 За неделю пиротехники обезвредили 208 взрывоопасных предметов на Донбассе, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС, обследовано 64 га территории, изъято и уничтожено 208 взрывоопасных предметов.
Всего с начала проведения Операции Объединенных сил пиротехнические подразделения привлекались 3740 раз, обследовано 5278 га территории и 16,29 га акватории, изъято и уничтожено 21122 взрывоопасных предметов.
Личный состав ГСЧС продолжает аварийно-восстановительные работы жилых домов в населенных пунктах Марьинка, Красногоровка, Лебединское и Бердянское. За неделю восстановлено 8 домов, всего с начала проведения Операции - 382 жилых дома.
В пунктах оказания помощи населению, расположенных на территории контрольных пунктов въезда/выезда, спасатели оказали медицинскую и психологическую помощь 724 лицам.
Психологическая, конечно на основе работ профессора Экмана? Или неужели, о ужас, савецкаго Бехтерева?