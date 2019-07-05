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 Общество, Фоторепортаж
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 "Это плевок в лицо ООН": Россия внесла в вестник ЮНЕСКО украинский Херсонес Таврический как российский объект. ФОТО

Делегация РФ на 43 сессии комитета Всемирного Наследия ЮНЕСКО в Баку распространяет вестник организации, в котором представляет расположенный в оккупированном Крыму древний город Херсонес Таврический как российский объект.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала замминистра культуры Тамара Мазур.

"Так дерзко Россия еще не действовала! Раздают прямо на сессии Комитета Всемирного Наследия ЮНЕСКО спецвыпуск вестника комиссии Нацкомиссии ЮНЕСКО РФ, в котором среди российских объектов всемирного наследия подают НАШ Херсонес Таврический!

Это недопустимое нарушение всех норм международного права, откровенное прямое заявление об аннексии, плевок в лицо ЮНЕСКО и ООН, которые неоднократно в своих документах на высшем уровне подтвердили, что Крым - это Украина!", - написала она.

Это плевок в лицо ООН: Россия внесла в вестник ЮНЕСКО украинский Херсонес Таврический как российский объект 01

Позже, в комментарии к своему посту замминистра добавила, что в ЮНЕСКО также," мягко говоря, удивлены таким поворотом, еще и с использованием имени гендиректора ЮНЕСКО".

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"Обещали обнародовать официальное заявление", - написала Мазур.

Это плевок в лицо ООН: Россия внесла в вестник ЮНЕСКО украинский Херсонес Таврический как российский объект 02
Это плевок в лицо ООН: Россия внесла в вестник ЮНЕСКО украинский Херсонес Таврический как российский объект 03
Фото: Мазур /Facebook

Это плевок в лицо ООН: Россия внесла в вестник ЮНЕСКО украинский Херсонес Таврический как российский объект 04

Источник: https://censor.net.ua/p3135918
 
   
 Топ комментарии
 
надеюсь админ таки заценит..
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скоро обрезанная евровафля осуществит мечту пуйла.
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скоро обрезанная евровафля осуществит мечту пуйла.
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Я в этом не специалист, но, ИМХО, один из "пальцев" обрезан неправильно, и кому-то придется сделать процедуру "на бис".
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Тому, кому придется "переделывать", будет несмешно "Це плювок в обличчя ООН": Росія внесла до вісника ЮНЕСКО український Херсонес Таврійський як російський об'єкт - Цензор.НЕТ 2000
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Странные у тебя картинки. Коллекционируешь?
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Зебилы целуются? Мозгов, как в письке.
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ООН заслуживает такой плевок. ПАСЕ и ООН - никак не влияют на безопасность Европы и мира. Это сборище бездельников и пустой коррумпированный звон за деньги налогоплательщиков.
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кому она уже только не наплевала в рожу...не доходит мля...
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Це приз за підкуп політичних тарганів й за утримання українського правлячого Бидла "Це плювок в обличчя ООН": Росія внесла до вісника ЮНЕСКО український Херсонес Таврійський як російський об'єкт - Цензор.НЕТ 5188
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Россия - это мировой террорист!!!! Путин и его окружение - это преступники!!
Это мое решение. А мир пусть решает как хочет!
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Так ***** же заявило, что Крым всегда был российским, даже когда россии еще не было.
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а херли вы хотите, пуйло не зря дождался нового зедента, только печально это все, шимпанзе туда и воду скоро пустит чтоб памятник юнеско защитить
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Вони(кацапи), стають нахабшіше з кожним днем.
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Цензор.НЕТФотоОбщество"Это плевок в лицо ООН": Россия внесла в вестник ЮНЕСКО украинский Херсонес Таврический как российский объект. ФОТО
 
 
 
 
 
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