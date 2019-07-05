 С погибшим на Донбассе воином 24-й ОМБр Эдуардом Лободой простятся завтра на Сумщине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В субботу, 6 июля, в селе Подопригоры Лебединивського района Сумской области, в 11-00 состоится прощание с Эдуардом Витальевичем Лободой (позывной Фугас), 1994 года рождения, старшим солдатом, оператором-радиотелефонистом 24-й отдельной механизированной бригады, скончавшимся 4 июля в больнице города Курахово от тяжелых ранений, полученных 3 июля около 12.00 в результате подрыва на мине с новейшими датчиками движения российского производства вблизи населенного пункта Марьинка Донецкой области.

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Как сообщила бригада 3 июля: "Эдуард Лобода вместе с побратимами обеспечивал прикрытие промежутков, где предполагались действия диверсионно-разведывательных групп противника. По предварительной информации было известно, что в течение последнего месяца противник небольшими группами проникал в населенный пункт Марьинка, устанавливая мины, на маршрутах, которыми передвигались как военные, так и гражданские. Группа наших военных, которую возглавлял старший солдат Лобода, выбрала правильный рубеж для противодействия, что позволило исключить проникновение вражеских диверсантов в район наших подразделений. Но очевидно накануне, противник успел установить на данном направлении фугасы с новейшими датчиками движения российского производства. Эдуард, который был впереди своей группы, прикрыл собратьев от взрыва, приняв весь удар на себя. Почти сутки медики пытались спасти ему жизнь, но, к сожалению, ранения оказались несовместимыми с жизнью."

Эдуард Лобода родился 02.01.1994 года в Подопригоре.

Доброволец, на войне с 2016 года, легенда тактической группы "Сапсан" Добровольческого Украинский Корпуса "Правый Сектор, позывной" Фугас ", в свое время работал инструктором по минно-саперному делу. В последнее время воевал в рядах 24-й отдельной механизированной бригады.

Эдуард Лобода