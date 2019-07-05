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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Зеленский (2003) Канада (1289)

 Упрощение визового режима, договоренности по оружию и посещение Ниагарского водопада, - Зеленский об итогах визита в Канаду. ФОТОрепортаж

В ходе трехдневного визита в Канаду президент Зеленский провел 19 важных встреч и посетил несколько мероприятий.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Президент Ураины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Три дня находились в Канаде. Итоги таковы: 19 важных встреч и посещение нескольких мероприятий. Очень рад, что нам удалось достичь ряда важных договоренностей", - рассказал он.

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"Первое: теперь молодые украинцы смогут приезжать в Канаду, а молодежь Канады - в Украину по упрощенной процедуре на обучение и работу на срок до 1 года. Второе: Канада выразила желание приобщить Украину к программе Trusted Travellers, то есть украинцам теперь будет легче попасть в Страну кленового листа - это уверенный шаг к будущему безвизу с Канадой. Третье: будем расширять Соглашение о свободной торговле на сферу услуг и инвестиций, а это значит, что украинские предприниматели из разных отраслей смогут лучше сотрудничать с Канадой. Четвертое: договоренность о возможности поставок оборонительного оружия и новейшей военной техники из Канады", - детализировал Зеленский.

"В конце визита удалось немного побыть человеком", - добавил Зеленский, очевидно имея ввиду поездку к Ниагарскому водопаду.

Упрощение визового режима, договоренности по оружию и посещение Ниагарского водопада, - Зеленский об итогах визита в Канаду 01
Упрощение визового режима, договоренности по оружию и посещение Ниагарского водопада, - Зеленский об итогах визита в Канаду 02
Упрощение визового режима, договоренности по оружию и посещение Ниагарского водопада, - Зеленский об итогах визита в Канаду 03
Упрощение визового режима, договоренности по оружию и посещение Ниагарского водопада, - Зеленский об итогах визита в Канаду 04
Упрощение визового режима, договоренности по оружию и посещение Ниагарского водопада, - Зеленский об итогах визита в Канаду 05
Упрощение визового режима, договоренности по оружию и посещение Ниагарского водопада, - Зеленский об итогах визита в Канаду 06
Упрощение визового режима, договоренности по оружию и посещение Ниагарского водопада, - Зеленский об итогах визита в Канаду 07
Упрощение визового режима, договоренности по оружию и посещение Ниагарского водопада, - Зеленский об итогах визита в Канаду 08
Упрощение визового режима, договоренности по оружию и посещение Ниагарского водопада, - Зеленский об итогах визита в Канаду 09
Упрощение визового режима, договоренности по оружию и посещение Ниагарского водопада, - Зеленский об итогах визита в Канаду 10

Источник: https://censor.net.ua/p3135920
 
 
 Топ комментарии
 
а я всё тут сижу и думаю чего мне так не хватало, оказывается парочки бронетранспортёров из Канады и упрощенной визы на Ниагарский водопад, вот что всем нам не хватало для счастья
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А пока ты не потусил на водопаде ты млять кем был? Зебилы, где там вопли про отдых во время войны? Месяц как преЗедент, нихера еще не сделал, но два раза уже отдохнул
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да, не дотянул Порох до водопада. Слабак
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ты зачем волил из АМКУ Агию Загребельскую ? аваков сказал?
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http://aferist.org/agiya-zagrebelskaya-i-aferisty-vo-vlasti/ Госуполномоченная Антимонопольного комитета Агия Загребельская лоббирует российский бизнес, финансирующий боевиков.
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а я всё тут сижу и думаю чего мне так не хватало, оказывается парочки бронетранспортёров из Канады и упрощенной визы на Ниагарский водопад, вот что всем нам не хватало для счастья
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Ну ты же выл от счастья, когда Томос давали и безвиз в Румынию? А теперь тебе бтр канадские не нужны. Тебе тяжело угодить.
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А пока ты не потусил на водопаде ты млять кем был? Зебилы, где там вопли про отдых во время войны? Месяц как преЗедент, нихера еще не сделал, но два раза уже отдохнул
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Непаганий результат для "клована",при Петрі такого не було))
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Зате з Колокольні свій Томас показав,круто))
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зато не пришлось тратить казенные деньги на перелет в Канаду
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Канада перевооружит Украину

16 февраля 2018
Канадская компания Colt Canada, являющаяся главным поставщиком оружия для Вооруженных сил страны, намерена заключить сделку на продажу своей продукции Украине. Об этом пишет газета National Post.
Представитель компании Алекс Пэйн рассказал изданию, что провел в январе встречу с украинскими чиновниками. Он отметил, что переговоры положили начало процессу, который может занять до двух лет. За это время Украина должна определиться с тем, какое оружие ей необходимо и в каком количестве.
О возможности поставок Украине летального оружия 22 сентября 2018 сообщилпремьер-министр Канады Джастин Трюдо
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Последняя строчка убила. Значит до этого был нелюдем
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Упрощение визового режима, договоренности по оружию и посещение Ниагарского водопада, - Зеленский об итогах визита в Канаду

И суперприз от Зе и Бе: гастроли ниагарского водопада по украине. Переселенцам и малообеспеченным - скидка.
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Стесняюсь спросить, а после водопада шаурма была в повестке дня ПреЗЕдента?
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Выпученные глаза - характерный признак кокса, при этом принявший находится в состоянии опьянения и эйфории
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Та да) а переименование столицы Канады? А видон и кривая рожа зеЛенки, с которой теперь вся Европа ржет? Про то шо ты там нес уже даже лень говорить -этот позорняк уже стабильный...
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У Полтавы не смешно. Вот у Житомира ОК, а еще лучше у Кировограда.
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фигня вопрос, штука евро билет - и молодые украинцы в Канаде
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ВадАпАди, пуфіки, шаурма, либа до вушей... Що че клоуну треба?
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судя по улыбкам зрителей на фото 7 за роялем сам Зеленский
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чекайте, чадо з турне повертається. Буде вдома розказувати, як в Канаді гарно люди живуть, і що років через 200 і ви так будете жити, якщо не помрете.
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посещение Ниагарского водопада - единственное, в сухом остатке.
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Ну у Трюдо фирменный знак - полосатые носочки. А Зеля вроде профессиональный приколист - и в простом костюме....
Где креатив?
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по приезду в Канаду, хде сталица Таронто* (согласно решению Барышевского суда Киевской области), Вову начало резко сушить, и он потребовал ехать на Ниагару.. чисто попить воды..
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУпрощение визового режима, договоренности по оружию и посещение Ниагарского водопада, - Зеленский об итогах визита в Канаду. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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