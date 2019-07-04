 Сейчас уровень доверия к Нацполиции 37%, а к патрульной полиции - более 40%", - Аваков. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Департамента коммуникации МВД Украины, об этом сказал министр внутренних дел во время ежегодной конференции по вопросам реформ в Украине (Ukraine Reform Conference), проходящей в г. Торонто, Канада.
"Пять лет назад мы начинали процесс реформ в МВД и поставили себе цель вместо "наказывать и крышевать" - "служить и защищать". Тогда, после Революции достоинства, милиционеры не могли патрулировать улицы в своей милицейской форме. Это была точка дискредитации, это была точка полного развала. Сейчас у нас уровень доверия к Нацполиции 37%, а к новосозданной патрульной полиции - более 40%", - отметил Аваков.
Кроме этого, министр внутренних дел отметил, что личный состав Национальной полиции обновился на 40%.
"Личный состав у нас сократился с 220 тысяч до 140 тысяч. В полицию пришли новые люди, 40% обновления. Уже второй год работает Академия патрульной полиции и мы привлекаем новых людей", - сказал глава МВД.
Аваков также добавил, что до сих пор полиция сталкивается с проблемами, в частности, с коррупцией и "крышеванием" со стороны правоохранителей. Так, например, внутренняя безопасность каждый день привлекает к ответственности 2-4 полицейских.
"Да, у нас есть проблемы, как и всего украинского общества. Важно, что мы реагируем на те недостатки, которые видим. Мы идем шаг за шагом. Несмотря на скандалы, на невероятные иногда проколы, у нас есть постепенный рост доверия к полицейским силам", - подчеркнул Аваков.
Комментируя резонансные случаи, министр сказал: "Полиция делает свое дело, занимается превенцией, но это вопрос не только полиции, этот вопрос и общества, судов, прокуратуров, чиновников. Если мы посмотрим на печальную статистику умышленных убийств, то каждый год фиксируем постепенное снижение их количества в Украине. Это происходит за счет превенции, это следствие только системных действий. Должен быть баланс между полицейскими силами, прокурорским реагированием и судебной системой. Пока этого баланса недостаточно. И об этом надо честно говорить", - отметил он.
Напомним, министр внутренних дел накануне провел встречу с представителем Госдепа США, во время которой обсудили безопасность парламентских выборов.
Отметим, сегодня, 4 июля, украинские полицейские отмечают свой профессиональный праздник – День Национальной полиции Украины. Нацполиции в этот день исполняется 4 года.
Напомним также, 2 июля 2015 Верховная Рада приняла закон "О Национальной полиции". 4 июля на Софийской площади в Киеве присягу на верность Украине приняли первые сотрудники новой полиции. Ими стали патрульные полицейские.
Около месяца патрульная полиция столицы работала в тестовом режиме. Вторым украинским городом, где полицейские вышли на улицы, стал Львов, третьим - Одесса. После этого проект постепенно начал воплощаться во всех городах Украины. Этот процесс занял почти год.
За, что кукушка хвалит петуха?
За то, что хвалит он кукушку.
Дуже піднявся рівень довіри після того, як застрелили хлопчика, як забили журналіста. І все піднімається і піднімається. У бік центру Землі.
Я сам не давал, и не видел- Может врут!!!! Но врут многие!!!!
Уверен Авакову, под силу выяснить правда это или нет, так же, как проверить - врачей в больницах - другое дело ,что это система и всем хорошо!!
патрульную полицию ненавидят, ведут себя как эсэсовцы и тупо мародерствуют