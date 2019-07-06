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Все про:нефть (1457) Одесса (5518) США (15102)

 Первую в истории Украины партию американской нефти доставили в Одессу. ФОТО

На нефтяном терминале Одесского порта выгружается первая в истории Украины партия нефти из США.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Одесского морского порта, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно информации, в 7:20 утра на причале №2Н Одесского порта был поставлен танкер Wisdom Venture, который шел под флагом Гонконга, доставивший из США 75 тыс. тонн нефти. Партия нефти была закуплена ОАО "Укртантнафта" для переработки на мощностях Кременчугского НПЗ.

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В администрации заявили, что следующий танкер с нефтью может прибыть в Одессу уже в августе этого года.

Первую в истории Украины партию американской нефти доставили в Одессу 01
Первую в истории Украины партию американской нефти доставили в Одессу 02

Источник: https://censor.net.ua/p3136097
 
   
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на беню и вальцмана, а следующую партию на жопа блок и ахметов
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Так то нафта із сша бєніна.Як ти її можеш мінять?
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Скажите хоть спасибо Порошенко - плоды его работы.
Хотя зеленые сопли коломойского скоро все похерят
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Першу в історії України партію американської нафти доставили в Одесу - Цензор.НЕТ 3744
Директор Агентства США по международному развитию (USAID) Марк Грин представил в четверг стратегию по противодействию злонамеренному влиянию Кремля.
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Главная цель, указанная в концепции, - повышение устойчивости стран - партнеров США. Для ее достижения USAID ставит четыре задачи: противодействие усилиям по подрыву демократических институтов, сопротивление манипулированию информацией, сокращение экономической и энергетической уязвимости. Последнее предполагает укрепление энергетической безопасности и сокращение зависимости партнерских для США государств от контролируемых РФ энергоресурсов.
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Давно ничего дебильней не слышал. Всё равно как Израиль купил бы Китайскую нефть.
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Ну да чухая яйца на диване оно же виднее!!!))))
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Цензор.НЕТФотоОбществоПервую в истории Украины партию американской нефти доставили в Одессу. ФОТО
 
 
 
 
 
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