 "Это плевок в лицо ООН": Россия внесла в вестник ЮНЕСКО украинский Херсонес Таврический как российский объект. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала замминистра культуры Тамара Мазур.

"Так дерзко Россия еще не действовала! Раздают прямо на сессии Комитета Всемирного Наследия ЮНЕСКО спецвыпуск вестника комиссии Нацкомиссии ЮНЕСКО РФ, в котором среди российских объектов всемирного наследия подают НАШ Херсонес Таврический!

Это недопустимое нарушение всех норм международного права, откровенное прямое заявление об аннексии, плевок в лицо ЮНЕСКО и ООН, которые неоднократно в своих документах на высшем уровне подтвердили, что Крым - это Украина!", - написала она.

Позже, в комментарии к своему посту замминистра добавила, что в ЮНЕСКО также," мягко говоря, удивлены таким поворотом, еще и с использованием имени гендиректора ЮНЕСКО".

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"Обещали обнародовать официальное заявление", - написала Мазур.





Фото: Мазур /Facebook



