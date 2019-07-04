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 Политика Украины, Происшествия
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 "Де вироки? Мангер, Рищук. Гордєєв", - активисты пикетировали ГПУ с требованием отчитаться о расследовании убийства Гандзюк. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вечером 4 июля активисты пикетировали здание ГПУ с требованием отчитаться о ходе расследования дела об убийстве Катерины Гандзюк.

Об этом сообщает корреспонднт Цензор.НЕТ с места событий.

Так, по словам организаторов акции, 6 июня убийцы Кати получили мягкие приговоры за жестокое убийство - в обмен на соглашение, по которому должны были сдать заказчиков.

Прошел месяц. Мангер, Гордеев и Рыщук сих пор на свободе и уже планируют свои политические карьеры после выборов, а никакого продвижения следствия в установке заказчиков убийства Кати Гандзюк нет.

Де вироки? Мангер, Рищук. Гордєєв, - активисты пикетировали ГПУ с требованием отчитаться о расследовании убийства Гандзюк 01
Де вироки? Мангер, Рищук. Гордєєв, - активисты пикетировали ГПУ с требованием отчитаться о расследовании убийства Гандзюк 02
Де вироки? Мангер, Рищук. Гордєєв, - активисты пикетировали ГПУ с требованием отчитаться о расследовании убийства Гандзюк 03
Де вироки? Мангер, Рищук. Гордєєв, - активисты пикетировали ГПУ с требованием отчитаться о расследовании убийства Гандзюк 04
Де вироки? Мангер, Рищук. Гордєєв, - активисты пикетировали ГПУ с требованием отчитаться о расследовании убийства Гандзюк 05
Де вироки? Мангер, Рищук. Гордєєв, - активисты пикетировали ГПУ с требованием отчитаться о расследовании убийства Гандзюк 06

Фото, видео - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/p3135793
 
 
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ЗЕсепар банда кремля полностью подмяла под себя все суды и прокуратуры, и начала московисткий реванш. Беня теперь за Расиюшку , ЗЕсепарам срочно нужно делать Малороссию..ато амеровский ФБР могут и того...экстрадировать маланца жирного.
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Порохня.Глава ГПУ кум алкаш,судебная "реформа" проведена Петей.Так что идите козин дякуваты)))
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Луценко продал дело Иванющенко,а виновать Беня,о как
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зюзіки, тепер це ВАШ головний біль
несподівано, правда ж?
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Пока еще не наш.
Смеялись когда зРада не увольняла Луценко по просьбе Зели - теперь обтекайте и требуйте результатов с Югика.
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таки вы не правы. Генеральный все еще Луцик
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этот порошенковский выкормыш вообще берега попутал,дела продает ворам в законае,сепаров крышует,луценко должен отсидеть и уже по серьезному
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Протести вже без участі нацжон? Без екстремістів серлещнаємів та зімінихгрішиних? Беніне бабло закінчилось?
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Кого там пикетировать? ГПУ - Гнилой притон ублюдков, во главе с генеральным алкашем
"Де вироки? Мангер, Рищук. Гордєєв", - активисты пикетировали ГПУ с требованием отчитаться о расследовании убийства Гандзюк - Цензор.НЕТ 5927
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откуда вылез этот имбецил?Его во власть мог привести только колхозный жлоб порошенко
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При свыне Мальдивской где были , Октивисты ху..вы ? В Минстеце ?
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З якого це бодуна вони вироки в прокуратурі шукали?
Вироки, блд, в суді пишуть!!!
Куди не глянь - діти в кедах...
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Де вироки? Мангер, Рищук. Гордєєв", - активисты пикетировали ГПУ с требованием отчитаться о расследовании убийства Гандзюк. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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