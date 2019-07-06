 Мужчина разбился насмерть после падения с "Моста влюбленных" в Киеве. ФОТО

Об этом пишет "Информатор", сообщает Цензор.НЕТ.

Трагедия произошла около 8 утра. После падения на проезжую часть, мужчина умер на месте от полученных травм. Прибывшие медики были бессильны.

Полицейским удалось установить, что погибшему было около 40 лет. На место трагедии приехала его родственница, но она не смогла прокомментировать эту ситуацию и его поступок.

На месте происшествия работали наряд патрульной полиции, следственно-оперативная группа и медики.

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