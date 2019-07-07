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 "Была и навсегда останется настоящим бойцом": доброволец УДА, волонтер Татьяна Черкашина умерла от тяжелой болезни. ФОТО

5 июля после тяжелой болезни ушла из жизни волонтер, руководитель информационной службы 8-го батальона Украинской добровольческой армии "Аратта" Татьяна Черкашина.

Об этом говорится на странице батальона в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Последние годы ее съедала болезнь и Татьяна вела героическую борьбу и... выиграла ее, оставив после себя не просто память, но и дело – мощную информационную службу 8-го батальона Украинской Добровольческой Армии "Аратта", которая не канет в лету", - отмечают в подразделении.

Отмечается, что у Татьяны Черкашиной осталось трое детей.

"Просим молитв за упокой души нашей сестры Татьяны и помощи ее семье в это трудное время (№ карты Приватбанка: 4149 6293 8494 9095, Черкашин Николай)", - говорится в сообщении.

Похороны состоятся в понедельник, 8 июля, в 10 утра в часовне церкви Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ во Львове (площадь святого Иоанна Павла II папы Римского, 1).

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В память о Татьяне Черкашиной высказались многие ее друзья и коллеги.

"Умерла Таня Черкашина. Мы до последнего пытались ей помочь. Не получилось... Таня боролась, это вызвало большое уважение и веру в то, что все может быть хорошо. Последний раз, на вопрос чем помочь, ответила - не знаю. У нее действительно было много веры. Той веры, которой сегодня многим из нас не хватает. Она ею щедро делилась. Она вообще была щедрой. Покойся с Богом, Таня", - говорится в посте писателя Сергея Жадана.

Была и навсегда останется настоящим бойцом: доброволец УДА, волонтер Татьяна Черкашина умерла от тяжелой болезни 01

"Незаурядная личность, в моей памяти останется примером стойкости духа. У Тани была неистовая жажда жизни, она не сдавалась до последнего. И без устали работала на нашу победу", - написал боец батальона "Аратта" Николай Муравский.

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"Она сделала много добра для военных в первые, трудные времена. Особенно для добровольцев ДУК ПС. У нее осталось трое детей... Здесь на фото она с Яной Червоной, вместе были волонтерами, затем Яна ушла на фронт, а Таня искренне помогала ей и всем... Обоих уже нет среди нас... Только боль, которая называется - память...", - написал военный капеллан Анатолий Кушнирчук.

Была и навсегда останется настоящим бойцом: доброволец УДА, волонтер Татьяна Черкашина умерла от тяжелой болезни 02

Была и навсегда останется настоящим бойцом: доброволец УДА, волонтер Татьяна Черкашина умерла от тяжелой болезни 03

Была и навсегда останется настоящим бойцом: доброволец УДА, волонтер Татьяна Черкашина умерла от тяжелой болезни 04

Была и навсегда останется настоящим бойцом: доброволец УДА, волонтер Татьяна Черкашина умерла от тяжелой болезни 05

Была и навсегда останется настоящим бойцом: доброволец УДА, волонтер Татьяна Черкашина умерла от тяжелой болезни 06

Источник: https://censor.net.ua/p3136115
 
 
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В этой войне Украина теряет лучших и это обидно, так как россия избавляется от своего биомусора.
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Свобода шикарная вещь и не каждому по карману. (Дудаев)
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Может хоть пару слов статьи прочитаешь? Она умерла от болезни.
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Может внимательно мой комментарий прочитаешь? Где я написал, что убили Татьяну Черкашину? А если внимательно сам прочитаешь статью, то заметишь, что там упоминается и Яна Червона, которая погибла на фронте.
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Человек умер от болезни. Причем тут слова "в этой войне"? Про Червону то тема другая.
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По сьогодні рак - невиліковна хвороба. І кількість хворих постійно зростає... Офіційно: якщо хворий на рак прожив 5 років, то він вважається вилікуваним... Наприклад, захворів у 30, помер в 36, а статистика вважає, що був вилікуваний...
Треба розуміти, що виключно завдяки агресивній, непередбачуваній та самовбивчій Росії людство витрачає трильйони на зброю, а не на дослідження...
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Miko R 798886a8 Рак успішно лікують закордоном.Просто в нас пізно його діагностують.
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Рак - в принципі, виліковна хвороба. Щоправда, за дуже великі бабки, мільони доларів. Не кожен має такі гроші....
Людство зараз на етапі боротьби з раком, який характеризується тим, щоб дати якиога доступніше ефективне лікування. І - поки що в лабораторіях такої мети ще не досягли.
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Царство Божиє Патріоткам України,нехай ваші душі насолоджуються відпочінком в Обітелі Господа нашого!
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Коли у моєї мами знайши рак то після операції лікарі-хірурги сказали, що жити їй ~5 років. Приблизно так воно і сталось.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Была и навсегда останется настоящим бойцом": доброволец УДА, волонтер Татьяна Черкашина умерла от тяжелой болезни. ФОТО
 
 
 
 
 
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