EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 Происшествия, Фоторепортаж
  2202  8
Материалы по теме:
Все про:Минобороны (5801) Си-Бриз (85) учения (2108)

 Sea Breeze-2019: минометные расчеты морских пехотинцев Украины и США осуществили боевые стрельбы. ФОТОрепортаж

Минометные расчеты морских пехотинцев Украины и США осуществили боевые стрельбы на учениях "Си-Бриз-2019"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Миноброны.

"Стрельбу вели по определенным целям, находились на разном расстоянии от места размещения минометных батарей, с открытых и скрытых позиций. Задачи усложняли вводные руководства учений. Поэтому некоторые цели определяли согласно информации артиллерийской разведки и корректировщика огня в процессе выполнения стрельб. Несмотря на жесткие нормативы и лимит времени, все расчеты поразили обнаружены цели точным минометным огнем", - сказано в сообщении.

Sea Breeze-2019: минометные расчеты морских пехотинцев Украины и США осуществили боевые стрельбы 01

Отмечается, что у большинства военнослужащих, участвовавших в стрельбах, - и в подразделениях морской пехоты ВМС Украины, и в подразделениях американской армии - за плечами немалый боевой опыт.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Три корабля НАТО вошли в Черное море для участия в учениях "Sea Breeze-2019". ФОТОрепортаж

Sea Breeze-2019: минометные расчеты морских пехотинцев Украины и США осуществили боевые стрельбы 02
Sea Breeze-2019: минометные расчеты морских пехотинцев Украины и США осуществили боевые стрельбы 03
Sea Breeze-2019: минометные расчеты морских пехотинцев Украины и США осуществили боевые стрельбы 04
Sea Breeze-2019: минометные расчеты морских пехотинцев Украины и США осуществили боевые стрельбы 05
Sea Breeze-2019: минометные расчеты морских пехотинцев Украины и США осуществили боевые стрельбы 06
Sea Breeze-2019: минометные расчеты морских пехотинцев Украины и США осуществили боевые стрельбы 07
Sea Breeze-2019: минометные расчеты морских пехотинцев Украины и США осуществили боевые стрельбы 08Ф
Фото: Информационная редакция информагентства Минобороны "АрмияInform" (г. Одесса).

Источник: https://censor.net.ua/p3135684
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Делятся опытом как валить ватников Sea Breeze-2019: мінометні розрахунки морських піхотинців України і США здійснили бойові стрільби - Цензор.НЕТ 7912 и по фигу что у одних ватоцефалов православие или смерть а у вторых аллаху бабаху
 показать весь комментарий
 
 
Щось я не бачу нашого славного міномета Молота!? Скажіть чесно, хто очконув наші керівники генштабу чи американці?
 показать весь комментарий
 
янки тоже не с большого калибра тренировались.
 показать весь комментарий
 
На втором фото наш братан слегка засушенный , как то бы поправить ситуевину с физухой в войске, шоб на кощее росло а на пузатом таяло.
 показать весь комментарий
 
А Вы канонаду слышите? Это в мордоре пердаки взрываются! Всех калибров! Sea Breeze-2019: мінометні розрахунки морських піхотинців України і США здійснили бойові стрільби - Цензор.НЕТ 6551
 показать весь комментарий
 
Кожний день вздовж моря літають винищувачі і гелікоптери.. НАТО ЦЕ КЛАСНО !
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияSea Breeze-2019: минометные расчеты морских пехотинцев Украины и США осуществили боевые стрельбы. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх