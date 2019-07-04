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 Общество
  2020  8
Все про:Одесса (5508) педофил (401) прокуратура (3545)

 Правоохранители задержали подозреваемого в растлении девочек на Одесчине. ФОТО

Правоохранители задержали 53-летнего гражданина Молдовы, которого подозревают в том, что занимался в Одесской области растлением малолетних и привлекал их к созданию порноматериалов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру Киева.

Правоохранители задержали подозреваемого в растлении девочек на Одесчине 01

Отмечается, что мужчина проживает в селе Грибовка Одесской области и сдает жилье в аренду отдыхающим.

"Он входил в доверие к малолетним детям постояльцев и приглашал к себе "поиграть". "Во время такого общения мужчина заставлял девочек раздеться, фотографировал и склонял к совершению определенных действий", - сообщили в прокуратуре.

Правоохранители задержали подозреваемого в растлении девочек на Одесчине 02

Во время обыска в квартире задержанного изъяли значительное количество фотографий и видеозаписей, которые подтверждают его преступные действия.

Его действия квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающим ответственность за совершение развратных действий в отношении малолетних, а также за изготовление и распространение изображений порнографического характера, содержащих детскую порнографию. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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Источник: https://censor.net.ua/p3135716
 
 
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Очень многих девочек и заставлять не надо. И мальчиков тоже.
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Но это не означает что подобным непотребством нужно заниматься. Какая мерзость. Правоохранители задержали подозреваемого в растлении девочек на Одесчине - Цензор.НЕТ 6599
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информация доступна из открытых источников
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Да шо ж это такое? Почему педофилы активизировались в таких масштабах именно с приходом к власти Зе!?
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они не активизировались. активизировались желающие попиариться на теме.
у них стабильная активность, которая мало от чего зависит.
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Цензор.НЕТФотоОбществоПравоохранители задержали подозреваемого в растлении девочек на Одесчине. ФОТО
 
 
 
 
 
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