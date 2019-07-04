EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 Политика Украины, Фоторепортаж
  676  20
Все про:Аваков (2830) МВД (7885) Нацполиция (9641) патрульная полиция (1284)

 Сейчас уровень доверия к Нацполиции 37%, а к патрульной полиции - более 40%", - Аваков. ФОТО

В 2014 году уровень доверия к правоохранителям был 5%, сегодня уровень доверия к Нацполиции - 37%. Но для результата должен быть баланс между полицейскими силами, прокурорским реагированием и судебной системой. Пока этого баланса недостаточно. И об этом надо честно говорить.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Департамента коммуникации МВД Украины, об этом сказал министр внутренних дел во время ежегодной конференции по вопросам реформ в Украине (Ukraine Reform Conference), проходящей в г. Торонто, Канада.

"Пять лет назад мы начинали процесс реформ в МВД и поставили себе цель вместо "наказывать и крышевать" - "служить и защищать". Тогда, после Революции достоинства, милиционеры не могли патрулировать улицы в своей милицейской форме. Это была точка дискредитации, это была точка полного развала. Сейчас у нас уровень доверия к Нацполиции 37%, а к новосозданной патрульной полиции - более 40%", - отметил Аваков.

Сейчас уровень доверия к Нацполиции 37%, а к патрульной полиции - более 40%, - Аваков 01

Кроме этого, министр внутренних дел отметил, что личный состав Национальной полиции обновился на 40%.

"Личный состав у нас сократился с 220 тысяч до 140 тысяч. В полицию пришли новые люди, 40% обновления. Уже второй год работает Академия патрульной полиции и мы привлекаем новых людей", - сказал глава МВД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков обсудил с министром обороны Канады Саджаном закупку военной техники для Нацгвардии

Аваков также добавил, что до сих пор полиция сталкивается с проблемами, в частности, с коррупцией и "крышеванием" со стороны правоохранителей. Так, например, внутренняя безопасность каждый день привлекает к ответственности 2-4 полицейских.

Сейчас уровень доверия к Нацполиции 37%, а к патрульной полиции - более 40%, - Аваков 02
Фото: пресс-служба МВД

"Да, у нас есть проблемы, как и всего украинского общества. Важно, что мы реагируем на те недостатки, которые видим. Мы идем шаг за шагом. Несмотря на скандалы, на невероятные иногда проколы, у нас есть постепенный рост доверия к полицейским силам", - подчеркнул Аваков.

Комментируя резонансные случаи, министр сказал: "Полиция делает свое дело, занимается превенцией, но это вопрос не только полиции, этот вопрос и общества, судов, прокуратуров, чиновников. Если мы посмотрим на печальную статистику умышленных убийств, то каждый год фиксируем постепенное снижение их количества в Украине. Это происходит за счет превенции, это следствие только системных действий. Должен быть баланс между полицейскими силами, прокурорским реагированием и судебной системой. Пока этого баланса недостаточно. И об этом надо честно говорить", - отметил он.

Напомним, министр внутренних дел накануне провел встречу с представителем Госдепа США, во время которой обсудили безопасность парламентских выборов.

Отметим, сегодня, 4 июля, украинские полицейские отмечают свой профессиональный праздник – День Национальной полиции Украины. Нацполиции в этот день исполняется 4 года.

Напомним также, 2 июля 2015 Верховная Рада приняла закон "О Национальной полиции". 4 июля на Софийской площади в Киеве присягу на верность Украине приняли первые сотрудники новой полиции. Ими стали патрульные полицейские.

Около месяца патрульная полиция столицы работала в тестовом режиме. Вторым украинским городом, где полицейские вышли на улицы, стал Львов, третьим - Одесса. После этого проект постепенно начал воплощаться во всех городах Украины. Этот процесс занял почти год.

Источник: https://censor.net.ua/p3135601
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Чушь! Намного меньше! Авакова надо гнать гнать и гнать!
 показать весь комментарий
 
 
Сам себя не похвалишь, весь день ходишь как обплеванный.
 показать весь комментарий
 
 
Полиции осталось ещё немного до уровня при Яныке. Уверенно шагают.
 показать весь комментарий
 
 
ТА НУ НА...Х!!!! Сейчас уровень доверия к Нацполиции 37%, а к патрульной полиции - более 40%", - Аваков - Цензор.НЕТ 8576
За, что кукушка хвалит петуха? Сейчас уровень доверия к Нацполиции 37%, а к патрульной полиции - более 40%", - Аваков - Цензор.НЕТ 4508
За то, что хвалит он кукушку.
 показать весь комментарий
 
 
- И вообще! Я устал ждать пока вы похвалите меня поэтому сделаю это сам! - добавил министр.
 показать весь комментарий
 
 
Точно-точно.
Дуже піднявся рівень довіри після того, як застрелили хлопчика, як забили журналіста. І все піднімається і піднімається. У бік центру Землі.
 показать весь комментарий
 
 
Обидно, что многие говорят патрульные берут взятки ,как бывшие менты!!!
Я сам не давал, и не видел- Может врут!!!! Но врут многие!!!!
Уверен Авакову, под силу выяснить правда это или нет, так же, как проверить - врачей в больницах - другое дело ,что это система и всем хорошо!!
 показать весь комментарий
 
 
правда, с запахом за рулем от 5000 грн на месте
 показать весь комментарий
 
Мабуть брешуть))Я нещодавно їхав на міжмісському автобусі,у кущах спояв пріус,водій вийшов та відніс грощі до поліцая,це бачили всі пасажири,а може то нам привиделось?))
 показать весь комментарий
 
У нас теж днями п,яний мусорок в центрі міста ледь не задушив жінку, обмивав так народження дитинки своєї. менше нуля рівень!
 показать весь комментарий
 
 
Він мабуть з цифрами щось переплутав))Або опитування було у лавах самої поліції))
 показать весь комментарий
 
пардон. брехня
патрульную полицию ненавидят, ведут себя как эсэсовцы и тупо мародерствуют
 показать весь комментарий
 
 
Потрібно провести деавакізацію непотопляємого Авакова.
 показать весь комментарий
 
Это натянутые показатели, особенно у патрульной полиции.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСейчас уровень доверия к Нацполиции 37%, а к патрульной полиции - более 40%", - Аваков. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх