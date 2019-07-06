Об этом пишет "Информатор", сообщает Цензор.НЕТ.
Трагедия произошла около 8 утра. После падения на проезжую часть, мужчина умер на месте от полученных травм. Прибывшие медики были бессильны.
Полицейским удалось установить, что погибшему было около 40 лет. На место трагедии приехала его родственница, но она не смогла прокомментировать эту ситуацию и его поступок.
На месте происшествия работали наряд патрульной полиции, следственно-оперативная группа и медики.
Вже ж не підліток.
Я давно думал - а че если бы кто-то сделал сайт, где то шо ты сказал, ну там + разные голосовалки и т.д.
Но закрыли бы, так как незаконно. Может разве в даркнете чет такое есть, но не слышал еще.
Спрыгивание с моста с нарезанием на ломти
Вpемя: скорость 9.87 м/с-2, высота от 4 до 10 метpов... посчитайте сами
Оборудование: веpевка, проволока и высокий мост.
Hадежность: Довольно надежно.
Можно попpобовать с высокого здания, но тогда исчезает аpт-мотив всего действа.
Веpевка и проволока разрезаются на куски pазличной длины. Куски не должны быть длиннее высоты моста. Куски веpевок и проволоки привязываются к мосту, дpугие концы веpевок - к pазным частям тела: бедpа, икpы, тоpс и т.п. Затем петли из проволоки надеваются на суставы, шею и гениталии.
Итак, после прыжка части тела будут последовательно отсечены петлями из проволоки и останутся висеть на веpевках, меpно покачиваясь под дуновениями ветpа.
Если все сделать правильно, то в финале получится тоpс и фрагменты тела, живописно подвешенные над моpем, pекой, автотpассой или пpосто землей.
Любов з часом минає, сліду не лишається.
Або когось іншого б зустрів.
Все, как я и думал
Я ж нікому не забороняю.. кохай собі все життя.
цензорята в курсах ньюансів любої херні...
Пусть покоится с миром.......
Корреспондент.net, Сегодня, 07:53
2-3 в неделю со слов главного военного прокурора..