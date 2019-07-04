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 Политика Украины
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Все про:Министерство молодежи и спорта (60) пикет (592) протест (4463) спорт (1733)

 "Геть Башенка - паразита", - активисты пикетируют Минмолодьспорту с требованием уволить главу Федерации велоспорта, нахамившего украинской чемпионке Соловей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве под Министерством молодежи и спорта Украины проходит акция в поддержку победительницы Европейских игр 2019 года в велоспорте Анны Соловей, которой нахамил и угрожал глава Федерации велоспорта Александр Башенко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Активисты, велосипедисты пикетируют Министерство молодежи и спорта Украины с требованием официальных извинений от главы Федерации велоспорта Александра Башенко перед спортсменкой Анной Соловей, а также его отставки с поста председателя Федерации.

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Активисты держат плакаты со своими требованиями. Также они написали и подписывают обращение к министру Жданову, в котором изложили свои требования.

Геть Башенка - паразита, - активисты пикетируют Минмолодьспорту с требованием уволить главу Федерации велоспорта, нахамившего украинской чемпионке Соловей 01
Геть Башенка - паразита, - активисты пикетируют Минмолодьспорту с требованием уволить главу Федерации велоспорта, нахамившего украинской чемпионке Соловей 02
Геть Башенка - паразита, - активисты пикетируют Минмолодьспорту с требованием уволить главу Федерации велоспорта, нахамившего украинской чемпионке Соловей 03
Геть Башенка - паразита, - активисты пикетируют Минмолодьспорту с требованием уволить главу Федерации велоспорта, нахамившего украинской чемпионке Соловей 04
Геть Башенка - паразита, - активисты пикетируют Минмолодьспорту с требованием уволить главу Федерации велоспорта, нахамившего украинской чемпионке Соловей 05
Геть Башенка - паразита, - активисты пикетируют Минмолодьспорту с требованием уволить главу Федерации велоспорта, нахамившего украинской чемпионке Соловей 06
Геть Башенка - паразита, - активисты пикетируют Минмолодьспорту с требованием уволить главу Федерации велоспорта, нахамившего украинской чемпионке Соловей 07
Геть Башенка - паразита, - активисты пикетируют Минмолодьспорту с требованием уволить главу Федерации велоспорта, нахамившего украинской чемпионке Соловей 08
Геть Башенка - паразита, - активисты пикетируют Минмолодьспорту с требованием уволить главу Федерации велоспорта, нахамившего украинской чемпионке Соловей 09
Геть Башенка - паразита, - активисты пикетируют Минмолодьспорту с требованием уволить главу Федерации велоспорта, нахамившего украинской чемпионке Соловей 10
Геть Башенка - паразита, - активисты пикетируют Минмолодьспорту с требованием уволить главу Федерации велоспорта, нахамившего украинской чемпионке Соловей 11
Геть Башенка - паразита, - активисты пикетируют Минмолодьспорту с требованием уволить главу Федерации велоспорта, нахамившего украинской чемпионке Соловей 12
Геть Башенка - паразита, - активисты пикетируют Минмолодьспорту с требованием уволить главу Федерации велоспорта, нахамившего украинской чемпионке Соловей 13
Геть Башенка - паразита, - активисты пикетируют Минмолодьспорту с требованием уволить главу Федерации велоспорта, нахамившего украинской чемпионке Соловей 14
Геть Башенка - паразита, - активисты пикетируют Минмолодьспорту с требованием уволить главу Федерации велоспорта, нахамившего украинской чемпионке Соловей 15
Геть Башенка - паразита, - активисты пикетируют Минмолодьспорту с требованием уволить главу Федерации велоспорта, нахамившего украинской чемпионке Соловей 16
Геть Башенка - паразита, - активисты пикетируют Минмолодьспорту с требованием уволить главу Федерации велоспорта, нахамившего украинской чемпионке Соловей 17
Геть Башенка - паразита, - активисты пикетируют Минмолодьспорту с требованием уволить главу Федерации велоспорта, нахамившего украинской чемпионке Соловей 18
Геть Башенка - паразита, - активисты пикетируют Минмолодьспорту с требованием уволить главу Федерации велоспорта, нахамившего украинской чемпионке Соловей 19

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Ранее глава Федерации велоспорта Украины Башенко публично нахамил чемпионке Европейских игр Соловей: "Запомни, принцесса, будешь вонять - прогоним и не вспомним, как звали".

Источник: https://censor.net.ua/p3135611
 
 
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Ого скільки хрустиків в одному місці. Оце напромили (с)
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« Накурившийся Треухов выпил три рюмки водки и совершенно опьянел. Он целовался со всеми, и все целовали его.» (с)
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Сейчас бесстрашно выйдет бухой Башенко и всех разгонит.
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Разгонит врядли, а вот демонстративно себя чпокнуть, это может.
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Он может попасть под велосипед. Несчастный случай.
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С таким хамским поведением к спортсменам всяких руководителей мы только опустимся на дно в спортивных достижениях..
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придется тебе работать на этом поприще долго - месяца 3 )) там 90% кабмина заслужило
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Так это же велосипедисты...кто как не они должны выбирать президента федерации велосипедного спорта Украины? Почему они сами не могут этого быдло-алкаша снять с должности голосованием?
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я думаю если разогнать 80% кабмина и прилегающих контор ничего страшного кроме экономии не случится "Геть Башенка-паразита", - активісти пікетують Мінмолодьспорту з вимогою звільнити главу Федерації велоспорту, який нахамив українській чемпіонці Соловей - Цензор.НЕТ 8030 "Геть Башенка-паразита", - активісти пікетують Мінмолодьспорту з вимогою звільнити главу Федерації велоспорту, який нахамив українській чемпіонці Соловей - Цензор.НЕТ 8030
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Смотря, какие дела мутил этот товарищ с Ждановым...может ничего ему и не будет.. "Геть Башенка-паразита", - активісти пікетують Мінмолодьспорту з вимогою звільнити главу Федерації велоспорту, який нахамив українській чемпіонці Соловей - Цензор.НЕТ 9816 .
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Геть Башенка - паразита", - активисты пикетируют Минмолодьспорту с требованием уволить главу Федерации велоспорта, нахамившего украинской чемпионке Соловей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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