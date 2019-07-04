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 Происшествия, Общество
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Все про:мошенничество (737) СБУ (13573) страхование (144) страховые компании (4)

 СБУ разоблачила экс-главу страховой компании "Гарант-Лайф", присвоившего 40 млн вкладов. ФОТО

Правоохранители уличили бывшего председателя правления страховой компании "Гарант-Лайф" в хищении средств.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, в течение 2015−2016 годов топ-менеджер присвоил себе средства клиентов на сумму около 40 млн гривен. Деньги злоумышленник потратил на приобретение у подконтрольных предприятий с признаками фиктивности "мусорных" ценных бумаг по завышенной стоимости. Затем средства были присвоены топ-менеджером и владельцами страховой компании.

Таким образом, более десяти тысяч вкладчиков, заключивших договоры на страхование здоровья и жизни, фактически лишились возможности получить предусмотренные возмещения.

Сейчас бывшему главе компании объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.

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СБУ разоблачила экс-главу страховой компании Гарант-Лайф, присвоившего 40 млн вкладов 01
СБУ разоблачила экс-главу страховой компании Гарант-Лайф, присвоившего 40 млн вкладов 02

Источник: https://censor.net.ua/p3135677
 
 
 Топ комментарии
 
При порошенко СБУ крішевала таких классных ребят.
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Одно радует 29,2 млн это вклады зебилов. Их 73 %, а против статистики не попрешь!!!
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Одно радует 29,2 млн это вклады зебилов. Их 73 %, а против статистики не попрешь!!!
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схема, по которой Аваков вывел деньги своего банка Базис и точно так Приват. деньги вкладчиков меняют на мыльный пузырь. потом государство компенсирует.
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При порошенко СБУ крішевала таких классных ребят.
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откуда ты знаешь?? скинь инфу, пойду разберусь с этими подонками.
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Поведение Порошенко и всей его армии порохоботов после проигрыша на президентских выборах очень хорошо описывается моделью умирания, которую американский психолог Элизабет Кюблер-Росс изложила ровно 50 лет назад.
Напомним, что Кюблер-Росс выделяла пять стадий - отрицание, гнев, торг, депрессия, отчаяние, - наблюдая за поведением смертельно больных пациентов больниц в Нью-Йорке, Чикаго и Колорадо.
Но эти фазы применимы к описанию любой неприятной неизбежности, с которой неожиданно сталкиваются люди.
Именно такой кошмарной неприятностью для Порошенко и его прикормленных порохоботов стал проигрыш в первом туре 31 марта.
Именно в этом момент началась первая фаза, фаза отрицания.
Суть фазы: это абсурд!, это же клоун! Этого не может быть! Народ, ты свихнулся! Опомнись и правильно проголосуй во втором туре!
Порошенко просто сходил с ума, отказываясь признать реалии. Он ссался в баночки, раздавал обещания все поменять, требовал встреч с Зеленским, чтобы размазать его на дебатах. Но пришел второй тур и … разгромное поражение!

С этого момент началась вторая стадия - стадия гнева.
Порохоботы начинают вести себя агрессивно, пугают общество «реваншем», угрожают президенту физической расправой, если он уступит России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18), устраивают провокации и демонстрируют решительную агрессию на майдане. Вторая фаза продолжается и сейчас…
Что дальше?
Дальше, - строго по теории, - после оглушительного поражения на выборах в ВР, порохоботы вступят в стадию торга. Начнут хвалить Зеленского, предлагать ему конструктивное сотрудничество, выражать готовность поддержать его инициативы и т.д.
Когда провалится фаза торга, основная масса порохоботов впадет в депрессию, переходящую в отчаяние. Наиболее одиозная часть покинет страну, другие выпадут в осадок, большинство переобуются в воздухе, некоторые просто сопьются.
Окончательная политическая смерть порохоботства, как уникального в своей мерзкости явления, наступит после бегства Порошенко из страны.
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1. прими к сведению- такое длинное фуфло никто не читает. 2. автор, которого ты уже десятый раз вставляешь, пишет всякий сифилис на сайтах ##### РУ. не настораживает?
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Вопрос , предстанет ли глава перед судом?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ разоблачила экс-главу страховой компании "Гарант-Лайф", присвоившего 40 млн вкладов. ФОТО
 
 
 
 
 
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