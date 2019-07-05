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 Полторак вручил ведомственные награды военнослужищим, проходящим реабилитацию в санатории МО "Одесский. ФОТОрепортаж

Сегодня, 5 июля, во время рабочего визита в Одесскую область, Министр обороны Степан Полторак наградил ведомственными наградами и денежными премиями военнослужащих, которые проходят лечение и реабилитацию в Центре медицинской реабилитации и санаторного лечения "Одесский".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Полторак вручил ведомственные награды военнослужищим, проходящим реабилитацию в санатории МО Одесский 01

"Я благодарю вас за вашу работу, мужество и героизм. Министерство обороны делает все возможное, чтобы военнослужащие и члены их семей имели возможность отдыхать и оздоравливаться в ведомственных лечебных учреждениях. Желаю всем вам скорейшего выздоровления и хорошего отдыха", - сказал министр, обращаясь к военным.

Полторак вручил ведомственные награды военнослужищим, проходящим реабилитацию в санатории МО Одесский 02

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Полторак вручил ведомственные награды военнослужищим, проходящим реабилитацию в санатории МО Одесский 03

Полторак отметил, что состояние, в котором находится лечебная база санатория пока недостаточно, но она была еще хуже.

Полторак вручил ведомственные награды военнослужищим, проходящим реабилитацию в санатории МО Одесский 04

"Этот санаторий является уникальным и для него оборонное ведомство готово выделить достаточно средств - только в этом году около 100 млн грн для того, чтобы была возможность не только отдыхать, проходить реабилитацию, но и проходить серьезное лечение. Для этого необходима современная медицинская техника", - подчеркнул глава оборонного ведомства.

Полторак вручил ведомственные награды военнослужищим, проходящим реабилитацию в санатории МО Одесский 05

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Полторак вручил ведомственные награды военнослужищим, проходящим реабилитацию в санатории МО Одесский 06

Сегодня Центр медицинской реабилитации и санаторного лечения "Одесский" Министерства обороны Украины принял на реабилитацию 125 человек, из которых 45 - участники боевых действий, остальные - работники ВСУ и гости из других городов Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3136026
 
 
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Це вся користь для армії, що Полторак зробив за п'ять років.
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Не.... он себе моетки построил и каждый день плачет
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПолторак вручил ведомственные награды военнослужищим, проходящим реабилитацию в санатории МО "Одесский. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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