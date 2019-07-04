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 Политика Украины, Происшествия
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 Пять лет назад российские наемники впервые обстреляли Луганск из минометов, обвинив ВСУ. Позже террористы признали свою причастность. ФОТО+ВИДЕО

Ровно 5 лет назад, вечером 3 июля 2014 года, пособники российских оккупантов совершили первый минометный обстрел Луганска, обвинив в нем украинскую армию. В результате обстрела погибли мирные жители.

Об этом напоминает издание "Восточный вариант", сообщает Цензор.НЕТ.

Тогда, около 19:30 серия взрывов произошла в северной и северо-восточной части областного центра – в Каменнобродском районе и поселке Большая Вергунка, которая входит в черту Луганска. "Прилеты" также были в районе ЖД вокзала у СШ №7, в центре на ул. Оборонной и Остапенко, а также в районе автовокзала на территории областного онкодиспансера.

"По словам жителей пос. Большая Вергунка, в результате обстрела погибли несколько человек, еще несколько получили ранения. Официальных данных получить уже не было возможности", - говорится в статье.

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Пять лет назад российские наемники впервые обстреляли Луганск из минометов, обвинив ВСУ. Позже террористы признали свою причастность 01
Пять лет назад российские наемники впервые обстреляли Луганск из минометов, обвинив ВСУ. Позже террористы признали свою причастность 02
Пять лет назад российские наемники впервые обстреляли Луганск из минометов, обвинив ВСУ. Позже террористы признали свою причастность 03

Отмечается, что обстрел велся из миномета небольшого калибра и, соответственно, с небольшой дальностью полета мин. С позиций украинских военных долететь эти мины не могли физически. Однако террористы упорно распространяли слухи о мобильных диверсионных группах ВСУ.

"Версия об "блуждающих украинских минометах" была несостоятельной. Луганск был в кольце блокпостов, на которых участники незаконных вооруженных формирований досматривали весь проезжающий транспорт. Город патрулировали вооруженные члены НВФ. Тем не менее значительная часть луганчан не могла поверить, что обстреливают их дома и убивают их соседей "свои", "защитники от хунты"", - подчеркивает автор материала.

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Спустя несколько лет стали выяснятся некоторые подробности происходившего летом 2014-го. В декабре 2016 года бывший главарь группировки "ЛНР" Валерий Болотов, который к тому времени уже уехал из Луганска в Москву, в интервью российскому изданию "Росбалт" обвинил в обстрелах Луганска действовавшего на тот момент "главу ЛНР" Игоря Плотницкого и его людей.

Пять лет назад российские наемники впервые обстреляли Луганск из минометов, обвинив ВСУ. Позже террористы признали свою причастность 04

Позже его слова о причастности боевиков Плотницкого к обстрелам Луганска подтвердили и другие участники бандформирований "ЛНР". В 2017 году "МГБ ЛНР" выложило видеозапись допроса одного из арестованных боевиков батальона "Заря" Виталия Воротилина, который признался, что именно этот батальон занимался в 2014 году обстрелами Луганска. Воротилин назвал позывные боевиков, ответственных за обстрелы города.

Также подтверждал причастность людей Плотницкого к хаотичным обстрелам Луганска летом 2014-го и другой известный боевик "ЛНР" Александр Агафонов с позывным Лис. Свое прризнание он сам записал на видео и выложил в интернет.

Источник: https://censor.net.ua/p3135624
 
 
 Топ комментарии
 
"Они же там наши люди!" - зелена шмаркля в своей инаугурационной речи 21 мая о лугандонах
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Разговор с террористом,может быть только с помощью. пулемета.
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Братушки из за поребрика принесли народам Бамбаза руский мир...
Но виноваты конечно укро хфашисты)))
Да прибудет с вами распятый мальчик в трусиках и запененая бабуля эпилептик!))))
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"Они же там наши люди!" - зелена шмаркля в своей инаугурационной речи 21 мая о лугандонах
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Разговор с террористом,может быть только с помощью. пулемета.
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3 июля 2014 года появились первые погибшие среди мирного населения? а авиаудар по областной администрации 2 июня 2014 с восемью погибшими уже как бы позабыли?
Источник: https://censor.net.ua/p3135624
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Вряд ли это первые жертвы. 3 мая 2014 в Краматорске была застрелена на сепарском блок-посту Юля Изотова. Кстати сепары и тогда обвинили в этом ВСУ и устроили грандиозный спектакль из ее смерти и похорон.
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"впервые обстреляли Луганск"
Вы хоть заголовки читайте...
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Братушки из за поребрика принесли народам Бамбаза руский мир...
Но виноваты конечно укро хфашисты)))
Да прибудет с вами распятый мальчик в трусиках и запененая бабуля эпилептик!))))
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Я помню как фсбшники переодетые в репортёров взахлеб рассказывали, как якобы украинская армия обстреливала руськогаварящих, снимая все в деталях, размазанные мозги по полу, кровищу на стенах и т.д. Показывая все это тупоголовому азиатскому населению, в результате чего они взяли оружие и пришли на нашу землю. Должен состояться международный трибунал с осуждением всех виновных и приговорению к смертной казни, для особо скрывающихся персонажей в Украине должен заработать свой «моссад».
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А вот при чем тут Шарий люди спрашивают
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русский мир он такой не щадит никого
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Мендель ничего не хочет сказать по этому поводу?
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Мой товарищ, делаю подсказку, бывший капитан КГБ
вышел в центре Луганска на балкон, а внизу шмаляет миномет
он прикинул калибр, дальность, куда прилетает
сел в поезд и уехал в Киев.
тогда еще ходили поезда
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПять лет назад российские наемники впервые обстреляли Луганск из минометов, обвинив ВСУ. Позже террористы признали свою причастность. ФОТО+ВИДЕО
 
 
 
 
 
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