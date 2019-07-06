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 Мужчина разбился насмерть после падения с "Моста влюбленных" в Киеве. ФОТО

Мужчина покончил с собой, прыгнув с Паркового моста в Киеве, известного еще как "Мост влюбленных".

Об этом пишет "Информатор", сообщает Цензор.НЕТ.

Трагедия произошла около 8 утра. После падения на проезжую часть, мужчина умер на месте от полученных травм. Прибывшие медики были бессильны.

Полицейским удалось установить, что погибшему было около 40 лет. На место трагедии приехала его родственница, но она не смогла прокомментировать эту ситуацию и его поступок.

На месте происшествия работали наряд патрульной полиции, следственно-оперативная группа и медики.

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Мужчина разбился насмерть после падения с Моста влюбленных в Киеве 01
Мужчина разбился насмерть после падения с Моста влюбленных в Киеве 02

Источник: https://censor.net.ua/p3136075
 
 
 Топ комментарии
 
Заранее предупреждаю Лахта - это не мост, который построил Кличко!
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Может рыгыаналов? Или это твои друзья?
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от любви рождаются, от любви умирают...Жаль беднягу, но может, ему так будет лучше.
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Заранее предупреждаю Лахта - это не мост, который построил Кличко!
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Коль я решил,то выпью обязательно.Это - гены.Не сегодня, так через год или десять.Отговаривать бесполезно.
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Скільки з цього моста стрибнуло самогубців ?
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Очень много, у него еще одно название Чертов мост....
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Глупо....коль уже решился на суицид, так хотя бы с пользой для Украины, попытался бы завалить зепрезика и кого-нить из зекоМАНДЫ. Остался бы в памяти людей как герой
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а если выбор падёт на разумкова, то можно выполнить одновременно оба ваших желания!
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40 років, а розуму бракувало..
Вже ж не підліток.
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Деформація свідомості в пошуках виходу з ситауації , процес подібний до того що робиться в головах зазєлів , тільки вектор інший .
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когда человек решил свести счеты с жизнью, мог бы напоследок порадовать окружающих, грохнуть какое нибудь чмо. предлагайте варианты.
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Предлагаю всем желающим самоубиться совершать теракты на оккупированных территориях. Родина их Героями зачтет, улицы назовет, наградит орденами за героизм. Живые добрым словом помянут.
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Я ЗА!!! Головне туди пробраця,а це не просто.Сепари не дурні.Особливо коли в них цілого начальника ПВО вкрали........
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под криминал заводишь? Чоловік розбився на смерть після падіння з "Мосту закоханих" у Києві - Цензор.НЕТ 6342
Я давно думал - а че если бы кто-то сделал сайт, где то шо ты сказал, ну там + разные голосовалки и т.д.
Но закрыли бы, так как незаконно. Может разве в даркнете чет такое есть, но не слышал еще.
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Та запросто,кернес,гепа,шуфрич...Хоча шуфрич ні,де тоді грушу для боксування шукати?
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Ого,их много,трупанчук,бойка,мальдивская падаль......
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Або принаймні можна було б арт-перформанс зробити. Ось такий (знайдено в мережі):

Спрыгивание с моста с нарезанием на ломти
Вpемя: скорость 9.87 м/с-2, высота от 4 до 10 метpов... посчитайте сами
Оборудование: веpевка, проволока и высокий мост.
Hадежность: Довольно надежно.
Можно попpобовать с высокого здания, но тогда исчезает аpт-мотив всего действа.
Веpевка и проволока разрезаются на куски pазличной длины. Куски не должны быть длиннее высоты моста. Куски веpевок и проволоки привязываются к мосту, дpугие концы веpевок - к pазным частям тела: бедpа, икpы, тоpс и т.п. Затем петли из проволоки надеваются на суставы, шею и гениталии.
Итак, после прыжка части тела будут последовательно отсечены петлями из проволоки и останутся висеть на веpевках, меpно покачиваясь под дуновениями ветpа.
Если все сделать правильно, то в финале получится тоpс и фрагменты тела, живописно подвешенные над моpем, pекой, автотpассой или пpосто землей.
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Поряд з цією новиною написана новина про загиблого Воїна , захисника України- і це достойна смерть.А тут, якщо причиною стала " любоввввь", а не невиліковна хвороба, то яким же треба бути бути легкодухим олухом щоб так бездарно занапастити свою душу.
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Змарнував життя за даремно...
Любов з часом минає, сліду не лишається.
Або когось іншого б зустрів.
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второе твое предложение ставит все точки над "і" о твоей персоне😀😀😀
Все, как я и думал
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Не сказала б, що ти романтик ...
Я ж нікому не забороняю.. кохай собі все життя.
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А чо купа історій про різну ворожбу що справджується? Доля така. Грубо кажучи, "герой новини" може й не хотів преставитись, але "там записано". Фактів же купа. Той же Пушкін.
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ну ти як вікінг - достояна смерть чи недостойна. То чого ж ти ще живий? Є купа можливостей достойно вмерти.
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родина не в змозі відкоментувати подію...
цензорята в курсах ньюансів любої херні...
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Чужая жизнь - потёмки..........
Пусть покоится с миром.......
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У них статистика суицидов колоссальная..На Волыни покончил с жизнью ветеран АТО
Корреспондент.net, Сегодня, 07:53
2-3 в неделю со слов главного военного прокурора..
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Кацап, вы кроме говна,что нибудь произвести можете? Вопрос риторический
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМужчина разбился насмерть после падения с "Моста влюбленных" в Киеве. ФОТО
 
 
 
 
 
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