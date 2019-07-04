 "Геть Башенка - паразита", - активисты пикетируют Минмолодьспорта с требованием уволить главу Федерации велоспорта, нахамившего украинской чемпионке Соловей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Активисты, велосипедисты пикетируют Министерство молодежи и спорта Украины с требованием официальных извинений от главы Федерации велоспорта Александра Башенко перед спортсменкой Анной Соловей, а также его отставки с поста председателя Федерации.

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Активисты держат плакаты со своими требованиями. Также они написали и подписывают обращение к министру Жданову, в котором изложили свои требования.







































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Ранее глава Федерации велоспорта Украины Башенко публично нахамил чемпионке Европейских игр Соловей: "Запомни, принцесса, будешь вонять - прогоним и не вспомним, как звали".