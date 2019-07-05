 12 украинцев задержали в Польше за производство поддельных сигарет. ФОТО

Спецоперация прошла в Силезском воеводстве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио". Силовики изъяли почти 6 млн штук сигарет и более 2 тонн табака. Убытки государства оценили более чем 8 млн злотых (1,9 млн евро).

Как сообщили в Бескидском отделе пограничной службы, операцию по задержанию и ликвидации незаконного цеха в городе Пекары Шленские провели в понедельник. Мероприятия были осуществлены на основании информации нидерландской налоговой службы, а всю операцию координировал Европол.

"В одном из частных объектов выявлена полная линия по производству и упаковке сигарет, в том числе специализированные машины и сырье, необходимое для их изготовления. Там обнаружили также большое количество готовых сигарет и табака. В то же время во втором объекте обнаружили склад, где было несколько килограммов табака", - сообщила майор Эльжбета Пикор из Бескидского отдела Пограничной службы.

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Во время операции правоохранители задержали 14 человек в возрасте от 24 до 43 лет, в том числе 2 поляков и 12 граждан Украины. Один из поляков разыскивается на основании ордера на арест за предыдущие преступления.

У задержанных украинцев были действующие документы и находились в Польше легально.

Незаконная деятельность продолжалась с 2018 года. Сигареты вывозили из Польши и продавали в других странах Европейского Союза под видом одной из известных иностранных марок.

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