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 Общество, Здоровье
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 "За 10 дней 37 раненых, среди них много ампутантов", - волонтер Юсупова просит помочь бойцам, проходящим лечение в военном госпитале Киева. ВИДЕО+ФОТО

В Главный военный клинический госпиталь в Киеве 4 июля прибыл очередной борт с тяжелоранеными бойцами из зоны боевых действий на Донбассе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.

"Люди, новый борт с тяжелоранеными прибыл в киевский госпиталь, сделайте репост пожалуйста! За 10 дней у нас 37 раненых, убитые и раненые медики, вчера получили ранение пять воинов, есть очень тяжелые в реанимации! Боец, получивший вчера ранение, умер в госпитале, ему оторвало ноги и руку. Цена войны! Бортом прилетели 11 воинов с ампутациями ног, среди них есть воины, которым по 21-23 года", - пишет волонтер.

За 10 дней 37 раненых, среди них много ампутантов, - волонтер Юсупова просит помочь бойцам, проходящим лечение в военном госпитале Киева 01

За 10 дней 37 раненых, среди них много ампутантов, - волонтер Юсупова просит помочь бойцам, проходящим лечение в военном госпитале Киева 02

За 10 дней 37 раненых, среди них много ампутантов, - волонтер Юсупова просит помочь бойцам, проходящим лечение в военном госпитале Киева 03

Юсупова подчеркнула, что патриотов в интернете очень много, однако хотелось бы, чтобы они были и в реальности. Ведь война продолжается, и украинским защитникам нужна поддержка. Волонтер рассказала, что все желающие могут сдать кровь по адресу: улица Госпитальная, 18. Центр крови работает с 9 до 12, с понедельник по четверг.

Раненым бойцам можно приносить соки, воду, йогурты, поскольку все это уходит в больших количествах. Из продуктов есть потребность в колбасе, сыре, овощах для бутербродов, сахаре, конфетах, кофе и чае. Из одежды - футболки, шорты. Из лекарств - дексалгин и кетанов (обезболивающее в ампулах).

За 10 дней 37 раненых, среди них много ампутантов, - волонтер Юсупова просит помочь бойцам, проходящим лечение в военном госпитале Киева 04

"По мере возможностей, мы передаем на ирпенский госпиталь и отсылаем посылки на передовую. Мы находимся в отделении травматологии, в столовой и палатах, не на складе. Пишите в личку по вопросам. Пока многие на морях и отдыхе, наши ребята отдают свои жизни. Спасибо всем, кто не устал и помогает", - подчеркнула волонтер.

Реквизиты для помощи: 4627 0551 5008 4795, Ветвицкая Наталья (Юсупова), ПриватБанк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Майдане попрощались с волонтером Мариной Шеремет. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3135848
 
 
 Топ комментарии
 
Спасибо бойцам, которые защищают нашу Украину. Что, 73% зелебеней, нужно просто перестать стрелять, как ваш клоун призывает?
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Нехай бог і люди допомагають нашим героям. А щодо такої кількості поранених, то мінський процес в самому кучмовському розгарі. А ще якщо "просто перестанемо стріляти"...
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Если только зарегистрирован то это еще не преступление и не нужно здесь быть экзаменатором на патриотизм. Такого права вам тоже никто не давал
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Волонтер Юрий Мысягин зарегистрирован кандидатом от "Слуги народа". А я его раньше уважал....
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Если только зарегистрирован то это еще не преступление и не нужно здесь быть экзаменатором на патриотизм. Такого права вам тоже никто не давал
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А я это право себе присвоил. Не понимаю, как можно балотироваться от человека, который Украину сравнил с порноакрисой и до сих пор не извинился.
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а тем, кто за 30 лет сделал из потенциально богатейшей страны европейское Гаити, у вас претензий нет..?
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У меня очень большие претензии к волонтеру Мысягину, который как никто из нас, знает, кто воюет на Донбассе с той стороны. И это не помешало ему вступить в партию человека, который оккупантов назвал "повстанцами". Вас это не смущает?
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А чего решил не уважать? В этой партии разные люди, попадаются и хорошие. Что за зомбированность?
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если он пройдет в парламент, сразу потеряет уважение? странно...
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Спасибо бойцам, которые защищают нашу Украину. Что, 73% зелебеней, нужно просто перестать стрелять, как ваш клоун призывает?
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Нехай бог і люди допомагають нашим героям. А щодо такої кількості поранених, то мінський процес в самому кучмовському розгарі. А ще якщо "просто перестанемо стріляти"...
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Что -то разведение Зеленского приносит только потери наших военных. Главнокомандующий хренов. Поезжай на линию разведения и сиди там, а не в Киеве и по заграницам бегаешь, слушаешь что тебе макроны и меркели трандят. Почему такие потери? На кого ЗЕ работает?Почему солдат гробит, подставляет? Что за новый генштаб и как он такое допускает?
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Разведение только в районе Станицы Луганской.
Раненные и убитые - с других участков фронта.

Как вам вообще удается на столько безграмотно пытаться связывать несвязуемое?
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щось кількість загиблих і поранених в війні з кацапами судячи з повідомлення не співпадає з офіційними реляціями інформцентра АТО...
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официально и МО перезаявило, что Владимир Александрович повесток в военный комиссариат не получал....
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Как по мне, самое отвратительное у нас - это ложь. Лгут буквально все, но при этом невыносимо верующие в Яхве. Я вот х.з. как бы объяснил иностранцу что любой чинарь может на всю страну нагло солгать и ему за это ничего не будет(Семочко например). Почти братья с кацапами, они правда бухают и воруют больше.
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Согласен, нельзя смотреть лживые фильмы про президента на велосипеде - это сильно травмирует слаборазвитый мозг
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вообще не смотрел это. разве один кусок, тут дали ссылку - где шахтеры Днобасса типо спасали львовян..... г*споди, вот это издевается, я х.з. как это говно не запретили.
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Мирек, ты хотя бы не со своего Ай-Пи пишешь?...... Думай(те)
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Ты хоть знаешь что у Муссолини не было свастики, "умник". Высеры свои забери взад, откуда достал. Зачем шоб кацы с нас смеялись?
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Патріоти, не здавайтесь, залишайтесь на передовій, грошима ми вас підтримаємо!
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А, что военный сбор уже отменили?По идее должно на все хватать если не пиз...ть конечно. Да и вообще со слов Пороха у нас армия лечится по стандартам НАТО и мы пятая армия в Европе .
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он сказок много рассказывал..до сих пор часть пипла свято в них верит..
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Результати зрадолюбства злочинного оточення Зе "За 10 днів 37 поранених, серед них багато ампутантів", - волонтерка Юсупова просить допомогти бійцям, яких лікують у військовому госпіталі Києва - Цензор.НЕТ 7371
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Цензор.НЕТФотоОбщество"За 10 дней 37 раненых, среди них много ампутантов", - волонтер Юсупова просит помочь бойцам, проходящим лечение в военном госпитале Киева. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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