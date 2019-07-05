 "За 10 дней 37 раненых, среди них много ампутантов", - волонтер Юсупова просит помочь бойцам, проходящим лечение в военном госпитале Киева. ВИДЕО+ФОТО

Об этом на своей странице в Facebook сообщает волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.

"Люди, новый борт с тяжелоранеными прибыл в киевский госпиталь, сделайте репост пожалуйста! За 10 дней у нас 37 раненых, убитые и раненые медики, вчера получили ранение пять воинов, есть очень тяжелые в реанимации! Боец, получивший вчера ранение, умер в госпитале, ему оторвало ноги и руку. Цена войны! Бортом прилетели 11 воинов с ампутациями ног, среди них есть воины, которым по 21-23 года", - пишет волонтер.

Юсупова подчеркнула, что патриотов в интернете очень много, однако хотелось бы, чтобы они были и в реальности. Ведь война продолжается, и украинским защитникам нужна поддержка. Волонтер рассказала, что все желающие могут сдать кровь по адресу: улица Госпитальная, 18. Центр крови работает с 9 до 12, с понедельник по четверг.

Раненым бойцам можно приносить соки, воду, йогурты, поскольку все это уходит в больших количествах. Из продуктов есть потребность в колбасе, сыре, овощах для бутербродов, сахаре, конфетах, кофе и чае. Из одежды - футболки, шорты. Из лекарств - дексалгин и кетанов (обезболивающее в ампулах).

"По мере возможностей, мы передаем на ирпенский госпиталь и отсылаем посылки на передовую. Мы находимся в отделении травматологии, в столовой и палатах, не на складе. Пишите в личку по вопросам. Пока многие на морях и отдыхе, наши ребята отдают свои жизни. Спасибо всем, кто не устал и помогает", - подчеркнула волонтер.

Реквизиты для помощи: 4627 0551 5008 4795, Ветвицкая Наталья (Юсупова), ПриватБанк.

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