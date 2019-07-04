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 Политика Украины
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 "Геть Башенка - паразита", - активисты пикетируют Минмолодьспорта с требованием уволить главу Федерации велоспорта, нахамившего украинской чемпионке Соловей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве под Министерством молодежи и спорта Украины проходит акция в поддержку победительницы Европейских игр 2019 года в велоспорте Анны Соловей, которой нахамил и угрожал глава Федерации велоспорта Александр Башенко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Активисты, велосипедисты пикетируют Министерство молодежи и спорта Украины с требованием официальных извинений от главы Федерации велоспорта Александра Башенко перед спортсменкой Анной Соловей, а также его отставки с поста председателя Федерации.

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Активисты держат плакаты со своими требованиями. Также они написали и подписывают обращение к министру Жданову, в котором изложили свои требования.

Геть Башенка - паразита, - активисты пикетируют Минмолодьспорта с требованием уволить главу Федерации велоспорта, нахамившего украинской чемпионке Соловей 01
Геть Башенка - паразита, - активисты пикетируют Минмолодьспорта с требованием уволить главу Федерации велоспорта, нахамившего украинской чемпионке Соловей 02
Геть Башенка - паразита, - активисты пикетируют Минмолодьспорта с требованием уволить главу Федерации велоспорта, нахамившего украинской чемпионке Соловей 03
Геть Башенка - паразита, - активисты пикетируют Минмолодьспорта с требованием уволить главу Федерации велоспорта, нахамившего украинской чемпионке Соловей 04
Геть Башенка - паразита, - активисты пикетируют Минмолодьспорта с требованием уволить главу Федерации велоспорта, нахамившего украинской чемпионке Соловей 05
Геть Башенка - паразита, - активисты пикетируют Минмолодьспорта с требованием уволить главу Федерации велоспорта, нахамившего украинской чемпионке Соловей 06
Геть Башенка - паразита, - активисты пикетируют Минмолодьспорта с требованием уволить главу Федерации велоспорта, нахамившего украинской чемпионке Соловей 07
Геть Башенка - паразита, - активисты пикетируют Минмолодьспорта с требованием уволить главу Федерации велоспорта, нахамившего украинской чемпионке Соловей 08
Геть Башенка - паразита, - активисты пикетируют Минмолодьспорта с требованием уволить главу Федерации велоспорта, нахамившего украинской чемпионке Соловей 09
Геть Башенка - паразита, - активисты пикетируют Минмолодьспорта с требованием уволить главу Федерации велоспорта, нахамившего украинской чемпионке Соловей 10
Геть Башенка - паразита, - активисты пикетируют Минмолодьспорта с требованием уволить главу Федерации велоспорта, нахамившего украинской чемпионке Соловей 11
Геть Башенка - паразита, - активисты пикетируют Минмолодьспорта с требованием уволить главу Федерации велоспорта, нахамившего украинской чемпионке Соловей 12
Геть Башенка - паразита, - активисты пикетируют Минмолодьспорта с требованием уволить главу Федерации велоспорта, нахамившего украинской чемпионке Соловей 13
Геть Башенка - паразита, - активисты пикетируют Минмолодьспорта с требованием уволить главу Федерации велоспорта, нахамившего украинской чемпионке Соловей 14
Геть Башенка - паразита, - активисты пикетируют Минмолодьспорта с требованием уволить главу Федерации велоспорта, нахамившего украинской чемпионке Соловей 15
Геть Башенка - паразита, - активисты пикетируют Минмолодьспорта с требованием уволить главу Федерации велоспорта, нахамившего украинской чемпионке Соловей 16
Геть Башенка - паразита, - активисты пикетируют Минмолодьспорта с требованием уволить главу Федерации велоспорта, нахамившего украинской чемпионке Соловей 17
Геть Башенка - паразита, - активисты пикетируют Минмолодьспорта с требованием уволить главу Федерации велоспорта, нахамившего украинской чемпионке Соловей 18
Геть Башенка - паразита, - активисты пикетируют Минмолодьспорта с требованием уволить главу Федерации велоспорта, нахамившего украинской чемпионке Соловей 19

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Ранее глава Федерации велоспорта Украины Башенко публично нахамил чемпионке Европейских игр Соловей: "Запомни, принцесса, будешь вонять - прогоним и не вспомним, как звали".

