 Sea Breeze-2019: четыре корабля НАТО зашли в порт Одессы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую", первым в Одессу прибыли флагман постоянной группы SNMG2 канадский фрегат Toronto и британский эсминец D37 Duncan. Спустя час в порту пришвартовался турецкий фрегат F241 Turgutreis, а в полдень была завершена постановка румынского F221 Regele Ferdinand.

Вся четверка относится к постоянной группе НАТО, несущей боевое дежурство в Средиземноморье море. Флагманом группы является фрегат "Торонто".

Корабли примут участие в международных учениях "Си Бриз -2019" и будут действовать в составе многонациональных сил.

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В порту Одессы корабли пробудут до 8 июля. 7 июля, в День флота, жители и гости города смогут попасть на экскурсию на канадский фрегат Toronto.

















Фото: "Думская"