EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 Происшествия
  3128  26
Материалы по теме:
Все про:НАТО (6407) Одесса (5508) Си-Бриз (85) учения (2108)

 Sea Breeze-2019: четыре корабля НАТО зашли в порт Одессы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Утром 4 июля в Одесский морской порт вошли все четыре корабля НАТО, которые несут боевое дежурство в Средиземном море.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую", первым в Одессу прибыли флагман постоянной группы SNMG2 канадский фрегат Toronto и британский эсминец D37 Duncan. Спустя час в порту пришвартовался турецкий фрегат F241 Turgutreis, а в полдень была завершена постановка румынского F221 Regele Ferdinand.

Вся четверка относится к постоянной группе НАТО, несущей боевое дежурство в Средиземноморье море. Флагманом группы является фрегат "Торонто".

Sea Breeze-2019: четыре корабля НАТО зашли в порт Одессы 01

Корабли примут участие в международных учениях "Си Бриз -2019" и будут действовать в составе многонациональных сил.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Sea Breeze-2019: минометные расчеты морских пехотинцев Украины и США осуществили боевые стрельбы. ФОТОрепортаж

В порту Одессы корабли пробудут до 8 июля. 7 июля, в День флота, жители и гости города смогут попасть на экскурсию на канадский фрегат Toronto.

Sea Breeze-2019: четыре корабля НАТО зашли в порт Одессы 02
Sea Breeze-2019: четыре корабля НАТО зашли в порт Одессы 03
Sea Breeze-2019: четыре корабля НАТО зашли в порт Одессы 04
Sea Breeze-2019: четыре корабля НАТО зашли в порт Одессы 05
Sea Breeze-2019: четыре корабля НАТО зашли в порт Одессы 06
Sea Breeze-2019: четыре корабля НАТО зашли в порт Одессы 07
Sea Breeze-2019: четыре корабля НАТО зашли в порт Одессы 08
Sea Breeze-2019: четыре корабля НАТО зашли в порт Одессы 09
Фото: "Думская"

Источник: https://censor.net.ua/p3135701
 
   
 Топ комментарии
 
Користуючись нагодою, хочу привітати усіх присутніх тут юзерів з США.
Зі Святом 4 Липня, леді та джентльмени!
Слава Президентові Джорджу Вашингтону та усім Героям Американської Війни за Незалежність!


Sea Breeze-2019: чотири кораблі НАТО зайшли в порт Одеси - Цензор.НЕТ 6874 Sea Breeze-2019: чотири кораблі НАТО зайшли в порт Одеси - Цензор.НЕТ 2559

Sea Breeze-2019: чотири кораблі НАТО зайшли в порт Одеси - Цензор.НЕТ 3861
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Представляю как одесская вата усирается в бессильной злобе.
 показать весь комментарий
 
 
Хто пам'ятає, як у 2000-ті там пінилися гімном різні Сіманєнкі, Вєтрєнкі і Марози?
«Америка гоу хоме с УкрАіни !!!!», «Нєт ******** НАТА !!!», «Рассія Рассія !», Далой Ющєнка ! »

 показать весь комментарий
 
 
digital staff да, было такое, сейчас витренко первая леди мертвечутских каналов
 показать весь комментарий
 
 
Это хорошая операция для сдерживания агрессии кремлядей. Хоть так. Заодно подчёркивают свыоё присутствие, влияние ну и может содействие....В любом случае для военных манёвры и совместные слаженные действия это опыт. контакты на будущее ,это хорошо.
 показать весь комментарий
 
 
Користуючись нагодою, хочу привітати усіх присутніх тут юзерів з США.
Зі Святом 4 Липня, леді та джентльмени!
Слава Президентові Джорджу Вашингтону та усім Героям Американської Війни за Незалежність!


Sea Breeze-2019: чотири кораблі НАТО зайшли в порт Одеси - Цензор.НЕТ 6874 Sea Breeze-2019: чотири кораблі НАТО зайшли в порт Одеси - Цензор.НЕТ 2559


 показать весь комментарий
 
 
Где конотопская ведьма - ветренко? Сапоги НАТы сейчас весь Приморский бульвар повытаптывают.
 показать весь комментарий
 
 
А п'яні негри-морпехи зґвалтують усіх одеських дівчат, після чого візьмуться й за хлопців - і потім проведуть на Дерибасівській військовий гей-парад Sea Breeze-2019: чотири кораблі НАТО зайшли в порт Одеси - Цензор.НЕТ 1021
 показать весь комментарий
 
 
Одесская вата такое не переживёт. 😂
 показать весь комментарий
 
Фрегат "Торонто" - солидная сила. Типа "Галифакс", канадской постройки, 8 пусковых для Гарпунов,16 пусковых для ЗРК Морской Воробей, ну и по мелочи - 40-мм старый добрый Бофорс, 20-мм Фаланга, 4 торпдных аппарата. И одна вертушка. Плюс радиоэлекстронные средства обнаружения, слежения и наводки по воздушным и надводным целям.
 показать весь комментарий
 
 
Ще потрібні оті старі добрі "сокири індіанців"... якими можна робити зі свинособак святкове nuclear barbecue...
 показать весь комментарий
 
 
Гарпунами тоже можно фигачить по наземным целям, правда, достает он только на 300 км.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияSea Breeze-2019: четыре корабля НАТО зашли в порт Одессы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх