 Упрощение визового режима, договоренности по оружию и посещение Ниагарского водопада, - Зеленский об итогах визита в Канаду. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Президент Ураины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Три дня находились в Канаде. Итоги таковы: 19 важных встреч и посещение нескольких мероприятий. Очень рад, что нам удалось достичь ряда важных договоренностей", - рассказал он.
"Первое: теперь молодые украинцы смогут приезжать в Канаду, а молодежь Канады - в Украину по упрощенной процедуре на обучение и работу на срок до 1 года. Второе: Канада выразила желание приобщить Украину к программе Trusted Travellers, то есть украинцам теперь будет легче попасть в Страну кленового листа - это уверенный шаг к будущему безвизу с Канадой. Третье: будем расширять Соглашение о свободной торговле на сферу услуг и инвестиций, а это значит, что украинские предприниматели из разных отраслей смогут лучше сотрудничать с Канадой. Четвертое: договоренность о возможности поставок оборонительного оружия и новейшей военной техники из Канады", - детализировал Зеленский.
"В конце визита удалось немного побыть человеком", - добавил Зеленский, очевидно имея ввиду поездку к Ниагарскому водопаду.
16 февраля 2018
Канадская компания Colt Canada, являющаяся главным поставщиком оружия для Вооруженных сил страны, намерена заключить сделку на продажу своей продукции Украине. Об этом пишет газета National Post.
Представитель компании Алекс Пэйн рассказал изданию, что провел в январе встречу с украинскими чиновниками. Он отметил, что переговоры положили начало процессу, который может занять до двух лет. За это время Украина должна определиться с тем, какое оружие ей необходимо и в каком количестве.
О возможности поставок Украине летального оружия 22 сентября 2018 сообщилпремьер-министр Канады Джастин Трюдо
И суперприз от Зе и Бе: гастроли ниагарского водопада по украине. Переселенцам и малообеспеченным - скидка.
Где креатив?