 При строительстве мемориала воинам Украинской Галицкой армии в Чорткове вывезли на свалку человеческие останки. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

Уголовное производство по факту надругательства над захоронениями внесли в Единый реестр досудебных расследований чертковские полицейские.

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"Территория на кладбище, на котором вырыли котлован для строительства мемориального памятника воинам Украинской Галицкой армии, оказалась местом захоронения. Полицейские установили, что фирма-подрядчик, которая осуществляла земляные работы, ориентировалась на вывод, согласно которому захоронений на месте котлована делжно было быть. Кто делал такой вывод и на каких основаниях, - правоохранители выясняют. Ведь, как стало известно, и архивные данные свидетельствуют о захоронении на этой территории, и сами рабочие подрядной организации видели там надгробия. Вырытую землю вместе с человеческими останками строители, как утверждают, вывезли в мусор. Сейчас полицейские устанавливают это место, чтобы была возможность осуществить перезахоронение. На территории, где вырыт котлован, при осмотре тоже обнаружены останки человеческих костей. Строительство мемориального памятника остановлено. Продолжается досудебное расследование", - сообщили в полиции.



