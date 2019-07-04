 "Де вироки? Мангер, Рищук. Гордєєв", - активисты пикетировали ГПУ с требованием отчитаться о расследовании убийства Гандзюк. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспонднт Цензор.НЕТ с места событий.
Так, по словам организаторов акции, 6 июня убийцы Кати получили мягкие приговоры за жестокое убийство - в обмен на соглашение, по которому должны были сдать заказчиков.
Прошел месяц. Мангер, Гордеев и Рыщук сих пор на свободе и уже планируют свои политические карьеры после выборов, а никакого продвижения следствия в установке заказчиков убийства Кати Гандзюк нет.
Фото, видео - Олег Богачук
несподівано, правда ж?
Смеялись когда зРада не увольняла Луценко по просьбе Зели - теперь обтекайте и требуйте результатов с Югика.
Вироки, блд, в суді пишуть!!!
Куди не глянь - діти в кедах...