EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 Фоторепортаж, За рубежом
  48  2
Материалы по теме:
Все про:политзаключенные (1214) Сенцов (987) Сущенко (463) Фриланд Хрыстя (117)

 "Канада вас поддерживает! Вы не забыты!" - Фриланд написала открытки Сенцову и Сущенко. ФОТОрепортаж

В среду, 3 июля, министр иностранных дел Канады Хрыстя Фриланд собственноручно подписала открытки пленникам Кремля Роману Сущенко и Олегу Сенцову со словами поддержки.

Об этом говорится в сообщении группы активистов Postcards for Prisoners: Ukrainian Political Prisoners Project в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Фриланд, министер иностранных дел Канады, подписывает открытки и демонстрирует свою поддержку украинским политическим заключенным Олегу Сенцов и Роману Сущенко", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Канада рассматривает выдачу российских паспортов жителям ОРДЛО как акт агрессии против Украины, - Фриланд

Канада вас поддерживает! Вы не забыты! - Фриланд написала открытки Сенцову и Сущенко 01
Канада вас поддерживает! Вы не забыты! - Фриланд написала открытки Сенцову и Сущенко 02

Активисты добавили подпись к фотографиям: "Конференция по поддержке украинских реформ, Торонто, 2-4 июля 2019".

Канада вас поддерживает! Вы не забыты! - Фриланд написала открытки Сенцову и Сущенко 03

"Канада вас поддерживает! Вы не забыты!", - написала председатель канадского МИД на открытке журналисту Роману Сущенко.

Канада вас поддерживает! Вы не забыты! - Фриланд написала открытки Сенцову и Сущенко 04

На открытке Олегу Сенцов Фриланд написала: "Канада о вас думает! Мы вас поддерживаем!"

Канада вас поддерживает! Вы не забыты! - Фриланд написала открытки Сенцову и Сущенко 05
Канада вас поддерживает! Вы не забыты! - Фриланд написала открытки Сенцову и Сущенко 06

Источник: https://censor.net.ua/p3135666
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
С западной толерантностью и неготовностью обострять отношения со срашкой они сгниют в кацапской тюрьме( Хотя открытка тоже прикольно можно в камере на стенку обхарканную туберкулёзником повесить )
 показать весь комментарий
 
Христя за Сущенка, Сенцова та інших україхнських політв'язнів в парашинських гулагах пам'ятає. А клован-зебіл, скоріш за все, і не знає... Жодного разу не вякнув...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Канада вас поддерживает! Вы не забыты!" - Фриланд написала открытки Сенцову и Сущенко. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх