоих уже нет среди нас... Только боль, которая называется - память...", - написал военный капеллан Анатолий Кушнирчук.