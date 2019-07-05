EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Увольнение Загребельской Языковой вопрос Агрессия России против Украины
 Происшествия, Фоторепортаж
  1775  12
Материалы по теме:
Все про:Си-Бриз (87) учения (2110)

 На Sea Breeze-2019 украинцы отработали десантирование без парашютов с вертолета в открытое море. ФОТОрепортаж

Бойцы отделения специальных действий на воде Одесского отряда морской охраны впервые десантировались с вертолетов Ми-8, не предназначенных для десантирования такого типа.

Фоторепортаж с учений публикует "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Ранее бойцы подразделения выполняли подобное десантирование с вертолетов К-27 и Ми-14. Уникальность сегодняшней тренировки - в том, что им впервые пришлось десантироваться с вертолетов Ми-8. Кроме того, десантирование одновременно выполняли две группы.

На Sea Breeze-2019 украинцы отработали десантирование без парашютов с вертолета в открытое море 01

Упражнения такого типа десантирования группа отрабатывает для быстрого и незаметного проникновения и захвата кораблей и для взятия под контроль стратегически важных объектов на суше - портов, гидротехнических сооружений.

На Sea Breeze-2019 украинцы отработали десантирование без парашютов с вертолета в открытое море 02
На Sea Breeze-2019 украинцы отработали десантирование без парашютов с вертолета в открытое море 03
На Sea Breeze-2019 украинцы отработали десантирование без парашютов с вертолета в открытое море 04

Бойцы заранее готовились к сегодняшнему десантированию - выполняли имитационные прыжки с 5 и 10-метровых вышек в бассейн, проходили теоретические курсы и отрабатывали механизм десантирования на земле.

На Sea Breeze-2019 украинцы отработали десантирование без парашютов с вертолета в открытое море 05
На Sea Breeze-2019 украинцы отработали десантирование без парашютов с вертолета в открытое море 06
На Sea Breeze-2019 украинцы отработали десантирование без парашютов с вертолета в открытое море 07
На Sea Breeze-2019 украинцы отработали десантирование без парашютов с вертолета в открытое море 08

Все фото - "Радіо Свобода"

Также на Цензор.НЕТ: Sea Breeze-2019: минометные расчеты морских пехотинцев Украины и США осуществили боевые стрельбы. ФОТОрепортаж

Учения Sea Breeze-2019 продлятся в Одессе и Николаевской области до 12 июля. Кроме украинских и американских военных, в отработке задач на суше, на воде и в воздухе будут участвовать военные из Великобритании, Грузии, Греции, Дании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, Турции, Швеции, Франции и Эстонии. В общем вести совместные боевые действия будут учиться около 3000 человек.

Смотрите также: Sea Breeze-2019: четыре корабля НАТО зашли в порт Одессы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3136021
 
   
 Топ комментарии
 
Молодцы, ребята. Больше пота на учениях-меньше слез на войне.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Молодцы, ребята. Больше пота на учениях-меньше слез на войне.
 показать весь комментарий
 
 
А интересно. Греция, Италия. Потом они будут докладывать нарасейцам, что и как? Ведь премьер, или кто там в Италии, очень жалеет, что на нарасею наложили.. санкции..
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа Sea Breeze-2019 украинцы отработали десантирование без парашютов с вертолета в открытое море. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх