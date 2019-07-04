 "Канада вас поддерживает! Вы не забыты!" - Фриланд написала открытки Сенцову и Сущенко. ФОТОрепортаж

Об этом говорится в сообщении группы активистов Postcards for Prisoners: Ukrainian Political Prisoners Project в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Фриланд, министер иностранных дел Канады, подписывает открытки и демонстрирует свою поддержку украинским политическим заключенным Олегу Сенцов и Роману Сущенко", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Канада рассматривает выдачу российских паспортов жителям ОРДЛО как акт агрессии против Украины, - Фриланд





Активисты добавили подпись к фотографиям: "Конференция по поддержке украинских реформ, Торонто, 2-4 июля 2019".

"Канада вас поддерживает! Вы не забыты!", - написала председатель канадского МИД на открытке журналисту Роману Сущенко.

На открытке Олегу Сенцов Фриланд написала: "Канада о вас думает! Мы вас поддерживаем!"



