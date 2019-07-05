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 Контрразведка CБУ задержала сотрудника "Укроборонпрома", шпионившего для военной разведки РФ с 2014 года. ВИДЕО+ФОТО

Сотрудники контрразведки совместно с Главным следственным управлением СБ Украины задержали агента российской военной разведки, который ехал в Воронеж на встречу со своим куратором.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Оперативники спецслужбы установили, что работник одного из предприятий государственного концерна "Укроборонпром", житель Запорожья, был завербован в 2014 году на временно оккупированной территории АР Крым кадровым сотрудником Главного управления Генштаба ВС РФ.

Сотрудники СБ Украины задокументировали, что злоумышленник за денежное вознаграждение собирал для представителей российской спецслужбы информацию о различных аспектах функционирования предприятий отечественного ОПК и социально-политической обстановке в запорожском регионе. Собранные разведданные он передавал через предоставленные ему офицером ГУ ГШ ВС РФ каналы электронной связи, а также во время личных встреч на территории РФ, Республики Беларусь и временно аннексированного Крыма.

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Правоохранители задержали агента при пересечении государственной границы с материалами разведывательного характера и изъяли скрытый магнитный носитель информации (микро-SD), на котором содержались собранные для передачи, по заданию российской стороны, разведывательные сведения.

Контрразведка CБУ задержала сотрудника Укроборонпрома, шпионившего для военной разведки РФ с 2014 года 01

Контрразведка CБУ задержала сотрудника Укроборонпрома, шпионившего для военной разведки РФ с 2014 года 02
Контрразведка CБУ задержала сотрудника Укроборонпрома, шпионившего для военной разведки РФ с 2014 года 03
Контрразведка CБУ задержала сотрудника Укроборонпрома, шпионившего для военной разведки РФ с 2014 года 04

По результатам проведения санкционированных следственных действий по месту жительства агента обнаружена и изъята компьютерная техника и носители информации, которые использовались для обработки, хранения и передачи разведданных, а также средства связи с иностранной стороной.

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Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток. Продолжается досудебное следствие.

Операция проводилась под процессуальным руководством военной прокуратуры.

Источник: https://censor.net.ua/p3135874
 
 
 Топ комментарии
 
Может это конечно просто инфопиар, но складывается впечатление, что СБУ в последние месяцы стало работать гораздо эффективнее чем раньше.
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Какой смысл везти информацию на себе в век "виртуального облака"?
Или в ФСБ дебилы - или СБУ пиарит своего нового зелено-сопливого шефа из "квартала95"
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Неа, сын Богдана. Там же написано.
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Может это конечно просто инфопиар, но складывается впечатление, что СБУ в последние месяцы стало работать гораздо эффективнее чем раньше.
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убрали петиных куроторов по распилу бабла.
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есть реальные задержанные клиенты, трудно это назвать пиаром, это факты )
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5тилетний крот или дятел....надеюсь перед тем как брали кацапам пару флешек с криворукими чертежами подкинули.....
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Скорее всего спектакль "квартала95" = КВН
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Может это был "государственник 25%" - налаживать поставки запчастей для бронетехники ехал? Старую схему ведь агент кремля Бигус засветил.
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Такого клиента ведут не один месяц, пока не возьмут на горячем. Молодцы. А теперь подвесить гниду за крашенки посреди Крещатика другим в назидание.
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Одних шпионов задерживают, других отпускают, вроде переводчика при Гройсмане, при таком подходе толку не будет
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А толку с раскрытого шпийона после того, как из него все выпотрошили?
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- Вооружись терпением и, помолясь Богу, продай мой диагоналевый студенческий мундир. И не такие еще придется нести расходы. Будь готова ко всему , писал отец Фёдор (с)
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Благодаря нашей судебной системе переводчик Гройсмана уже дома лыжи натирает. Думаю и этот надолго не задержится. Барыга знатно реформировал суды.
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Подсказываю СБУ!!!!!!!
Контрабанду товаров военного и двойного назначения в рашке контролирует ФСБ и их контрразведка!
Свинорылые настроили оптовый коридор!
Вывод - они договорились с ФСБ рашки .... Ну 100% гарантии.
Вопрос - что они ФСБ и их контрразведке предложили?
Или что то слили, или их детали были явно браком.... Или с дополнительной "начинкой".
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Какой смысл везти информацию на себе в век "виртуального облака"?
Или в ФСБ дебилы - или СБУ пиарит своего нового зелено-сопливого шефа из "квартала95"
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Выйдет под залог
Портнов и Богдан обеспечат
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Зеленскому перед выборами дали денюжку на поддержку гривни и слили шпиёна.Чего там ещё Зеленский вытащит из рукава.Хорошо бы снижение тарифов.
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И короткое слово "расстрел" должно прозвучать в трибунале!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияКонтрразведка CБУ задержала сотрудника "Укроборонпрома", шпионившего для военной разведки РФ с 2014 года. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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