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 Происшествия, Фоторепортаж
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 ОБСЕ зафиксировала отсутствие вооружения с обеих сторон в районе Станицы Луганской. ФОТО

Наблюдательная мониторинговая миссия ОБСЕ заявляет, что в районе Станицы Луганской после разведения сил больше нет вооружения, ранее зафиксированного с обеих сторон линии соприкосновения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении миссии в Twitter.

"Вооружения, ранее зафиксированного с обеих сторон линии соприкосновения, больше нет на участке в районе Станицы Луганской", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парубий: Считаю, что отвод сил в Станице Луганской - это шаг к капитуляции, а не шаг к миру

ОБСЕ зафиксировала отсутствие вооружения с обеих сторон в районе Станицы Луганской 01

Как сообщалось, Владимир Зеленский назвал разведение сил в Станице Луганской "началом конца активной фазы войны". Президент призвал украинцев "не поддаваться панике и провокациям".

Напомним, разведение сил в Станице Луганской прошло 26-28 июня, отведение войск подтвердили наблюдатели ОБСЕ.

ОБСЕ зафиксировала отсутствие вооружения с обеих сторон в районе Станицы Луганской 02

Источник: https://censor.net.ua/p3135628
 
 
 Топ комментарии
 
а по соседним кустам да "зеленке" не шарились?
рашка ж может... да и ОБСЕ... тот еще Зоркий Сокол ))))
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Водку там еще не начали жрать с друг дружкой?) ОБСЕ зафиксировала отсутствие вооружения с обеих сторон в районе Станицы Луганской - Цензор.НЕТ 2034 и совместніе просмотрі концертов квартал 95...
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Может рашка на попятную ? Говорили у них автопром уже стал...
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Та хорошо бы было. Но вопрос в том отвела ли рашка вооружение или наблюдатели ОБСЕ не надели очки? А в кустах проверяли?
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Встал ВАЗ, да не так, как ЗАЗ. Проблемы с поставщиком деталей, а не спросом.
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а по соседним кустам да "зеленке" не шарились?
рашка ж может... да и ОБСЕ... тот еще Зоркий Сокол ))))
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Ага! І наші, і сепаратисти ходять з квіиґтами і надувними кульками! ОБСЄ - на диво правдива організація. Тільки якщо наші - це регулярна армія визнаної країни, яка змушена дотримуватися і дотримується взятих на себе зобов'язань і тому зброя зачохлена, то роки "нікому нічого не винні" і їхня "миролюбність" залежить просто від їх настрою.
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Водку там еще не начали жрать с друг дружкой?) ОБСЕ зафиксировала отсутствие вооружения с обеих сторон в районе Станицы Луганской - Цензор.НЕТ 2034 и совместніе просмотрі концертов квартал 95...
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Видатні успіхи "мирної" політики - сєпари відкотили беху та зушку. Хоча їх же спокійно можна замаскувати в зельонці.
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Знакомьтесь - кандидат на пост премьер-министра Украины от партии Зеленского
https://timeze2019.blogspot.com/2019/07/blog-post_4.html

https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
04.07.2019 г.
Пока ты Вова, прогуливался по Торонто и сравнивал цены в ресторанах с киевскими, как мы и предупреждали - эшелон разгрузив боеприпасы благополучно уехал в РФ. С утра уже 48 обстрелов по линии фронта. Уже 9 человек ранено.
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Эшелоны с боеприпасами из рашки едут с 2014 года, если ты не в курсе. Кто сдал границу? Да уж точно не рядовые погранцы, которые в 2014 году отчаянно сопротивлялись, но не получили малейшей поддержки. Короче, это был капитальный слив и, надеюсь, виновные сядут на скамью подсудимых.
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Тут речь идет только о Станице. В Станице стреляют?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияОБСЕ зафиксировала отсутствие вооружения с обеих сторон в районе Станицы Луганской. ФОТО
 
 
 
 
 
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