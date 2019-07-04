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 Фоторепортаж, За рубежом
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Все про:Зеленский (1996) Канада (1284) Саджан Харджит (50)

 "Важно учить наших детей гордой истории украинского народа", - министр обороны Канады Саджан познакомил Зеленского с дочкой. ФОТОрепортаж

Министр обороны Канады Харджит Саджан познакомил свою дочь с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита в Торонто.

Об этом сам Саджан написал на своей странице в сети Твиттер, передает Цензор.НЕТ.

"Важно учить наших детей гордой истории и трудностям украинского народа и делиться его богатым культурным наследием. Рад был снова встретить Президента Зеленского и познакомить его с моей дочерью", - отметил Саджан.

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Важно учить наших детей гордой истории украинского народа, - министр обороны Канады Саджан познакомил Зеленского с дочкой 01
Важно учить наших детей гордой истории украинского народа, - министр обороны Канады Саджан познакомил Зеленского с дочкой 02

Впоследствии он подчеркнул, что Канада гордится тем, что принимает конференцию по реформам в Украине. "Конференция относительно реформ в Украине предоставила возможность сотням друзей и партнеров Украины собраться вместе в поддержку процесса реформирования государства, в то время, как мы все работаем над созданием безопасной и суверенной Украины", - отметил Саджан.

Важно учить наших детей гордой истории украинского народа, - министр обороны Канады Саджан познакомил Зеленского с дочкой 03
Важно учить наших детей гордой истории украинского народа, - министр обороны Канады Саджан познакомил Зеленского с дочкой 04

Источник: https://censor.net.ua/p3135620
 
 
 Топ комментарии
 
Той випадок, коли іноземець з канадського уряду вчить Президента України патриотизму!
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меняй методичку если порох у тя Вальцман, то Зельмана прийдется вспоминать сто пудово
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уверен, что наш незнайка очень многое из нашей славной и трудной истории впервые услышал от канадского сикха,министра обороны
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Мне это как то диковато кажется. Канада, какая то дружелюбная, уютная страна. А к Украине слишком приятно относится. Вам так не кажется?
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Почему Канада должна относиться к Украине иначе?
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Ну, кроме богатой украинской диаспоры, страна почти никакой выгоды Канаде больше не даёт. Встречный вопрос - а почему должна относится дружелюбно?
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Вот! Выгоды никакой, значит, хорошо относится к Украине не из-за меркантильных соображений.
Видят, что Украина при всех ее внутренних проблемах, ведет себя порядочно по отношению к другим, не в пример мордору.
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А тебе в голову не приходило что богатая украинская диаспора влияет вообще на политику Канады, а в отношении политики Канады к Украине и подавно.
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Я, кста, когда кацапы напали на Украину в 2014 - сразу сказал, что подавятся и как с Грузией не получится. И прежде всего этого не даст сделать именно канадская диаспора.
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так и есть. И это неожидан, при том что Канада Намного влиятельней чем многим кажется.
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Значит, Вы не достаточно реалистично оцениваете действительность, если для Вас что-то происходящее оказалось неожиданным.
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как раз наоборот..Попробуйте меня разубедить.
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Оно мне надо?)
Для меня вполне закономерна поддержка Канадой Украины.
Она первой ( в один день с Польшей ) признала независимую Украину в 1991 году.
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Той випадок, коли іноземець з канадського уряду вчить Президента України патриотизму!
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Хтоб вас, педіотів, ще б мові навчив. ПатрИот, млєа, знайшовся
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Кацапські вуха не сховають ніякі проксі. "Важливо навчати наших дітей гордої історії українського народу", - міністр оборони Канади Саджан познайомив Зеленського із донькою - Цензор.НЕТ 9356
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може хоч ти моє питаннячко стосовно укр. мови відповіси. ти ж її знаєш? еге ж? всі твої колеги чомусь сцять... "Важно учить наших детей гордой истории украинского народа", - министр обороны Канады Саджан познакомил Зеленского с дочкой - Цензор.НЕТ 9499
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стопудово. От Петро Олексійович - справжній патріот України! Правда гроші ховає в офшорах, віллу купив в Іспанії, дітки вчаться в Англії, вдома спілкується російською, - а в іншому наш, український козак! )))
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Люблю такие новости и беснование в них прыхильныков мятого пиджака.
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Зе не сможет воспользоваться таким советом. Он же Родину представляет как актрису немецких фильмов для взрослых...
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Зеля виховує дітей на своєму серіалі свати, слуга народу та квартал- шоу.
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такая улыбка кривая, хотя клоун должен быть уметь красиво улыбаться по щелчку, он же что то там рекламировал раньше
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"Важливо навчати наших дітей гордої історії українського народу" - а навчання почали з позору українського народу.
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Ну хоть кого-то нашли пониже нашего Зе-коротышки.
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Донька на Зеленського більше схожа, аніж на папашу.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Важно учить наших детей гордой истории украинского народа", - министр обороны Канады Саджан познакомил Зеленского с дочкой. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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