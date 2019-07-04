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Все про:взятка (4601) Нацполиция (9641) Херсон (576) ГБР (401)

 Начальник сектора херсонской полиции задержан при получении от браконьера $1,5 тыс. взятки, - ГБР. ФОТО

Госбюро расследований поймало на взятке начальника сектора криминальной полиции в Херсоне.

Об этом сообщает пресс-служба бюро, информирует Цензор.НЕТ.

Полицейский требовал и получил 1500 долларов взятки от браконьера, который незаконно ловил рыбу в акватории Днепра, Днепровско-Бугского лимана и Каховского водохранилища.

Им оказался исполняющий обязанности начальника сектора криминальной полиции отделения полиции в порту "Херсон" ХВП ГУ НП в Херсонской области.

После получения неправомерной выгоды коррупционера задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Уголовное производство открыто по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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Начальник сектора херсонской полиции задержан при получении от браконьера $1,5 тыс. взятки, - ГБР 01
Начальник сектора херсонской полиции задержан при получении от браконьера $1,5 тыс. взятки, - ГБР 02

Источник: https://censor.net.ua/p3135683
 
 
 Топ комментарии
 
Робити я не хочу,
Красти я боюся,
Поїду я у місто,
В поліцію наймуся... Начальник сектора херсонской полиции задержан при получении от браконьера $1,5 тыс. взятки, - ГБР - Цензор.НЕТ 4871
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не перегібайте, не 80, а лише 73 відсотки!!!
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Как раз таки поймали очередного зебила. Президент сейчас кто? то-то-же. Епоха бедности уже закончилась!!!
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- Дураков больше нет. Никто для вас не станет таскать бриллианты из чужого кармана. (с)
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Тихіше, реформатор Рюкзаков зараз в команді Зе, ти порушуєш настанови кураторів...
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Исполняющий обязанности начальника сектора криминальной полиции. За 1.5 штуки?! Таким не место в наших рядах.
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Бо мала зарплата!!!! А я хочу жити, як в Европі! Щоб гарно і зараз! І щоб нічого не робити, а красти і жити, як вони буржуї! І на все і на всіх мені насрать!Начальник сектора херсонской полиции задержан при получении от браконьера $1,5 тыс. взятки, - ГБР - Цензор.НЕТ 2825 80% внас так живуть і так думають і роблять. Тому і живемо в такому лайні.
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Робити я не хочу,
Красти я боюся,
Поїду я у місто,
В поліцію наймуся... Начальник сектора херсонской полиции задержан при получении от браконьера $1,5 тыс. взятки, - ГБР - Цензор.НЕТ 4871
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Якраз красти такі не бояться і роблять це на любому місці де б вони не опинилися, вони бояться жити на одну зарплату в цивілізованому правовому суспільстві, де кожен рівний перед законом і отримує скільки, скільки віддає для блага суспільства в якому живе.
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Для Херсона это не показатель!
Знаю не по наслышке сколько реально у нас браконьеров и как с ними завязана рыбинспекция и минэкологии!
Наверно "артельщики" просто конкурента сдали! Пацан рамсы попутал и полез со своими сетями на чужую территорию!
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Да там все взяточники,все хапают беря пример со свинарчуков и кобли.
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У деяких навіть статки в офшорах, беруть приклад з 95 кварталу мабуть...
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Мнение потрохобота меня не интересует,инах.
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А вы говорите ПЕДОФИЛЫ!!!
Да тут каждый чиновник педофил- Все хотят тр..нуть нашу Украину!!!
И не важно у солдат у детей или у малоимущих- главное украсть!
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Херсонские мусора это просто подонки из подонков ,похоже они проходили специальный отбор по мерзости .. Начальника сектору херсонської поліції затримано під час одержання від браконьєра $1,5 тис. хабаря, - ДБР - Цензор.НЕТ 7221
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНачальник сектора херсонской полиции задержан при получении от браконьера $1,5 тыс. взятки, - ГБР. ФОТО
 
 
 
 
 
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