Источник: https://censor.net.ua/p3135611
 
   
 Топ комментарии
 
С таким хамским поведением к спортсменам всяких руководителей мы только опустимся на дно в спортивных достижениях..
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Лично дал бы этому Башенко по ипалу!
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Сейчас бесстрашно выйдет бухой Башенко и всех разгонит.
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Ого скільки хрустиків в одному місці. Оце напромили (с)
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« Накурившийся Треухов выпил три рюмки водки и совершенно опьянел. Он целовался со всеми, и все целовали его.» (с)
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- Кто это говорит? Это говорит граф Толстой? Или Дарвин? Нет. Я слышу это из уст человека, который еще вчера только собирался забраться ночью в квартиру Грицацуевой и украсть у бедной вдовы мебель. Не задумывайтесь. Молчите. (с)
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Сейчас бесстрашно выйдет бухой Башенко и всех разгонит.
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Разгонит врядли, а вот демонстративно себя чпокнуть, это может.
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Он может попасть под велосипед. Несчастный случай.
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С таким хамским поведением к спортсменам всяких руководителей мы только опустимся на дно в спортивных достижениях..
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Проблема в том что всякое дебилье чиновничье отморожено настолько что считает оно может срать на мнение людей и НЕ ЗАВИСИТЬ ОТ ЭТОГО МНЕНИЯ.А механизма дать хорошего пинка под сраку и наказать финансово или сроком за быдлячье поведение в Украине нет. в виде судов или силовиков Про честь и совесть разговор вообще не идет ВОТ ЭТОТ ТУПИК НАДО РВАТЬ невзирая на бешенное сопротивление
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придется тебе работать на этом поприще долго - месяца 3 )) там 90% кабмина заслужило
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Так это же велосипедисты...кто как не они должны выбирать президента федерации велосипедного спорта Украины? Почему они сами не могут этого быдло-алкаша снять с должности голосованием?
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я думаю если разогнать 80% кабмина и прилегающих контор ничего страшного кроме экономии не случится "Геть Башенка-паразита", - активісти пікетують Мінмолодьспорту з вимогою звільнити главу Федерації велоспорту, який нахамив українській чемпіонці Соловей - Цензор.НЕТ 8030 "Геть Башенка-паразита", - активісти пікетують Мінмолодьспорту з вимогою звільнити главу Федерації велоспорту, який нахамив українській чемпіонці Соловей - Цензор.НЕТ 8030
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Смотря, какие дела мутил этот товарищ с Ждановым...может ничего ему и не будет.. "Геть Башенка-паразита", - активісти пікетують Мінмолодьспорту з вимогою звільнити главу Федерації велоспорту, який нахамив українській чемпіонці Соловей - Цензор.НЕТ 9816 .
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там все блатные - ктото с кемто и кавото мутил и замутил )))
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Скорей всего. Товарищ Жданов быстренько на всякий случай выразил " озабоченность и поддержку", решил, что все свои министерские обязанности выполнил и залег на дно в надежде, что все обойдется без лишнего шума - денежные махинации, как и сами деньги, любят тишину, а тут вдруг из-за какого-то придурка могут возникнуть лишние неприятности. Тем более, что он всего лишь очередная пешка в очень мутной и прибыльной спортивной игре. Прикроют и отмажут обязательно. А ребята молодцы в любом случае.
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Это тест на боррьбу с системой для Зели. И не хрен самоустраняться,что гарант не влияет на ситуацию. Или ты с суспильством или очередная рыба в теплой ванне.
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Цього хама потрібно змусити вибачитись. Таке ставлення до людини, це просто вершина цинізму і рагульства.
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Верещали ж абинеюлька, ось і нєфіг тепер дзвонити.
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ні, вдягнені як пітушня

та і підписалося тільки троє- решта просто булками потрясти виплили
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Ну ты то схожий на мужика? Пузо до колен, одет в телогрейку?
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А звіздюліна у "Геть" не входить? Як сервіс all inclusive? Башенко ж хоче "Геть Башенка-паразита", - активісти пікетують Мінмолодьспорту з вимогою звільнити главу Федерації велоспорту, який нахамив українській чемпіонці Соловей - Цензор.НЕТ 6533
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Якби в Паризькій "Палаті міри ваг" був потрібний еталон поняття "бидло" - Башенко якраз був би ідеальний екземпляр !
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З приходом кривляки і хама до влади, хамство увєрєнно шагаєт по странє.
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не знаю в чем суть конфликта, но если каждый раз увольнять тренера после конфликта с подопечными....
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По-перше, якщо не знаєте, то навіщо писати фігню?
По-друге, він ніякий не тренер.
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странно все... Тут например Президент зря "наехал" на министра МИД-- и никакая "инициативная" группа в защиту министра почему то не собралась....

и потом, сегодня что, в Киеве выходной день? Или это все безработные собрались ? )))

"инициативная группа" блин.... ))
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любят украинцы из всякой фигни раздуть слона а там где действительно надо выйти -- ни один черт не выйдет на площадь...
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Браво! Наконец-то в Украине просыпается гражданское общество. Зарвался какой-то чинуша - на тебе по морде! Другие тише сидеть будут. Молодцы активисты!
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вот на всякую такубю фигню и уходят силы, как "пар в свисток"... вместо того что б реальным делом заниматься.... ПРедлагаю обиженную велосипедистку сразу включить в список какой нибудь партии в Раду ))))
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если ты чмо невоспитанное и свинья, то нах из спорта ты и твое бабло впридачу...
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в любой другой стране уже бы арестовали за домогательство.
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Ахаха, з нашим народом такому хамлу на таких посадах немає місця
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помоему очевидно, что ктото решил использовать конфликт для смены руководства спортивной федерации...
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Геть Башенка - паразита", - активисты пикетируют Минмолодьспорта с требованием уволить главу Федерации велоспорта, нахамившего украинской чемпионке Соловей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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