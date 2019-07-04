 Пять лет назад российские наемники впервые обстреляли Луганск из минометов, обвинив ВСУ. Позже террористы признали свою причастность. ФОТО+ВИДЕО

Об этом напоминает издание "Восточный вариант", сообщает Цензор.НЕТ.
Тогда, около 19:30 серия взрывов произошла в северной и северо-восточной части областного центра – в Каменнобродском районе и поселке Большая Вергунка, которая входит в черту Луганска. "Прилеты" также были в районе ЖД вокзала у СШ №7, в центре на ул. Оборонной и Остапенко, а также в районе автовокзала на территории областного онкодиспансера.
"По словам жителей пос. Большая Вергунка, в результате обстрела погибли несколько человек, еще несколько получили ранения. Официальных данных получить уже не было возможности", - говорится в статье.
Отмечается, что обстрел велся из миномета небольшого калибра и, соответственно, с небольшой дальностью полета мин. С позиций украинских военных долететь эти мины не могли физически. Однако террористы упорно распространяли слухи о мобильных диверсионных группах ВСУ.
"Версия об "блуждающих украинских минометах" была несостоятельной. Луганск был в кольце блокпостов, на которых участники незаконных вооруженных формирований досматривали весь проезжающий транспорт. Город патрулировали вооруженные члены НВФ. Тем не менее значительная часть луганчан не могла поверить, что обстреливают их дома и убивают их соседей "свои", "защитники от хунты"", - подчеркивает автор материала.
Спустя несколько лет стали выяснятся некоторые подробности происходившего летом 2014-го. В декабре 2016 года бывший главарь группировки "ЛНР" Валерий Болотов, который к тому времени уже уехал из Луганска в Москву, в интервью российскому изданию "Росбалт" обвинил в обстрелах Луганска действовавшего на тот момент "главу ЛНР" Игоря Плотницкого и его людей.
Позже его слова о причастности боевиков Плотницкого к обстрелам Луганска подтвердили и другие участники бандформирований "ЛНР". В 2017 году "МГБ ЛНР" выложило видеозапись допроса одного из арестованных боевиков батальона "Заря" Виталия Воротилина, который признался, что именно этот батальон занимался в 2014 году обстрелами Луганска. Воротилин назвал позывные боевиков, ответственных за обстрелы города.
Также подтверждал причастность людей Плотницкого к хаотичным обстрелам Луганска летом 2014-го и другой известный боевик "ЛНР" Александр Агафонов с позывным Лис. Свое прризнание он сам записал на видео и выложил в интернет.
Источник: https://censor.net.ua/p3135624
Вы хоть заголовки читайте...
Но виноваты конечно укро хфашисты)))
Да прибудет с вами распятый мальчик в трусиках и запененая бабуля эпилептик!))))
вышел в центре Луганска на балкон, а внизу шмаляет миномет
он прикинул калибр, дальность, куда прилетает
сел в поезд и уехал в Киев.
тогда еще ходили поезда