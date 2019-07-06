 Первую в истории Украины партию американской нефти доставили в Одессу. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба администрации Одесского морского порта, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно информации, в 7:20 утра на причале №2Н Одесского порта был поставлен танкер Wisdom Venture, который шел под флагом Гонконга, доставивший из США 75 тыс. тонн нефти. Партия нефти была закуплена ОАО "Укртантнафта" для переработки на мощностях Кременчугского НПЗ.

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В администрации заявили, что следующий танкер с нефтью может прибыть в Одессу уже в августе этого года.



