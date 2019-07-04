 ОБСЕ зафиксировала отсутствие вооружения с обеих сторон в районе Станицы Луганской. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении миссии в Twitter.
"Вооружения, ранее зафиксированного с обеих сторон линии соприкосновения, больше нет на участке в районе Станицы Луганской", - сказано в сообщении.
Как сообщалось, Владимир Зеленский назвал разведение сил в Станице Луганской "началом конца активной фазы войны". Президент призвал украинцев "не поддаваться панике и провокациям".
Напомним, разведение сил в Станице Луганской прошло 26-28 июня, отведение войск подтвердили наблюдатели ОБСЕ.
рашка ж может... да и ОБСЕ... тот еще Зоркий Сокол ))))
https://timeze2019.blogspot.com/2019/07/blog-post_4.html
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
04.07.2019 г.
Пока ты Вова, прогуливался по Торонто и сравнивал цены в ресторанах с киевскими, как мы и предупреждали - эшелон разгрузив боеприпасы благополучно уехал в РФ. С утра уже 48 обстрелов по линии фронта. Уже 9 человек ранено.
Дмитро Корчинський
18 год ·
Розведення сил в Станиці Луганській
https://www.facebook.com/korchynskyi/videos/2308983769167142/