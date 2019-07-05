 Полторак вручил ведомственные награды военнослужащим, проходящим реабилитацию в санатории МО "Одесский. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

"Я благодарю вас за вашу работу, мужество и героизм. Министерство обороны делает все возможное, чтобы военнослужащие и члены их семей имели возможность отдыхать и оздоравливаться в ведомственных лечебных учреждениях. Желаю всем вам скорейшего выздоровления и хорошего отдыха", - сказал министр, обращаясь к военным.

Смотрите: Полторак наградил военнослужащих 148-го отдельного гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона. ФОТОрепортаж

Полторак отметил, что состояние, в котором находится лечебная база санатория пока недостаточно, но она была еще хуже.

"Этот санаторий является уникальным и для него оборонное ведомство готово выделить достаточно средств - только в этом году около 100 млн грн для того, чтобы была возможность не только отдыхать, проходить реабилитацию, но и проходить серьезное лечение. Для этого необходима современная медицинская техника", - подчеркнул глава оборонного ведомства.

Также читайте: Зеленский присвоил звание "Герой Украины" воину Андрею Волосу (посмертно) и удостоил наград еще 40 военных. СПИСОК

Сегодня Центр медицинской реабилитации и санаторного лечения "Одесский" Министерства обороны Украины принял на реабилитацию 125 человек, из которых 45 - участники боевых действий, остальные - работники ВСУ и гости из других городов Украины.